Espadrillas, idee di look e di stile

Fonte: 123rf

Chi le porta, sa che d’estate sono le regine della scarpiera. Leggere, pratiche comode: sono le espadrillas, le scarpe in tela con la suola in corda originarie dei Pirenei. Possono essere basse a terra oppure con la zeppa, con i lacci alla caviglia o spuntate… ce ne sono di mille tipi e di mille colori diversi, veramente per tutti i gusti.

Perché le espradillas sono la scarpa estiva per eccellenza

Si tratta di un capo prettamente casual, perfetto per il weekend, per il tempo libero e, ovviamente, per la valigia del mare! A mio avviso, i look a cui si addicono di più sono gli outfit sportivi, il cui principe è ovviamente il jeans, oppure, se preferite gli abiti, quelli più informali, semplici e leggeri. Questo non toglie però che possano essere indossate anche con abiti più eleganti, come stiamo per vedere, per aggiungere un tocco più easy!

Fonte: Getty Images

Idee look estivo con espradillas

Le espadrillas con i jeans

Possono essere con l’orlo cropped o arrotolato, oppure possono essere strappati, vanno sempre bene! Se le vostre espadrillas sono allacciate alla caviglia, fate in modo che i lacci si vedano, quindi alzate l’orlo fino a scoprirli. Sopra, mettete una t-shirt comoda, va bene sia morbida che aderente, oppure una canotta e tante collane sottili. Completate il tutto con i vostri occhiali da sole preferiti e una borsa capiente… e il gioco è fatto!

Le espadrillas con la giacca denim

Jeans però non vuol dire solo pantaloni: anche una bella giacca in denim sulle spalle, magari alla sera al mare quando tira un po’ d’aria fredda, è il complemento perfetto per un abito e per le vostre espadrillas!

Le espadrillas con gli abiti

Personalmente questo è il mio abbinamento preferito, senza contare che gli abitini leggeri sono uno dei capi immancabili per l’estate. Le espadrillas mi piacciono soprattutto con i vestiti in sangallo al ginocchio, specialmente se bianchi. Trovo che, abbinati ad una borsa in paglia, facciano proprio estate! Se non amate gli abiti corti, vanno benissimo anche quelli lunghi alla caviglia, o in alternativa potete abbinare una canotta o una blusa ad una gonna lunga. Arricchite il look con bangles dorati e siete pronte per il vostro cocktail in riva al mare!

Fonte: Getty Images

Errori da evitare nell’indossare le espradillas

Le espadrillas sono un capo casual: non cercate di renderle troppo eleganti! Saranno perfette se abbinate con capi semplici e tessuti grezzi, come il lino, il cotone, il denim , ma anche la seta. Anche per quanto riguarda il colore, il ton sur ton va benissimo, oppure potete staccare con il colore neutro. Vi consiglio di evitare di utilizzarle per aggiungere una nota di colore, perché rischiereste di creare confusione nell’insieme.

Fonte: Getty Images

I modelli di espadrillas più cercati

Quelle alte

Quelle alte sono perfette per chi vuole ottenere l’effetto di slanciare la silhouette. Se sono allacciate alla caviglia, il mio consiglio è di optare per un cinturino al posto dei lacci nel caso soffriate, come me, di pesantezza alle gambe e le vostre caviglie tendano a gonfiarsi.

Quelle basse

Per quanto riguarda quelle basse, non ci sono controindicazioni: a meno che non soffriate di mal di schiena, stanno bene un po’ a tutte. Se temete che non slancino la figura, portatele con gonne o pantaloni a vita alta, in modo da allungare la linea delle gambe e riequilibrare l’insieme.

Fonte: Getty Images

Quelle con la zeppa piatta

Se volete allungare la figura, ma non amate i tacchi, allora potete scegliere le espadrillas con la zeppa piatta, quindi che non hanno tacco, ma sono come delle calzature con la suola platform.

Quelle intrecciate

Se vi piace l’idea di mettere in evidenza i piedi, allora potete optare per espadrillas intracciate, che li lasciamo leggermente più scoperti e attirano di più l’attenzione rispetto alle compagne in stoffa.