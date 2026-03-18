Kate Middleton, lo chignon intrecciato è voluminoso e sfiora l’incidente col cappello

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton, i look verdi di San Patrizio: una favola

Kate Middleton ha rischiato un incidente imbarazzante durante la parata milita delle Guardie Irlandesi per San Patrizio. La Principessa del Galles è riuscita a evitarlo per un soffio. E non è la prima volta che è vittima di un contrattempo durante questo tradizionale evento. Ma vediamo di capire quanto è accaduto.

Kate Middleton alla parata militare di San Patrizio

A parte l’anno del Covid, Kate Middleton non ha mai perso una parata militare delle Guardie Irlandesi nel giorno di San Patrizio. Dal 2012 la Principessa del Galles si è presentata davanti al reggimento con il suo look verde, cambiando tonalità di anno in anno, ad eccezione di quando si vestì di marrone.

Nel 2022, ossia da quando è stata nominata Colonnello delle Guardie Irlandesi al posto di suo marito William, questo evento è per lei ancora più significativo.

Così, anche quest’anno Kate non ha tradito le aspettative ed è stata impeccabile come sempre nel distribuire i rametti di trifoglio, nel coccolare la mascotte, un levriero irlandese, nel posare per la foto ufficiale coi militari e nel conferire le medaglie a chi si è maggiormente distinto.

La Principessa del Galles ha scelto di indossare un cappotto verde bosco con un cappello a coppola coordinato, e ha raccolto i suoi lungi capelli in uno chignon intrecciato, molto voluminoso.

Kate Middleton, l’incidente col cappello

Proprio il cappello ha fatto passare un momento da brivido a Kate. Infatti, non è ancora chiara la dinamica, ma stava per volare via. La Principessa è riuscita ad evitare il peggio, trattenendolo con entrambe le mani e aggiustandoselo nuovamente sul capo.

Lady Middleton è stata immortalata proprio mentre afferrava il copricapo e l’espressione scura del suo volta mostrava tutta la sua contrarietà per l’accaduto.

Se il cappello fosse volato via, Kate sarebbe non solo stata perdonata ma consolata dagli astanti che si sarebbero prodigati per recuperarglielo. Certo, l’incidente avrebbe interrotto la parata e la Principessa avrebbe dovuto trovare il modo di indossare nuovamente il copricapo, almeno per le foto ufficiali. Insomma, avrebbe potuto provocare qualche complicazione. Ma per fortuna, nulla di tutto questo è accaduto.

D’altro canto, proprio a una parata di San Patrizio, Kate fu vittima di un incidente di stile quando si incastrò il tacco della scarpa in una piccola crepa del selciato. Anche in quel caso, riuscì a rimediare velocemente all’accaduto, senza cadere o storcersi una caviglia.

Kate Middleton, lo chignon intrecciato

Altro dettaglio che non è passato inosservato del look di Lady Middleton, è stata l’acconciatura. La Principessa ha raccolto i lunghi capelli in un elaborato chignon intrecciato.

La scelta di questa pettinatura non è solo estetica, ma ha a che fare con la cultura irlandese. Dunque, vuole esserne un omaggio. “La treccia potrebbe essere interpretata come un omaggio al patrimonio irlandese e al folklore celtico, dove le acconciature tradizionali presentavano spesso intricate trecce che simboleggiavano status e identità”, ha infatti spiegato la stilista Leanne Jones.

E ha concluso: “Nessun capo del guardaroba di Kate è lasciato al caso, quindi non sarebbe sorprendente se la combinazione di ricche tonalità di verde e questo dettaglio intrecciato fosse un discreto omaggio all’Irlanda di oggi”.