Fonte: Getty Images Carolina Herrera Spring/Summer 2025 fashion show

E così, in men che non si dica, anche giugno è arrivato e con lui si iniziano finalmente ad assaporare le prime giornate di vero caldo, preludio della stagione estiva 2025 che ci attende. Si apre, di conseguenza, anche l’immenso capitolo dedicato alla categoria outfit da sera estivi: ma è davvero così semplice scegliere la tenuta perfetta dall’aperitivo alla cena, sino alle tante serate in pista? Di getto, la risposta potrebbe sembrare affermativa, perché in fin dei conti, molto spesso, sono sufficienti soltanto uno slip dress e dei sandali di tendenza a risolvere in poche mosse la situazione. La verità, però, è che la gamma di alternative è tanto ampia da riversare un denso alone di confusione sull’argomento.

Come vestirsi le sere d’estate nel 2025: tutte le fashion inspo di cui hai bisogno

Uno stato d’animo, questo, che sentiamo di poter provare a chetare grazie anche al provvidenziale aiuto di influencer e celebrities, già proiettate con la mente – e non solo – verso i prossimi, afosi mesi fasciate nei primi look per la sera dell’estate 2025: vi è chi punta tutto sui coordinati, osannando la sempre vincente accoppiata gonna e top, chi, dalla propria, preferisce buttarsi su abiti e abitini e, ancora, chi è tuttora in preda all’indecisione. Per quest’ultima classe, ecco dunque tutte le tendenze moda che promettono di farci presto capitolare, snocciolate attraverso ineccepibili fashion inspo, da replicare da quando tramonta il sole sino a tarda notte.

Abito midi in fantasia vivace e sandali con plateau

È arrivata la stagione delle interminabili giornate al mare, della spensieratezza, del relax, dei tramonti mozzafiato, del colore. Uno stato d’animo, prima di tutto, che la palette cromatica attualmente in vigore celebra e richiama perfettamente con la sua dolcissima vivacità.

Dopo un lungo inverno a destreggiarsi tra tonalità affascinanti quanto cupe, perciò, è ora il momento di lasciarsi andare alle tonalità più briose del proprio guardaroba: un proposito, questo, di facile realizzazione se non altro grazie agli abiti dell’estate 2025, adorni di stampe variopinte a portare una sferzata di allegria al primo sguardo. Va da sé come indossare uno di questi basti già di per sé a fare l’intero look, ma le misure midi lasciano uno spazio non casuale sulla calzatura e sarebbe un totale peccato non approfittarne. La fashion combo preferita dalle It-girl per le proprie serate estive? Vestitino e sandali con plateau, comodi e ideali per regalare nuovo slancio alla silhouette. E Leonie Hanne lo sa benissimo.

Abito lungo a fiori (e infradito)

Chi tuttora pensa al floral dress come un capo di abbigliamento noioso e datato, ebbene, dovrà al più presto ricredersi. Mai come quest’anno i grandi stilisti hanno avanzato le loro proposte sul tema, cool e interessanti come rare altre volte, rielaborando la sempiterna stampa rigogliosa dal retrogusto romantico attraverso la lente della contemporaneità.

I fiori del 2025 sono grandi, microscopici, tridimensionali e persino preziosi: perché non concedere loro il ruolo centrale che per natura gli spetta, scegliendo di indossare per la serata un lungo abito floreale? In quanto al capitolo scarpe, poi, il ventaglio di possibilità diviene pressoché infinito. Le più spavalde fashioniste, ora, propongono le infradito anche di sera. Per ulteriori informazioni chiedere tranquillamente a Emili Sindlev.

Slip dress e mules

Anche quest’anno come un anno fa, lo slip dress si autoproclama come capo cult di stagione: contrassegnato da un’irresistibile silhouette scivolata unita a sofisticatezza senza sforzo, anche stavolta questo abbandona il cassetto della lingerie per affermarsi tra le tendenze più forti dell’estate 2025.

Ci troviamo alle prese con un capo estremamente versatile e di carattere inclusivo, adattabile davvero alle fisicità più disparate: se, da un lato, promette di trasudare sensualità in combo a dei tacchi alti, accanto a ballerine, sandali con cinturino o stivali camperos assume un’aura casual ma ricercata al tempo stesso che conquista. Sono gli accessori, in questo caso, a giocare un ruolo fondamentale. Ecco perché, pratico da infilare in valigia – anche all’ultimo momento – lo slip dress saprà porre rimedio persino alla più nera indecisione circa il cosa indossare per risolvere una mise da sera, oppure costituire il provvidenziale salvagente nel caso di un invito last minute ad una cerimonia. Ai piedi un paio di mules, proprio come Sabrina Carpenter ha fatto, ed il gioco può considerarsi fatto.

Gonna lunga e top + sandali con cinturino

Una furbissima idea per vestirsi bene d’estate è puntare sui coordinati due pezzi che, sfiziosi e d’impatto se indossati in completo, divengono utilissimi jolly abbinati separatamente.

I più ambiti del periodo sono senza dubbio quelli composti da top e gonna lunga, adocchiati coloratissimi ed eleganti sulle passerelle di stagione, da sfruttare per le serate estive anche e soprattutto quando il famigerato e temutissimo “non ho niente da mettermi” affiora alla mente. Veronica Ferraro, ad esempio, ne ha scelto uno meraviglioso, nei toni del rosa, del bianco e del nero, in occasione del fashion show di Pucci accostandolo a sandali con cinturino neri e borsetta con frange en pendant.

Abito lungo color fango e sandali metallizzati

Evento elegante all’orizzonte? Puntualissima, a fornirci l’ideale outfit da sera estivo è stata Chiara Ferragni: non è passato inosservato, e come avrebbe potuto, del resto, il suo lungo abito drappeggiato color fango.

Del designer italiano emergente Salvatore Burgio, il vestito mostra un ampio spacco sul davanti ed è contrassegnato da numerosi drappeggi a cingere con estrema sensualità la figura, proprio come le tendenze odierne ci raccontano. Come abbinare un capo simile? Accanto a dei sandali metallizzati, preziosi quanto basta.

Abito lungo e espadrillas

Il fashion mix estivo per eccellenza? Quello scelto da Valentina Ferragni per una serata fuori durante la sua bella vacanza in Sardegna, e prossimamente nei nostri armadi.

Interamente Desigual, la mise in questione ha come protagonista un lungo abito bianco dotato di cut-out sotto il seno e acceso da vivaci decori marini sul fondo, i cui toni sono strategicamente ripresi da una deliziosa mini big fucsia e arancione composta da perline colorate. Ai piedi, invece, spuntano delle classiche espadrillas bianche in tela, autentico must-have di stagione. Insomma, a tutti gli effetti il re degli outfit da sera estivi.