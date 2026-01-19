Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le sneakers Adidas VL Court sono comode e a un prezzo conveniente

È ormai appurato che dobbiamo avere nel nostro guardaroba almeno un paio di sneakers, alcune sono perfino diventate iconiche. A questa categoria appartengono diversi modelli di Adidas. Se le Stan Smith e le Samba fanno già parte della vostra collezione, è arrivato il momento di ampliarla con un nuova calzatura che non ha nulla da invidiare alle altre due. Le Adidas VL Court non solo sono disponibili in vari colori, ma hanno anche un prezzo incredibile.

Su Amazon a confermare la loro popolarità ci pensano le oltre 10mila recensioni, a questo adesso potete aggiungere uno sconto a dir poco interessante. Solitamente disponibili a 70 euro adesso sono in offerta a un prezzo ridotto del 30% che vi farà risparmiare più di 20 euro, niente male per una scarpa versatile. Perfetta in inverno o in estate, si abbina a qualsiasi capo dando vita ad outfit casual, urban o romantici: non c’è da sorprendersi se sono le più acquistate online e hanno recensioni positive.

Sneakers Adidas VL Court Le sneakers dal design iconico sono disponibili in differenti colori

Tutto quello che rende le scarpe Adidas VL Court irresistibili

Quando si acquistano un paio di scarpe ci sono alcuni aspetti che dobbiamo prendere in considerazione e la nostra attenzione si concentra in primis sulla comodità e sulla qualità dei materiali. Nel caso delle Adidas VL Court la tomaia è realizzata in materiale sintetico, mentre la fodera è in tessuto, un mix che rende la scarpa resistente e ideale per accompagnarvi durante tutta la giornata. Spostarsi tra un impegno e l’altro o semplicemente fare una passeggiata saranno un’esperienza confortevole grazie alla suola in gomma vulcanizzata e all’intersuola ammortizzata che renderanno ogni passo leggero e sicuro.

Queste sneakers di tendenza e a un prezzo mini (grazie anche allo sconto extra) hanno un fit regular che rispetto agli altri modelli permette al piede di adattarsi alla calzatura e di essere libero di muoversi. Una soluzione che troverà tra i sostenitori chi ha la pianta larga o il collo del piede ampio. In quest’ultimo caso le scarpe vanno a supportate la caviglia passo dopo passo. A fine giornata non avrete l’antipatica sensazione di gambe pesanti con il vantaggio di aver indossato una scarpa di tendenza e alla moda.

Look all moda con le sneakers Adidas VL Court

Se dopo le migliaia di recensioni positive e il prezzo davvero conveniente grazie a un’offerta imperdibile siete ancora indecisi se acquistare o meno le sneakers Adidas VL Court a convincevi sarà di sicuro la loro versatilità. Su Amazon sono disponibili a prezzo scontato diversi colori, dall’intramontabile sneakers bianca a quella marrone, rosa, verde. Per chi è attenta a tutte le tendenze e cura ogni dettaglio del proprio look ci sono anche le scarpe con le tre iconiche strisce in versione maculata, impossibile da perdere.

Una vasta gamma di nuance che rispecchia i vostri gusti e la vostra personalità e vi permette di abbinarle senza difficoltà. Il look più gettonato è con un paio di jeans regular o mom a cui abbinare in estate una t-shirt e in inverno un maglione. Per un risultato più elegante provate ad aggiungere un blazer o un cappotto.

Come abbiamo visto le Adidas VL Court sono talmente tanto versatili che stanno bene persino con gonne e abiti. Basta ricordare di optare per soluzioni non troppo eleganti perché sono sempre sneakers che si prestano meglio a look sporty chic o boho fatti di vestiti a fiori o gonne di jeans.

