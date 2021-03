La rivincita del corsetto: è l’accessorio più glam

editato in: da

Se avete in testa piratesse e bucanieri oppure contesti super sexy, beh, siete fuori strada: il corsetto adesso si porta in città ed è uno degli accessori più trendy da avere nell’armadio! Vediamo come indossarlo con stile.

A chi sta bene e come abbinarlo

Il corsetto ha un solo limite: dal momento che stringe e comprime l’addome, sarà adatto a fisionomie in cui il punto vita è uno dei punti di forza della figura, perché lo sottolineerà. In caso contrario, potrebbe risultare scomodo. Comunque, se vi piace e volete provarlo, ma avete l’addome morbido, vi consiglio di sceglierne uno regolabile e preferibilmente in colore scuro, da indossare sopra a pezzi chiari, in modo da creare un gioco ottico che assottigli il punto vita.

La rivincita del corsetto: con la camicia e i jeans

Forse è il modo più semplice di indossarlo: sopra ad una camicia bianca, anche dal taglio maschile. Abbinatelo ad un paio di jeans, vanno benissimo anche morbidi, non necessariamente skinny. Se volete, potete poi aggiungere qualche dettaglio in pelle, come un cappello boyish.

La rivincita del corsetto: sullo chemisier

Se volete rendere meno anonimo uno chemisier, il corsetto è una scelta azzeccatissima: potete poi abbinarlo a calzature alte, ma non è fondamentale. Anche sandali bassi andranno benissimo, oppure ankle boots o addirittura stivali al ginocchio.

La rivincita del corsetto: colorato

Chi ha detto che il corsetto è solo nero? Potete indossarlo anche colorato per completare un abito in fantasia, riprendendone una delle sfumature. Tenete presente che il corsetto sarà il punto focale del vostro look, quindi sceglietelo di un colore che accompagni la vostra fisionomia: colori chiari se volete mettere in evidenza il décolleté ad esempio o scuri se preferite il contrario. Anche per quanto riguarda gli accessori, fate in modo che siano low profile, altrimenti il rischio è quello di un look un po’ “too much”.