Guida pratica allo chemisier chic: cosa indossare e quando

Fonte: Getty Images Come abbinare lo chemisier

Lo chemisier: un capo praticissimo, che d’estate non può veramente mancare. È bellissimo in tela denim leggera, in lino o in cotone… l’importante è sentirsi fresche e comode! Vediamo insieme qualche idea pratica per indossarlo con stile.

Quando indossare lo chemisier

Lo chemisier è un capo estremamente versatile, che può essere davvero portato in tantissime situazioni diverse, semplicemente cambiando gli accessori ed, eventualmente scegliendo un materiale più o meno elegante a seconda del contesto. Ad esempio, per cerimonie e matrimoni, sarà perfetto in raso di seta o di cotone, mentre, per un look da tutti i giorni, andrà benissimo in piquet di cotone.

Fonte: Getty Images

Idee di look con lo chemisier

Lo chemisier con le sneakers

Lo chemisier diventa un capo perfetto da portare tutti i giorni se lo abbinate con un accessorio casual come le sneakers, che aggiungono il tocco rilassato all’insieme. Potete sceglierle tono su tono, ma anche coloratissime: funzioneranno bene comunque!

Fonte: Getty Images

Lo chemisier da spiaggia

Se anche in spiaggia vi piace coprire le spalle, le braccia oppure le gambe, lo chemisier è il capo che fa per voi. Sceglietelo in lino o in cotone e lasciate aperto un bottone in più. Con un cappello a fedora e la vostra borsa in paglia sarete perfette!

Lo chemisier con i sandali

Sia al mare che in città, i sandali in cuoio sotto lo chemisier sono sempre molto chic. A me piacciono soprattutto quelli in color naturale bassi a terra, oppure le infradito capresi a piede nudo, ma se preferite indossare un po’ di tacco e vi sentite comunque comode, potete optare per espadrillas con la zeppa.

Fonte: Getty Images

A chi sta bene lo chemisier

Lo chemisier è un capo che si adatta davvero a qualsiasi fisionomia: vi basterà scegliere il modello più adatto a voi per valorizzarvi al massimo.

Per equilibrare la figura

A seconda che vogliate allungare o accorciare il busto e quindi riequilibrare la vostra figura, potete posizionare il punto vita del vostro chemisier dove preferite, regolandolo più in alto o più in basso ed eventualmente sblusando la parte superiore.

Per valorizzare il punto vita

Ad esempio, se volete mettere in evidenza il punto vita, optate per un modello con una cintura in vita, che potete, volendo, anche sostituire con un foulard, per aggiungere un tocco personale.

Per minimizzare il punto vita

Se invece non volete segnare il punto vita, potete scegliere una linea scivolata e semplicissima, da portare anche con un sandalo basso (volendo anche con le Birkenstock) o con mules o espadrillas.