Fonte: Getty Espadrillas per l'estate: i modelli per copiare Letizia di Spagna

Regina in ogni senso: Letizia di Spagna non solo è una testa coronata, ma è anche una di quelle donne che lasciano il segno qualsiasi cosa facciano o indossino. Compreso lo stile, infatti ogni capo o accessorio che sceglie di sfoggiare diventa il must have del momento, lo stesso vale per i suoi look sempre sobri, attenti ed eleganti, chic ma senza strafare.

Nel tempo ha più volte dettato la linea da seguire per tutte coloro che vogliono essere perfette in ogni occasione, sfatando alcuni tabù che – anche grazie a lei – stanno iniziando a crollare, come quello dei capelli bianchi che lei sfoggia con orgoglio.

Tra gli accessori alla moda che spesso indossa in estate, poi, ci sono le espadrillas con zeppe che variano in altezza: comode, pratiche, ma che donano quel tocco glamour e che è destinato a non passare mai di moda. Le indossa di tanti colori diversi (di recente bianche) ed è sempre perfetta.

Letizia di Spagna, le sue espadrillas sono la scarpa passe-partout da indossare sempre

Perfette di giorno, per una passeggiata, per un impegno di lavoro o per andare al mare, ma favolose anche la sera, con il vestito o capi giusti. Sono le espadrillas uno degli accessori immancabili nel guardaroba della Regina Letizia di Spagna.

Perfette per tutte, facili da portare, slanciano la figura andando ad armonizzare ogni look. E poi essendo semplici da indossare si adattano davvero a tutte, anche coloro che trovano difficile camminare sui tacchi.

E – a riprova che si tratta di una scarpa di tendenza – c’è un’altra testa coronata che le porta con orgoglio: la Principessa Kate Middleton.

Nessuna paura sul costo, però, perché possiamo sperimentare anche noi con i modelli andando a scegliere proposte simili e low cost.

Fonte: Getty

Le espadrillas con zeppa bassa: comode, pratiche ed eleganti

Modelli e colori diversi ma un’unica cosa ad accomunarli: sono pratiche, eleganti in tutte le situazioni e slanciano la figura. Le espadrillas con zeppa sono le scarpe dell’estate e possiamo sfoggiarle anche noi.

Come quelle di Lora Dora che sono bianche, hanno una zeppa in iuta di 6,5 centimetri, che si alza nella parte del piede che corrisponde al tallone, sono leggere e con la punta chiusa. Inoltre, hanno il cinturino alla caviglia e la soletta in memory foam.

Lora Dora Espadrillas con zeppa alta 6,5 centimetri e super comode

Un modello simile è quello di Hitmars, comodo da indossare, è abbastanza elegante da utilizzare in tutte le situazioni, anche le più eleganti, e con abiti o pantaloni.

Hitmars Sandali con la zeppa perfetti in ogni occasione

Sono più sportivi i sandali stile espadrillas di Jomix, che hanno la punta chiusa, il laccetto alla caviglia e la zeppa. Nel dettaglio la tomaia è stata realizzata in tela traspirante, la suola in gomma è antiscivolo e il tacco in paglia.

Jomix Zeppa più sportiva in stile espadrillas

Il laccetto a contrasto dei sandali di Pizz Annu è il dettaglio che fa la differenza: il modello ha una zeppa alta 6,6 centimetri, il cinturino regolabile e il design a punta chiusa. Hanno la soletta in lattice morbida la suola con strisce antiscivolo.

Offerta Pizz Annu Sandalo con laccetto a contrasto e zeppa di 6,6 cm

Alte e favolose: le zeppe – espadrillas che ti slanciano

Per chi desidera una dose extra di altezza e una figura ancora più slanciata si trovano opzioni diverse, con un tacco più elevato che permette di fare un figurone. Non in colore bianco, ma in altre nuance per osare un po’ di più.

Sul piede vanno a formare un cuore, grazie al taglio del tessuto: sono le espadrillas di Bosanova in tessuto, pelle vegana, chiuse sul davanti e con un bellissimo nastro ad avvolgere la caviglia. Perfette sia con un abito che con dei pantaloni, meglio se corti così da lasciare in evidenza il laccio.

Bosanova Zeppe molto alte con laccio alla caviglia

Bellissime anche le espadrillas aperte di Hitmars, con platform, fascia sul piede e cinturino regolabile alla caviglia. Tra le sue altre caratteristiche vi sono la suola imbottita e la leggerezza.

Hitmars Zeppe alte, aperte sul piede

Basta scegliere il modello e il colore più adatto a noi, per poi fare una splendida figura e avere un accessorio da indossare in tantissime occasioni diverse. Proprio come fanno le regine.

Rimani aggiornata su trend, offerte, capi da avere e accessori da sfoggiare: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla moda.