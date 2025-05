Il giallo burro è il colore più chic della primavera: come lo indossano le star, da Heidi Klum a Blake Lively

In alto, tra i colori moda ora di tendenza , luccica un nuovo neutro nel firmamento della: forte della versatilità del nero ma splendente quanto il bianco, il così chiamato butter yellow ha da alcuni mesi preso a lusingare le fashion addicted del globo intero con il suo irresistibile retrogusto dolce e contemporaneo. Il riferimento? La golosa passata di cremososu di una fetta di pane: uno spuntino sempre gustoso, a dispetto del tempo. La ricetta infallibile per indossarlo? Ce la svelano le star, a partire da Heidi Klum a New York con il suo sofisticato tailleur in stile utility , accostato in tutta coerenza alla dolcezza della borsa color caramello.