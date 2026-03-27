Kate Middleton sfiora l’incidente a Canterbury. E lancia uno sguardo severo a William

Kate Middleton ha rischiato di essere vittima del vento forte, solo grazie alla sua prontezza si è salvata. E ha fulminato William con uno sguardo severo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton è stata messa in difficoltà da forti raffiche di vento prima di entrare nella cattedrale di Canterbury per assistere alla cerimonia di insediamento del nuovo Arcivescovo di Canterbury, Dame Sarah Mullally. E poi è stata immortalata mentre guardava in modo severo William poco prima della funzione. Non ha profferito parola ma è bastata un’occhiata seria per evidentemente mettere in riga il marito.

Kate Middleton e William, l’incontro con l’Arcivescovo di Canterbury che li incoronerà

Kate Middleton ha fatto sensazione durante la cerimonia di insediamento del nuovo Arcivescovo di Canterbury, la massima carica religiosa della Chiesa Anglicana che per la prima volta nella storia è ricoperta da una donna, Dame Sarah Mullally.

L’occasione è dunque di quelle solenni. William e Kate hanno partecipato alla funzione in rappresentanza di Re Carlo e si sono di fatto presentati come i futuri Sovrani della Gran Bretagna. Tra l’altro, l’eventualità che sarà proprio Dame Mullally a incoronarli è molto alta.

Il Principe e la Principessa del Galles avevano già conosciuto in un incontro più riservato il nuovo Arcivescovo, ma dopo la cerimonia a Canterbury hanno avuto modo di parlarle nuovamente. William, non molto tempo fa, ha espresso la sua vicinanza alla Chiesa anglicana e la sua fede silenziosa e discreta.

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Kate Middleton sfiora l’incidente (e le critiche)

Per l’occasione formale, Kate ha sfoggiato un look altrettanto importante e questa volta non ha badato a spese. La Principessa ha indossato un cappotto in principe di Galles, bordato di nero, firmato Suzannah London, da 2.850 sterline (3.296 euro), scarpe di Ralph Lauren da 660 euro, la borsa trapuntata di Chanel (4.667 euro) e un cappello rigido a tesa larga di Juliette Millinery (799 euro).

Proprio il copricapo, molto impegnativo, è stato al centro di svariate discussioni. Infatti, essendo molto ampio, adombrava e copriva il volto di Kate che ha rischiato l’effetto ghigliottina di cui fu vittima mesi fa Melania Trump, quando la sua scelta fu definita inquietante da Anna Wintour.

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Lady Middleton è riuscita a evitare per poco lo scivolone di stile e anche l’incidente diplomatico, così come è riuscita a evitare per “un soffio” nel senso letterale del termine di cadere vittima del vento.

Infatti, la Principessa del Galles ha dovuto combattere con folate molto violente che oltre a farle svolazzare il cappotto, hanno tentato di strapparle il cappello. Proprio come durante il giorno di San Patrizio, Kate ha avuto la prontezza di afferrarlo con le mani e di tenerlo fermo con un braccio, mentre salutava gli altri partecipanti senza perdere il sorriso.

Kate Middleton, lo sguardo severo a William

Anche se per un attimo si è fatta seria, mentre si trovava all’interno della Cattedrale. Poco prima di sedersi al suo posto, Kate ha rivolto uno sguardo severo a William che nel contempo a inclinato la testa verso il basso, quasi in un gesto di colpevolezza, come se fosse stato appena rimproverato per qualcosa.

In realtà, la coppia è apparsa come sempre molto unita prima, durante e dopo la cerimonia. William ha protetto la moglie, sfiorandole la schiena mentre si accingevano ad entrare e poi hanno scambiato tranquillamente alcune battute. Ma evidentemente il Principe ha fatto qualcosa che Kate non ha gradito e lo ha subito sistemato con uno sguardo fulminante.