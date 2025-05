Indumento jolly del degno guardaroba per la bella stagione, il mini dress del 2025 si è rifatto il look: svelati i 5 modelli di vestiti corti da non perdere

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Carolina Herrera RTW Spring 2025

Semplice ma potente, l’abito corto è quell’indumento jolly che sa mutare all’istante, passando da punto focale di un look da giorno in uno da sera, con il solo ausilio dei giusti accessori. Emblema immortale di femminilità, questo ha dominato in ogni sua forma le passerelle d’haute couture dedicate alla bella stagione 2025, all’intento di riprendere ad occupare nel guardaroba della primavera/estate quel posto – centrale – che gli spetta di diritto.

I vestiti corti della primavera/estate 2025 secondo le passerelle: 5 modelli da avere ad ogni costo

Divisa femminile ufficiale durante i mesi caldi dell’anno, alleati primi di tutti quegli outfit assemblati all’ultimo minuto, i vestiti corti hanno assunto il ruolo di autentici protagonisti sui defilé di stagione: si tratta di una vera e propria celebrazione, quella del ritorno del sole, messa in atto grazie a tessuti leggeri e impalpabili, proprio come il periodo richiede, volumi esasperati e lavorazioni intricate su lunghezze che vogliono mettere in primo piano le gambe.

Freschi, indiscutibilmente pratici e assolutamente irresistibili per la loro grande versatilità, i mini dress hanno da sempre diversi volti ma, forse, qualcuno in più adesso. Attraverso design eterogenei, ma tutti accomunati da cuciture dall’alto valore artigiano, gli abiti corti del momento sono stati disegnati per accontentare ogni esigenza e personalità: con balze, dritti, stretti in vita da cinture in tessuto, a clessidra, senza maniche o particolareggiati da drappeggi e nodi, possono essere indossati in combo a sandali, texani, ankle boots, mules, slingback, ballerine e persino mocassini.

Sì, perché a fare la differenza sono anche le scarpe e gli accessori a cui li si abbina: le flat shoes comodissime per le ore diurne si trasformano in tacchi vertiginosi con l’avvicinarsi della sera, calzature che, con l’aiuto dell’it-bag di turno, rivoluzionano totalmente l’intenzione del vestito che si indossa.

Accanto a sofisticate silhouette aderenti delineate da drappeggi a rievocare le antiche sculture greche, non sono mancati modelli all’insegna delle trasparenze a celebrare con audacia le forme femminili: per quanto concerne il primo caso, se Mattieu Blazy di Bottega Veneta ha presentato in passerella un abito lungo in jersey color mandarino, Stella McCartney ha fatto la sua controproposta con una versione mini in chiffon blu pervinca, con tanto di mantella ad ondeggiare al vento.

La sfacciata tendenza del vedo-non vedo, appunto, retaggio delle stagioni precedenti, continua andare forte: è tutto un gioco di organze, chiffon, tulle ma anche maglia che possono apparire sobri o audaci a seconda dell’interpretazione non soltanto dello stilista ma anche della biancheria scelta. Civettuoli e graziosi, ad imperare sono poi anche gli abiti corti in stile babydoll.

Dalla loro, Phoebe Philo e Proenza Schouler hanno invece proposto moderni chemisier, perfetti per l’ufficio così come per le meritate vacanze. D’altronde, è o non è la risposta al non sapere cosa indossare?

In linea di massima i materiali sono naturali e pregiati il più possibile, con lino e macramè in testa, ma anche denim e cotone. Sul tema, al centro della scena nella primavera/estate del 2025 vi sono texture e artigianalità, così come negli accessori anche nell’abbigliamento. Largo spazio è quello concesso a maglie finemente lavorate a mano e all’uncinetto, come visto in pedana da Isabel Marant, Khaite e Heirlome.

