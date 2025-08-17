Da un armadio ad un altro: tra formalità e seduzione, il gilet ora appartiene (anche) alle donne e questa estate si indossa sulla pelle nuda. I modelli da non perdere

Getty Images Alejandra Alonso Rojas RTW Spring Summer 2025

Dalla seducente attitudine formal chic, il gilet — sì, quello da uomo — questa estate si indossa a fior di pelle, per elevare finanche il più basilare degli outfit con un tocco inedito. Da indumento tipicamente maschile, indossato sotto al tuxedo, da circa un anno è divenuto uno degli irrinunciabili del guardaroba femminile.

Il più classico corpetto aderente senza maniche, solitamente caratterizzato da scollo a V e dotato di fila di bottoni centrale, nel corso delle ultime stagioni è tornato alla ribalta fino a guadagnarsi un posto d’elezione anche sul podio delle tendenze moda dell’estate 2025. A dettare la strada da seguire sono le più prestigiose maison, che lo hanno riesumato dai meandri del guardaroba di lui per riproporlo in passerella declinato in numerosi abbinamenti direttamente sulla pelle nuda delle modelle, a mo’ di top, mettendone alla luce la versatilità ed anche un sottile quanto inaspettato connotato sensuale.

Il gilet è il capo da rubare al tuo “lui” per l’estate 2025: i modelli di tendenza che non puoi lasciarti sfuggire

La genesi del panciotto — questo è il nome che differenzia il noto capo di gusto mannish dal gilet, sempre senza maniche ma dal taglio sportivo — risale alla Francia del diciassettesimo secolo ed allo storico waistcoat: realizzato in tessuti preziosi ed indossato dalla nobiltà, quello originario era lungo sino al ginocchio, inizialmente persino dotato di maniche, da abbinare ai pantaloni e ad un soprabito di egual lunghezza. Parte integrate e fondamentale dell’abito tre pezzi, in poche parole.

Fu soltanto dopo la Rivoluzione francese, con il sentimento anti-aristocratico che ne conseguì, che ne venne ridimensionato il tradizionale ruolo stilistico: ed ecco che questo si fece via via meno elaborato, più corto e stretto, da lusso per pochi eletti ad indumento essenzialmente funzionale, concepito per coprire le bretelle e ospitare in tutta comodità l’orologio da taschino.

Nel Novecento, poi, con lo spopolare della cintura e del segnatempo da polso, venne una progressiva decostruzione dell’uniforme maschile in favore di una moda più libera e personale. E fu proprio di quest’apertura di vedute che approfittarono anche le donne, che a partire dagli anni Trenta fecero proprio il gilet accostandolo alla camicia: è esattamente questa stessa combo che a gran sorpresa, a distanza di decenni , è ricomparsa dapprima in pedana e poi sulla scena urban secondo i codici dell’estetica a la garçonne; abbottonato sopra ad una camicia extra long oppure lasciato aperto sopra alla canotta, alla T-shirt o al vestito, oppure addirittura con niente sotto, in veste di assoluto protagonista.

Ebbene sì, la moda dell’estate 2025 lo vuole come top, abbottonato da cima a fondo: forte di un fascino garbatamente retrò, questo indumento sartoriale è letteralmente rinato in chiave contemporanea. La sua silhouette rigorosa, l’estrema trasversalità e l’aura granny chic lo hanno reso ai giorni nostri un prezioso must-have da sfruttare da mattina a sera.

Una tendenza esplosa per la prima volta negli anni Duemila, a dire il vero, e tornata oggi sull’onda della dilagante nostalgia arricchita da un’allure più chic e ricercata. Come si abbina? A pantaloni e bermuda di matrice sartoriale ma anche sopra ai jeans, elevandoli al massimo livello di glamour. Scenografico su shorts e gonne, è l’ideale per scacciare via la noia e l’anonimato dei canonici abbinamenti a cui siamo abituati.

Sciancrato oppure boxy, mini oppure lungo e avvitato, il gilet odierno ha dato dimostrazione di tutta la sua inaspettata versatilità sulle passerelle di stagione, coniugando magistralmente lo stile androgino a quello charme tipicamente bohémien.

Da Victoria Beckham se ne è visto un modello svasato a quattro tasche, indossato in bianco ottico con la gonna midi o dalla silhouette rigonfia, balloon, o in nero sotto forma di mini dress. Longuette e panciotto erano il duo perfetto anche nella visione di Acne Studios, che ne ha sfoderato l’attitudine sporty chic esplorando i toni del marrone, inserendo bordi increspati ad effetto used.

Aveva profili geometrici e tasche a filetto puramente decorative il gilet sartoriale di Tibi, declinato in giallo burro vicino a una gonna pareo nella medesima tonalità ma dal mood vacanziero. Kimhekim lo ha proposto invece in vestibilità leggermente XXL e dalla linea dritta, indossato in total black, con pantaloni a vita alta e grintosa clutch borchiata.

Dalla sua anche Onitsuka Tiger ha optato per il nero totale, ma in un linguaggio più classico ed elegante, mantenendo intatta l’anima tailored del capo ma aggiungendovi un twist frizzante grazie ad una scollatura profonda da cui affiorava uno slip dress in pizzo.

Elegante, ancora, la versione di Max Mara: essenziale e sofisticata, presentava un design accattivante a lasciare scoperta la schiena ed era realizzato in lino, in una dolcissima tonalità caramello, calda, a renderla perfetta per l’estate. Declinata in rosa polveroso e dalla linea asimmetrica, invece, quella di Christian Siriano.

Era rosso fuoco, poi, il gilet visto da Ganni abbinato a t-shirt rosa e pantaloni sabbia. L’ispirazione era coquette, resa manifesta da una fila di fiocchetti posta verticalmente nella parte anteriore.

Rosso, poi, anche quello di Alejandra Alonso Rojas ma con applicazione floreale 3d dove vi sarebbe dovuto essere il taschino.

Simile l’evoluzione in pelo color cioccolato di Giuseppe Di Morabito; opposta era invece l’alternativa dello stesso stilista calabrese resa unica da una profonda scollatura in prossimità del décolleté, intrisa d’un eleganza raffinata vicino ad un paio di pantaloni a palazzo e a delle pumps gioiello.

Nella proposta di Etro, ideale per le cerimonie formali, a spiccare era il tradizionale quanto ipnotico motivo jacquard della maison sfumato dal blu al verde, dall’ocra all’azzurro. A completare l’ensemble delle slingback e una mini bag di raso.

La vera novità di questa stagione, però, è sicuramente l’incredibile varietà di tessuti e colori: dal cotone leggero — ideale per fronteggiare il grande caldo ma con immensa disinvoltura — ai modelli più rigorosi e strutturati, passando per varianti morbide e con laccetti dal piglio contemporaneo. La soluzione di stile perfetta, in sintesi, per mettere a punto look freschi ed estivi rilassati ma curati al tempo stesso.

Le It-Girl di stagione lo indossano ogni giorno, per l’ufficio ma anche per il tempo libero. E tu, che ne farai del fantasmagorico gilet 2.0?