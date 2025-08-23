La gonna maxi a corsetto di JLo è il nuovo capo ossessione da indossare ora e per tutto l’autunno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La gonna maxi a corsetto di Jennifer Lopez è il capo perfetto da mettere nell’armadio in autunno. Un pezzo favoloso che indosseremo nei prossimi mesi e che consente di creare tantissimi look. Icona di stile e reginetta della moda, JLo è sbarcata in Italia sfoggiando un outfit che ci ha conquistato al primo sguardo.

La cantante ha raggiunto il Belpaese per uno dei concerti del suo tour mondiale, intitolato Jennifer Lopez: Up All Night Live in 2025 durante il Lucca Summer Festival. Arrivata all’aeroporto di Pisa, Jennifer Lopez ha scelto un look bon ton, indossando una gonna maxi con pieghe e un dettaglio a corsetto.

Per la sua tappa italiana, JLo ha puntato su un outfit in stile dolce vita, indossando una camicia bianca a maniche corte, dal tessuto impalpabile e una gonna a pieghe maxi. A catturare l’attenzione un dettaglio: la fascia a corsetto che evidenzia il punto vita, snellendo e allungando la silhouette. Per completare il look, JLo ha scelto degli occhiali da sole aviator e oversize e gioielli in oro.

Impossibile non rimanere incantati di fronte all’outfit di JLo, ma soprattutto non sognare di replicarlo. Come? Su Amazon si possono trovare diversi modelli di gonne a corsetto. Quella di Scarlet Darkness è maxi, proprio come quella della popstar, e con un dettaglio che sottolinea il punto vita. Costa meno di 30 euro e ha un design elastico che garantisce una vestibilità super comoda, il dettaglio a punta sulla vita, inoltre, aggiunge un effetto visivo favoloso.

Come abbinare la maxi gonna di JLo

Perfetta per chi desidera comfort e un look glam chic, la gonna maxi si abbina praticamente con tutto! Ad esempio sogni un outfit elegante? Allora prova una gonna maxi black, abbinata ad una camicia bianca – rigorosamente infilata dentro, e scarpe con il tacco. L’ideale per un look senza tempo e strepitoso.

Per un outfit fresco e cool scegli invece una gonna lunga abbinata con flip flop e tank top, in alternativa indossa un blazer a doppiopetto leggero, creando un contrasto fra le forme sicuramente di grande effetto. La gonna maxi a corsetto è perfetta pure con un tank top e ballerine oppure con lupetto trasparente, per un look sofisticato.

Adori gli stivali? Puoi sfoggiarli con la maxi gonna a corsetto, indossando sopra un top o un crop top. Sei a caccia di un look bon ton? Allora scegli la maxi gonna con dei mocassini neri. Mentre per aggiungere grinta al tuo look punta su una giacca in pelle over, per un tocco sporty e grintoso.

Per giocare con forme e volumi è ottima pure una gonna maxi a corsetto con scarpe con tacco a punta e top, uniti con una giacca dal volume maxi per dare carattere ed eleganza, ma anche creare un outfit davvero all’avanguardia.

