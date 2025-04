Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Bandite nell’oscurità del dimenticatoio per oltre un decennio, le ballerine sono tornate ad occupare il posto che spetta loro di diritto, sotto alle luci della ribalta, ormai da qualche tempo. Strategico passepartout modaiolo da indossare sette giorni su sette, da mattina a sera, quelle nate come ballet shoes incarnano il perfetto compromesso per chi strenuamente insegue l’idea di una scarpa comoda ma elegante al contempo, adatta a contesti sia eleganti che informali, complice il design classico e senza tempo che le rende ciò che sono.

Tutto sulle ballerine della primavera/estate 2025: le sfilate di stagione raccontano il loro ritorno

Della loro risalita è, con ogni probabilità, colpevole la tendenza balletcore, la stessa che ha portato al riaffiorare di tutù, fiocchi e nastri in ogni dove, proiettando sullo scenario streetstyle quel preciso e rigoroso immaginario che rimanda alla danza classica.

Abbracciandone l’apprezzabile unione tra comfort e raffinatezza sono state numerosissime le maison a proporre le ballerine in nuove versioni, talvolta a rievocare fedelmente le sempiterne rasoterra da étoile, talvolta a stravolgerle.

Ed ecco classici nastri alla caviglia, materiali satinati e silhouette minimaliste dialogare con borchie, punte affilate e texture inattese a rendere queste immortali flat shoes un accessorio versatile e, contro ogni pronostico, attuali.

Dagli ultra leggeri e pratici modelli dall’intricato design in rete – a lasciar intravedere il piede, in modo velato e originale – fino a quelli grintosi e ricoperti di luccicanti applicazioni e borchie, passando per le stringate e per ambigue interpretazioni dall’allure sportiva, le passerelle della primavera/estate 2025 li hanno ospitati tutti.

Nuovamente protagoniste dei nostri look quotidiani, le scarpette da ballo di oggi fanno del colore la loro forza, con i più canonici nude e rosa affiancati ai fiabeschi toni sorbetto che spopolano tra le tendenze del momento: varianti azzurro polvere, verde latte e menta e giallo costellano il panorama streetwear di look eterei sullo stampo tipico della maison Repetto, simbolo d’eleganza rétro indissolubilmente legata al balletto, a proporre ancora classici intramontabili quali le Cendrillon e le Sophia, confermandone il fascino sempre contemporaneo.

Sulla medesima scia conservatrice, non smettono di irretire le iconiche ballerine bicolore cap-toe di Chanel, simbolo assoluto di raffinatezza e versatilità. Per la primavera 2025 la maison le ha riproposte in versioni leggere, in tweed o rafia intrecciata, accanto a modelli in pelle.

Dal versante nettamente opposto, invece, affiorano tra le ballerine del futuro reinterpretazioni in materiali inediti e sperimentazioni audaci a rivoluzionare il prototipo celebrato. A sorprendere non sono i nuovi dettagli acquisiti, rubati a mondi diversi, ma l’uso di gomme e PVC, come visto da Bottega Veneta con calzature flat intrecciate in gomma color avorio, accessoriate di doppio cinturino e fibbie metalliche.

Vicino alle cosiddette mesh flats poi, ballerine in rete leggere e traspiranti a coniugare freschezza e sensualità, approda la pelle traforata al laser tipica della proposta di Alaïa ma domina l’eccentricità dal sapore romantico di Simone Rocha, con modelli in tulle rosa shocking e ruches da tutù, sfidate sul campo solo dalle Tabi di Maison Margiela, dalla punta spaccata e le nuance neutre.

Insomma: ma quali ballerine accaparrarsi prima di subito? Te lo spieghiamo immediatamente.

Ballerine con ricami

Come incorniciate da un’aura sognante senza pari, le ballerine della primavera 2025 si ricoprono di romanticismo e, così, di ricami. Se gli odierni modelli adorni di paillettes, borchie e cristalli fanno della iconica flat shoes lo statement piece dell’ensemble, carica di un’animo deciso mai avuto prima, le varianti che presentano intricati ricami – come fatti a mano – mostrano grande sobrietà e raffinatezza. Perfette per conferire un tocco in più anche alle mise più anonime, incarnano un richiamo al mondo vintage a cui è difficile resistere.

Ballerine a punta

Caratterizzate da una riconoscibilissima silhouette (più o meno) affusolata e rigorosamente flat, le ballerine a punta stanno tentando in ogni modo di rubare la scena alle loro più tradizionaliste colleghe. Accattivanti e fortemente eccentriche nelle loro varianti più estreme, queste sono senza dubbio in grado di donare quel tocco di eleganza ulteriore a qualsivoglia mise. Si vocifera la loro ascesa si debba alle clamorose origami di Prada, e noi crediamo non vi sia bisogno alcuno di aggiungere altro.

Il taglio geometrico e stravagante a distinguere tale tipologia di calzatura rasoterra è forse anche ciò che le rende versatili e raffinate, adattabili quindi ai più disparati contesti, look e stili.

Ballerine con borchie

La bella stagione attualmente in assestamento sembra voler sancire il tempo di archiviare – seppur non definitivamente – il cliché delle ballerine bon ton che affiora alla memoria non appena le si nomina: in passerella si sono viste le scarpe più controverse di sempre acquisire elementi di carattere alternativo quali borchie lucenti, a volte bombate, a volte appuntite, altre piatte come medaglie a suggerire loro un’aria meno docile.

Parliamo di dettagli che inevitabilmente rivoluzionano la connaturale silhouette innocente di questo modello, per rivestirla di energia e nuova grinta che possano infondere una extra dose di carattere agli assetti modaioli primaverili.

Ballerine stringate

In occasione della primavera 2025 le ballerine sembrano riscoprire le loro radici, quelle che affondano nella storia della danza classica, facendosi emblema primario dell’estetica balletcore tanto in voga, quella che per stessa definizione privilegia le linee essenziali e tutti quei dettagli appartenenti a quel mondo. Ecco dunque tornare – ed in punta di piedi, letteralmente – le rasoterra da ètoile, inedite in sembianze di gusto contemporaneo: spiccano punte arrotondate, fiocchi frontali, tonalità nuove ma soprattutto nastri in prossimità della caviglia.

Se Miu Miu e Ferragamo hanno interpretato la moda in oggetto attraverso modelli realizzati in raso, cinturini incrociati e accenti rétro che si specchiano nel passato, non è però raro imbattersi in varianti più estreme ad esplorare la palette colori moda vigente attraverso nuance pastello quali il celeste, il verde menta, il giallo burro ed il rosa candy, per un effetto sorpresa ma comunque romantico.

Ballerine traforate, a rete o in mesh

Leggere e flessibili, le scarpe a rete di ogni sorta – dalle ballerine sino alle mules con tacco e zeppa – si confermeranno ben presto come la tendenza prediletta della calda stagione 2025, seppur non senza qualche traccia di reticenza iniziale. Ad essere vincente è il loro design, pratico e d’avanguardia, a rivelare senza dubbio una scarpa sì particolare ma capace di svelare il piede in maniera elegante, senza mostrare eccessivamente.