In quanto al capitolo colori, sulla base della palette cromatica della bella stagione, si sono visti scorrere in passerella vestiti corti ad esplorare ogni più dolce nuance sorbetto in circolazione: dall’azzurro cielo al giallo burro, passando dal verde pistacchio al rosa, proprio nessuno è mancato all’appello.

Sulla scia della iconica polo a righe, simbolo del grande ritorno dello stile marinière, l’immortale motivo è apparso in diverse larghezze, a volte ravvivato da tocchi di colore, anche sui vestitini più in. Garantisce Gucci.

Nessun guardaroba primaverile che si rispetti, poi, ha ragione di esistere senza un abito floreale al suo interno. Ebbene, questa stagione la scelta è ampia quanto difficile, con interpretazioni inedite a regalare un volto tutto nuovo ai fiori, discostandosi – seppur non in via definitiva – dal classico motivo che noi tutti conosciamo.

Prontissimi ad accompagnarci nei nostri pomeriggi di shopping, per aperitivi vista mare così come in occasioni più formali quali appuntamenti di lavoro e cerimonie, i vestiti corti della primavera/estate 2025 non attendono altro che essere scelti. Ecco di seguito svelati i 5 modelli imprescindibili del periodo.

Il vestito corto chemisier

È nuovamente il loro momento: i vestiti corti chemisier – per gli amici abiti-camicia – sono indubbiamente pezzi senza tempo, leggeri, romantici e per questo tendenzialmente amati da ogni donna. Sempre di moda nella loro versione più essenziale e classica, diventano irresistibili sia nelle loro declinazioni asimmetriche più contemporanee che in quelle elaborazioni d’ispirazione vintage a trascinarci indietro nel tempo.

Fonte: Patrizia Pepe

Trovi qui l’abito corto chemisier di Patrizia Pepe

Il vestito corto bianco

Immacolati, freschissimi, eleganti: sono loro i più desiderati di ogni primavera/estate. Stiamo parlando di tutti quei vestiti corti bianchi che, come da tradizione, a partire da questo periodo in avanti prendono a popolare le strade a perdita d’occhio. Complici fedeli quando le temperature prendono il volo, questi non possono in alcun modo mancare all’interno di un degno guardaroba estivo. Attillati, ariosi o impreziositi da dettagli gioiello poco cambia, a loro toccherà la medesima sorte anche quest’anno.

Fonte: Zara

Clicca qui per acquistare l’abito bianco in paillettes di Zara

Il vestito corto boho-chic

Come predetto con estrema esattezza da Pinterest Predicts quando il 2025 era ancora un miraggio, l’estetica boho è tornata di gran voga con l’avanzare della bella stagione: via libera perciò a pizzi e volant irregolari a colmare il panorama moda di piene vibes anni Settanta, meglio ancora se su abiti ed abitini. Moderni e alternativi in versione lunga, sanno addirittura incantare se corti.

Fonte: Michael Kors

Puoi trovare qui l’abito boho di Michael Kors

Lo slip dress corto

Dopo aver mietuto vittime a non finire durante l’estate 2024, non accenna ad arrestarsi l’ascesa dello slip dress. Erroneamente ritenuto volgare per aver osato oltrepassare i confini del cassetto dedito alla lingerie, il modello corto ci accompagnerà da mattina a sera. Sarà sufficiente passare dal sandalo al tacco alto per ottenere un risultato totalmente opposto. Provare per credere.

Fonte: Zara

Un click per l’abito rosa lingerie Zara

Il vestito corto floreale

Regina delle fantasie, quella floreale sboccia ad ogni accenno di primavera per rimanere al nostro fianco sino all’ultimo giorno d’estate e, in alcuni casi, persino oltre. Va da sé come gli abiti corti a fiori costituiscano una presenza irrinunciabile nell’armadio di stagione, in declinazioni micro o macro, ma anche in mix and match, perché no, a seconda del solo proprio gusto.

Fonte: Michael Kors

Prova l’abito floreale di Michael Kors