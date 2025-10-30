I maglioni a collo alto sono il capo cool e caldo da indossare in ogni situazione per essere al tempo stesso eleganti e comode

iStock Maglioni a collo alto: i modelli dell'autunno

Li mettiamo in tutte le situazioni, sono caldi, avvolgenti ed estremamente chic: sono i maglioni a collo alto e il nostro autunno – inverno ce li vede addosso da mattina a sera. Anche con le temperature più basse.

Il loro segreto? La capacità di stare bene con tutto. Li possiamo mettere con un pantalone elegante, sopra un vestitino minimal, con capi sgargianti e audaci per la sera, ma sono anche il capo top da mettere sopra un classico paio di jeans.

Quindi senza alcun dubbio vale la pena averne almeno uno nell’armadio, scegliendo tra i modelli più classici per sfoggiare un maglione che non passerà mai di moda, oppure nelle mille sfumature di marrone che ci avvolgono dall’inizio della stagione autunnale. O, ancora, sperimentare e osare con tagli, forme e colori più inaspettati. La tendenza effortless da abbracciare ora è questa:12 maglioni a collo alto che possiamo sfruttare fino a primavera.

Maglioni a collo alto: i modelli più classici

Sotto una capotto, o un blazer, oppure con una giacca scamosciata. Magari abbinandoli con un pantalone elegante o un jeans ampio e comodo: i maglioni a collo alto sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sfoggiare uno stile chic e senza tempo, ma senza alcuno sforza. Soprattutto se li scegliamo nei modelli più classici, che promettono di non passare mai di moda.

Come quello di Amazon Essentials che è realizzato al 100% in cotone, con una vestibilità regolare, caldo e morbido. Il motivo è a treccia e il collo con il risvolto.

Amazon Essentials Maglione a collo alto realizzato al 100% in cotone

È in cashmere di alta qualità, morbido e caldo, il maglioncino elastico che abbraccia il corpo con effetto seconda pelle di Jadea. Adatto a essere indossato sotto maglie o giacche più pesanti quando fa molto freddo, è perfetto anche da solo, durante le mezze stagioni.

Offerta Jadea Maglia a collo alto in cashmere

Only propone un maglione a collo alto super basic e aderente, ha i polsini a coste e il tessuto elasticizzato per un fit aderente e avvolgente. Favoloso con una gonna ampia e magari con delle sneakers cool.

Offerta Only Maglia a collo alto aderente e calda

Rimane più ampio il modello di Woolen Bloom, realizzato con un mix che risulta morbido al tatto, liscio, oltre che traspirante e antistatico. Perfetto per chi cerca una vestibilità più ampia. E per chi vuole vestirsi d’autunno con una nuance perfetta.

Woolen Bloom Maglia a collo alto con vestibilità più ampia

Il colore dell’autunno declinato nei maglioni a collo alto

Il marrone in tutte le sue sfumature è uno dei colori dell’autunno. Ci piace perché ricorda la terra, perché si sposa perfettamente con questo periodo dell’anno e perché ci regala una sensazione di calore. Lo possiamo indossare in tantissimi capi diversi (jeans compresi), quindi perché non nella versione maglione?

Tra i modelli da provare quello di Zeagoo: è a collo alto, ha le maniche lunghe, è morbido e spesso. Lo stile è classico, chic e destinato a non passare mai di moda.

Offerta Zeagoo Maglione a collo alto morbido e spesso

Heekpek, invece, lo propone declinato in un modello oversize, progettato in maniera che risulti elastico, leggero e traspirante. Tra i dettagli le spalle che scendono e la lunghezza: l’orlo, infatti, è asimmetrico e perfetto per essere usato con dei pantaloni.

Offerta Heekpek Maglione a collo alto con bordo asimmetrico

I modelli più particolari di maglioni a collo alto

Tagli, colori, modelli: i maglioni a collo alto si presentano nelle versioni più disparate, per accontentare tutte: anche noi che abbiamo voglia di sperimentare con nuance più audaci o con tagli più particolari.

Ad esempio, possiamo provare con un collo a lupetto più piccolo, come quello del maglione di Amazon Essentials: la sua lunghezza è pensata per potersi adattare benissimo per essere portato dentro o fuori dai pantaloni. Inoltre, il tessuto è morbido e leggero, in misto cotone.

Amazon Essentials Maglione con collo a lupetto in misto cotone

Adottori, invece, ci propone un maglioncino con zip e colletto alto: è in tessuto leggero, traspirante ed elasticizzato, per una vestibilità slim. Si può indossare con un mini-dress.

Adottori Maglione con zip e colletto alto

Per le più freddolose, Columbia mette in vendita un maglione a collo alto con cerniera a mezza lunghezza. Il tessuto con cui è stato realizzato è il pile, per una dose di calore aggiuntiva, e il colore è acceso e vibrante. È perfetto per chi vuole sfoggiare un look sportivo.

Colombia Maglione con cerniera a mezza lunghzza

Per chi ama le vibes country la scelta giusta la offre Wantonfy, con un maglione a collo alto, bianco e con una fantasia che ci fa venire voglia di indossare una giacca di pelle e degli stivali. Perfetto per l’autunno.

Wantonfy Maglione dallo stile country

Ha le spalle e le maniche a sbuffo, poi, l’opzione di Only: il collo è alto, ma non troppo, lo stile super chic. Questo maglioncino lo possiamo indossare quando abbiamo bisogno di una dose extra di carattere ed eleganza.

Offerta Only Maglione con spalle e maniche a sbuffo

Infine Jfan con un bellissimo maglione grigio, con grande collo alto ma senza risvolto, lavorato a rombi. È abbastanza ampio da risultare comodissimo, si può indossare con altri strati per un calore maggiore e sta benissimo con dei jeans chiari e stivaletti caldissimi.

Jfan Maglione con stile a rombi, ampio e comodo

