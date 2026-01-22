Belen Rodriguez svela il capo dell’inverno 2026. Il look col gilet è da copiare

Belen ci svela il capo che indosseremo tutte nell'inverno 2026: il gilet è da acquistare e sfoggiare ovunque.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

L’inverno 2026 porta una certezza nel guardaroba: il gilet è il capo must-have della stagione. A dimostrarlo è Belen Rodriguez, che ha già sfoggiato il suo outfit perfetto su Instagram, dimostrando come questo capo versatile possa trasformare anche un look semplice in qualcosa di sofisticato e moderno.

Sul suo profilo la showgirl argentina ha pubblicato alcune foto in cui indossa un gilet, abbinato ad una semplice maglia a maniche lunghe black e leggings neri. Per completare l’outfit Belen ha puntato su stivali alti, creando un risultato super elegante e chic, che non passa inosservato.

Impossibile non avere voglia di copiare questo look, perfetto sia per l’ufficio che per una cena. Il bello del gilet, d’altronde, è che permette di sfruttare la tecnica del layering, abbinando vari capi, uno sopra l’altro, per realizzare l’outfit che desideri. Per avere il gilet dei tuoi sogni non serve spendere una fortuna, su Amazon infatti si possono trovare tantissime soluzioni low cost.

Il gilet smanicato MJGkhiy per uno stile casual

Il gilet smanicato MJGkhiy è l’ideale per chi cerca un capo comodo, ma di carattere, proprio come quello sfoggiato da Belen Rodriguez. Realizzato in materiali morbidi e caldi, offre una vestibilità avvolgente senza rinunciare allo stile. La linea semplice e pulita lo rende perfetto da indossare sopra camicie leggere o maglioni a collo alto, creando un layering sofisticato. Perfetto per un look urbano o casual chic, si abbina facilmente a jeans, pantaloni a sigaretta o gonne midi, rendendo l’outfit immediatamente elegante e senza eccessi.

Gilet smanicato MJGkhiy Gilet tinta unita caldo

ONLY Onlama SL Gilet, un concentrato di eleganza

Se cerchi un gilet più raffinato, l’ONLY Onlama SL è la scelta giusta. Con il suo taglio leggermente strutturato e il collo a V, valorizza qualsiasi silhouette e può essere combinato sia con abiti che con pantaloni eleganti. Questo modello è perfetto per ricreare un outfit da ufficio moderno o un look da aperitivo serale. Abbinalo ad una camicia bianca, pantaloni a vita alta e stivaletti per un effetto chic istantaneo, proprio come farebbe Belen sul red carpet della città.

Gilet smanicato Only Gilet con scollo a V

Tongmingyun Maglione Gilet per un layering caldo

Per le giornate più fredde, il gilet-maglioncino Tongmingyun è un alleato insostituibile. La sua texture morbida e il design oversize permettono di stratificare senza appesantire il look. È l’ideale sopra maglioni sottili o dolcevita aderenti, creando un gioco di volumi moderno e accattivante. Indossalo con pantaloni in pelle o jeans skinny per un outfit street-style da copiare subito.

Offerta Gilet Tongmingyun Gilet oversize

Niwicee Gilet, la soluzione versatile e chic

Il gilet Niwicee è un esempio perfetto di capo versatile, adatto sia a look casual sia ad outfit più curati. Il colore neutro permette di abbinarlo facilmente con altre tonalità della stagione, mentre il tessuto leggero, ma caldo lo rende pratico per gli spostamenti quotidiani. Puoi indossarlo con gonne midi e stivali alti per un effetto super femminile oppure con pantaloni jogger e sneakers per un mood più sporty-chic.

Offerta Gilet Niwicee Gilet lungo e morbido

Ailaile Maglione leggero smanicato

Infine troviamo il gilet Ailaile, pensato per chi ama un look minimal e raffinato. La vestibilità morbida e il tessuto leggero lo rendono perfetto anche per strati multipli senza sacrificare comfort e libertà di movimento. È ideale sopra un dolcevita colorato o sotto un blazer strutturato, aggiungendo un tocco di stile discreto, ma contemporaneo.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp