Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Meryl Streep e Anne Hathaway sul set de "Il Diavolo Veste Prada 2"

L’armadio della nonna, si sa, può rivelarsi il più inestimabile dei tesori quando si tratta di reperire cimeli couture con cui elevare il proprio. Ebbene, è proprio in questo scenario nostalgico che si colloca una delle tendenze più forti della primavera 2026: stiamo parlando della sempreverde collana di perle, tornata ad occupare l’Olimpo degli accessori irrinunciabili in tempi recenti, come la regina incontrastata.

La più elegante delle silenziose dichiarazioni di stile si conferma ora la prima alleata per definire il look quotidiano, impreziosendolo in un attimo con fare ricercato: emblema di quella femminilità sofisticata, senza tempo, in grado di sopravvivere a mode solo di passaggio, il classico filo di perle si libera definitivamente della polvere e con essa dell’etichetta — ben poco azzeccata, vi è da dire — di reliquia, per entrare a gamba tesa nel panorama street style e cambiarlo per sempre.

Lisce, grezze, barocche o perfettamente sferiche: ogni moderna declinazione della perla è indice indiscutibile di personalità. Se indossate ad un solo giro trasudano classe, stratificate sono sinonimo di avanguardia e abbinate all’oro svelano un potenziale mai visto. A mo’ di choker, in versione extra long oppure impreziosite da charms escono dall’ordinario per stupire. Insomma, qui ci troviamo davanti ad un must-have di dimensioni colossali. E Andy Sachs lo sa.

La collana di perle è ancora un must: come si indossa nella primavera 2026 secondo Andy Sachs

Reduce da una trasformazione del tipo da brutto anatroccolo a cigno, a cui abbiamo in parte assistito nel primo film, Andy Sachs tornerà molto presto a varcare la soglia di Runway — e forse a subire le angherie della temibile Miranda Priestly — ma questa volta lo farà con un’andatura del tutto diversa.

Quella di una donna in fiorente carriera, che sa esattamente il fatto suo: il conto alla rovescia che ci divide da Il Diavolo Veste Prada 2 è quasi terminato, eppure una generosa dose di glamour è già trapelata dalle anticipazioni.

IPA

In questo secondo capitolo vedremo infatti l’iconico personaggio di Anne Hathaway sfoggiare un look piuttosto diverso rispetto al passato, ovviamente griffato da capo a piedi, indice eloquente della sua metamorfosi e presa di consapevolezza: tra clamorosi pezzi d’archivio e altri estrapolati dalle più recenti passerelle, l’attenzione alle ultime tendenze è ovviamente altissima. Poteva la collana di perle mancare all’appello?

IPA

La nuova Andy Sachs pare avere una vera e propria ossessione per questo accessorio intramontabile, ed esibirlo quotidianamente come parte integrante delle proprie tenute da impeccabile business woman: in uno dei primi scatti rubati dal set la vediamo aggirarsi per le strade di New York con un’aria visibilmente indaffarata e un filo di perle sotto ad un completo sartoriale gessato, con gilet e pantaloni. In un secondo momento, poi, ecco invece lo stesso modello accostato alla trama check.

IPA

Insomma, come si vede (anche) grazie all’attrice, nella sua seconda epoca di gloria la classica collana di perle si sta rivelando la vera ciliegina sulla torta a chiudere qualsivoglia mise da ufficio, ma non solo: se funziona sempre benissimo vicino a blazer e camicie, la versione che stupisce davvero è quella dal sapore urban.

IPA

A darcene un assaggio erano stati nelle ultime stagioni numerosi volti noti, tra cui anche qualche “It Boy”, da Timothée Chalamet a Harry Styles, e a confermarcelo è adesso proprio la nostra giornalista del cuore, quella con il pallino per la moda: perle e collane con maglie a catena? Il layering vincente.

Offerta Swarovski Dextera collana di perle Collana di perle con catena e strass

S'Agapõ girocollo acciaio e perle Collana a girocollo in acciaio e perle

Secret & You collana di perle Collana di perle d'acqua dolce con chiusura in argento

GAVU collana di perle Collana di perle coltivate d'acqua dolce con chiusura dorata T-bar

E tu, sei pronta a dare nuova vita alla collana di perle della nonna?