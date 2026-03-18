Kate Middleton si tradisce col Presidente nigeriano: l’abito con corsetto delude

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William hanno accolto a Windsor il Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e a sua moglie, Oluremi Tinubu, arrivati in Gran Bretagna per una visita di Stato di due giorni in cui è previsto anche un banchetto di Stato. La Principessa del Galles ha indossato un insolito abito con corsetto, in stile anni Ottanta, dal colore inusuale per lei. Il look non le si addice e ricorda tanto una divisa da hostess vintage e troppo lunga.

Kate Middleton e William danno inizio alla visita di Stato

Dopo aver preso parte alla annuale parata militare delle Guardie Irlandesi per San Patrizio, Kate Middleton è tornata nuovamente in pubblico con suo marito William per accogliere il Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e a sua moglie, Oluremi Tinubu, in rappresentanza di Re Carlo e della Regina Camilla.

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Da quando William e Kate hanno assunto il ruolo di Principe e Principessa del Galles, hanno il compito di dare il benvenuto ai capi di Stato e Sovrani stranieri che arrivano in Gran Bretagna per una visita ufficiale. Recentemente è accaduto col Presidente tedesco, con Donald e Melania Trump, coi Macron e con lo sceicco del Qatar.

Così, William e Kate sono stati i primi membri della Famiglia Reale a vedere il presidente della Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, e sua moglie, la First Lady Oluremi Tinubu, all’inizio della loro visita di Stato nel Regno Unito. Le due coppie si sono incontrare in un hotel nel Windsor Great Park.

Dopo il saluto di benvenuto, il Principe e la Principessa, assieme ai loro ospiti, si sono recati a Windsor, dove sono stati accolti da Re Carlo e dalla Regina Camilla che li hanno salutati con una cerimonia formale che ha previsto l’esecuzione dell’inno nazionale e una salva di cannone sparata nell’Home Park di Windsor e alla Torre di Londra.

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Kate Middleton, il look con corsetto non le rende giustizia

Kate si è presentata all’appuntamento con i suoi ospiti con un look studiato nei minimi dettagli e ricco di significati simbolici.

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Il dress code in queste occasioni prevede che l’abito rechi un omaggio a chi viene accolto da Sua Maestà. Spesso la Principessa del Galles si è vestita coi colori della bandiera del Paese ospitato oppure ha scelto uno stile o un brand con un qualche legame con gli ospiti del Re.

In questo caso, Kate si è affidata alla stilista britannico-nigeriana Tolu Coker, la cui collezione è stata ammirata poco tempo fa da Carlo durante la London Fashion Week.

Lady Middleton ha indossato un formale abito-cappotto, una sorta di tuxedo bon ton, con chiusura a doppiopetto, tasche laterali e longuette fino ai polpacci. La particolarità del modello è il corsetto arricciato in fondo alla schiena, per modellare la silhouette.

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L’abito s’ispira agli anni Ottanta con i revers e i bottoni bianchi che fanno da contrasto al colore grigio perla del tessuto. Una tonalità inusuale per Kate che di fatto non porta mai il grigio. E potremmo aggiungere giustamente, dato che è un colore difficile, molto serioso e rischia di invecchiare.

La Principessa ha completato il look con un cappello grigio con fiocco bianco stilizzato di Jane Taylor, perfettamente coordinato al vestito, una handbag nera e delle décolleté in rettile grigie, firmate Hugo Boss.

Anche sui gioielli la moglie di William ha fatto una scelta classica, orecchini con perle a goccia e l’anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti, appartenuto a Diana.

Infine, ha sciolto lo chignon intrecciato con cui si era presentata alla parata di San Patrizio, lasciando i capelli sciolti sotto il cappello.

La fashion stylist Sian Clark ha spiegato così le scelte di stile della Principessa del Galles: “La palette di colori neutri, dalla testa ai piedi, conferisce un’eleganza disinvolta, compostezza e calma. La sua scelta di evitare colori accesi appare estremamente intenzionale. Optare per il grigio come base neutra e raffinata permette di mantenere l’attenzione sulla visita e sull’ospitalità, pur risultando innegabilmente d’effetto. È sobria, ma di grande impatto.”

Per quanto Kate sia impeccabile dal punto di vista del dress code di Corte, questo look così bon ton e austero non le rende giustizia. E l’abbinamento cappello e abito lungo richiama pericolosamente alla mente le vecchie divise da hostess. In occasioni simili ha fatto di meglio.