Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images MSGM fashion show Spring/Summer 2026

Riecheggia un ticchettio diverso sull’asfalto delle grandi capitali della moda, da qualche settimana a questa parte: non è più il tonfo pesante degli anfibi dotati di suola carrarmato, bensì il battito leggero di ballerine e kitten heels. In poche parole, come da consolidata tradizione anche la primavera 2026 sembra segnare la fine dell’era “chunky” per dare il benvenuto a quella della femminilità che non urla, ma incanta per precisione e dettagli.

Insieme agli strati sul corpo, progressivamente sempre più scarsi, anche le scarpe di questa bella stagione si fanno via via più leggere: dopo interminabili, gelidi mesi trascorsi con i piedi avvolti in spessi calzettoni infilati dentro a stivali e sneakers imbottite, ecco giungere la ventata di aria fresca che tutti attendevamo.

E quando parliamo di leggerezza lo intendiamo davvero: mentre i materiali diventano traspiranti, le loro cromie si schiariscono e accendono e persino le silhouette si assottigliano visibilmente.

Insomma, le calzature primaverili quest’anno più che mai sono un’ode al dinamismo ed all’allure effortless. In mezzo a classici intramontabili al loro ennesimo ritorno, non mancano però le sorprese: mentre le slingback restano indisturbate proprio al centro della scena, come simbolo di classe ed eleganza senza tempo, alternative decisamente più stravaganti e appariscenti avanzano a passo svelto. In alcuni casi letteralmente.

È il caso di improbabili ibridi à la mode quali sneakerine e mocassini senza tallone, e ancora zoccoli in pelle e sandali infradito, pronti ad aggiungere un pizzico di carattere alle tenute giornaliere più essenziali. Dalle flat shoes gioiello agli zatteroni d’archivio, ecco come dovremmo camminare sotto il primo sole del periodo secondo le passerelle dell’haute couture.

Dimentichiamo tutto quello che sappiamo sui volumi: questa primavera ancora alla sua alba ha deciso di sfoltire il superfluo e riposizionarci con i piedi per terra, il tutto con un’affilatezza che non avevamo mai visto prima.

Se le scorse stagioni ci volevano altissime, in bilico su centimetri extra di gomma scura, oggi la moda sussurra — e graffia — con design taglienti, tacchi mignon e un ritorno quasi ossessivo all’eleganza sottile. Siamo davvero pronte a cambiare passo?

Le sneakerine, tra la grazia da étoile e l’agilità di un atleta

Negarlo non è più un’opzione: per quanto il loro essere bizzarre abbia inizialmente fatto storcere ben più di qualche naso, alla fine le sneakerine sono riuscite a vincere persino il cuore delle fashion addicted più tradizionaliste.

Sì, stiamo parlando proprio di quell’insolito modello ad unire suola tecnica e aura da étoile, ma soprattutto comodità ed eleganza, che si è iniziato a scorgere non a teatro ma in pedana circa un anno fa, da Balenciaga a Simone Rocha, come inevitabile conseguenza dell’ossessione per l’estetica balletcore.

In principio non pareva possibile, ma seppur un po’ a fatica il sospirato “happy ending” è poi arrivato: adesso si sono disfate del tutù e popolano le strade.

I mocassini (meglio se senza tallone)

Dopo aver chiuso — e con estremo successo — praticamente qualsivoglia assetto modaiolo invernale, i mocassini non sembrano essere ancora pronti a tornarsene nei meandri della scarpiera. Eccoli dunque per questa primavera perdere un pezzo: proponendosi come alternativa giocosa al classico loafer, i modelli del momento si infilano agevolmente come una ciabatta, una super trendy.

Parliamo di una scarpa senza tallone che riprende il design proprio delle mules, per riprogrammarlo attraverso i codici dell’estetica preppy. Declinata pelle nera o marrone, ma anche in sfiziose opzioni suede, impreziosita da nappe, borchie e loghi, si è vista praticamente in ogni dove all’interno delle collezioni spring/summer 2026 delle più celebri firme dell’haute couture, da Miu Miu a Saint Laurent, e lo stesso sta accadendo ora sulla scena dello streetwear.

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Le sneakers affusolate, che stanno bene con e su tutto

Con il cambio di stagione, ovviamente, anche le sneakers si sono fatte più leggere. Ma non è una questione puramente pratica: a cambiare sono state soprattutto le silhouette, ora essenziali, perlopiù nell’ottica di attraversare contesti diversi pur mantenendo la propria attitudine urbana.

Alla base delle soluzioni più eleganti, per così dire, quelle dalla linea affusolata, c’è un certo minimalismo dinamico: parliamo di modelli flessibili, concepiti appositamente per accompagnare il movimento con tutta la naturalezza possibile ed inserirsi con facilità nei look di ogni giorno, persino in quelli da ufficio, sotto a longuette e tailleur.

Un inatteso equilibrio contemporaneo, insomma, che fonde perfettamente formale e comfort sintetizzandoli in linee pulite, materiali ricercati e tinte sofisticate. Parola di Miu Miu e Jacquemus.

Le slingback, che sono ancora le uniche e sole regine

Il tempo passa, eppure le slingback continuano a definire la direzione delle tendenze. Eleganti ma mai troppo, femminili ma non eccessivamente formali: i loro punti di forza sono molteplici e ciò le rende ancora una volta le scarpe più versatili della bella stagione, ma non solo.

Se in pedana e per le strade durante i mesi scorsi le abbiamo viste sfilare in combo a calzini più o meno spessi, le stesse varianti in vernice, quelle dal finish ultra glossy, promettono di regalarci ulteriori grandi soddisfazioni da ora in poi. Il tacco? Non deve essere necessariamente vertiginoso. Basso e sottile, kitten in gergo, garantirà totale comfort da mattina a sera. Garantiscono Valentino, Jimmy Choo e Prada.

Guess Jesson Slingback fucsia effetto raso

Gli zoccoli, non più demodé ma avanguardia pura

Sembra incredibile, eppure è tutto vero: tra grembiuli fioriti e collane di perle, la primavera 2026 sembra segnare persino il ritorno degli zoccoli in pelle. Sì, proprio quelli della nonna, che anche in passerella, da Zimmermann e Bottega Veneta, come tradizione vuole erano sostenuti da tacchi spessi e squadrati.

Asciutti e ad effetto vintage oppure impreziositi da applicazioni preziose e borchie metallizzate, spuntati o meno, questi parenti stretti di mules e sabot si scelgono ora in tonalità neutre quali il cuoio ed il nero che ne sanno esaltare al meglio il design bold.

Sanita Lillen Zoccoli aperti Zoccoli aperti con suola in legno

I sandali infradito, per fare il pieno di nostalgia

Avevamo visto le infradito dare il via alla propria inaspettata rivincita urbana la scorsa estate, abbandonando i salotti e le piscine per approdare sulle più prestigiose passerelle dell’alta moda.

Ebbene, inutile raccontare come quest’anno siano arrivate ad occupare l’Olimpo delle calzature preferite dalle It Girl: sull’onda dell’inarrestabile revival anni Duemila, grazie al loro stile inconfondibile i sandali infradito hanno conquistato ogni animo più nostalgico sulla piazza.

A spopolare sono le versioni più essenziali, come visto da Chloé e Toteme, quelle tipicamente dotate di listini sottili e tacco basso, in nero e bianco oppure nelle sfumature più vivide del momento.

GUESS Mayan Sandali infradito con tacco