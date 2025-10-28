Il maglione chic per cani è tutto ciò che gli serve per affrontare l’autunno

I maglioni sono una coccola calda e avvolgente per i nostri amici a quattro zampe da sfoggiare quando si abbassano le temperature

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Pubblicato: 28 Ottobre 2025 13:36

iStock
I migliori modelli di maglioni per cani

Caldi, avvolgenti, ma anche super cute: i maglioni chic per i nostri amici a quattro zampe sono l’accessorio giusto per fargli affrontare l’autunno con la giusta dose di stile e regalandogli qualcosa che li faccia sentire coccolati.

Si trovano super minimal e dall’aspetto molto elegante, oppure un po’ più stravaganti. La cosa più divertente da fare? Provare a sceglierli anche per noi simili ai loro (o viceversa) per creare dei look matchy – matchy, magari da sfruttare e sfoggiare durante qualche giornata speciale.

Tutti i maglioni per i cani da provare: i migliori modelli da comprare, valutando se è disponbile la taglia più adatta al nostro cane.

Classici e chic i maglioni per i cani da provare

Con il freddo in arrivo, anche i nostri cagnolini hanno bisogno di una dose di calore in più, magari per sentirsi maggiormente coccolati e per affrontare le temperature più basse con gli accessori giusti e che li proteggono.

Ad esempio, dei bellissimi maglioni per cani: caldi, coccolosi e chic. Da fargli indossare in abbinamento al nostro look, se proprio desideriamo divertirci insieme.

Smalllee_Lucky_Store propone un maglioncino per cani morbido e a coste, in pile e dallo stile molto classico. Tra le altre caratteristiche utili: l’apertura adatta per i bisognini e il fatto che si possa lavare in lavatrice.

Maglione in pile a coste
Fiohiros ne propone due, in acrilico morbido e traspirante. Hanno il collo alto, il design a trecce e le zampe restano libere. Si lava in lavatrice

Due maglioni con collo alto
In filato acrilico ad alta densità, il maglione di Queenmore è caldo ed elastico, soffice e delicato sulla pelle del nostro pelosetto. E, grazie al motivo a treccia, risulta molto classico, oltre ad avere la manica più lunga sulle zampe anteriori.

Maglione con collo alto e design a treccia
Konvinit, poi, propone un maglione in pile a collo alto, morbido, elasticizzato e senza maniche. Composto da due colori è la scelta chic per i nostri amici a quattro zampe. Il tessuto è resistente e rimane perfetto anche dopo essere stato lavato (è possibile metterlo in lavatrice).

Maglione di due colori in pile a collo alto
Infine, tra le scelte minimal c’è il modello proposto da Winmany: un dolcevita, realizzato in tessuto molto morbido, ha l’elasticità che serve per rendere comodo il pelosetto e lo tiene al caldo.

Dolcevita morbido e caldo
Maglioni per cani: i modelli più cool

Ci sono tantissimi modelli di maglioni per cani, pensati anche per tutti coloro che vogliono osare un po’: dalle opzioni vintage, a quelle più romantiche, gli aspetti da considerare restano sempre la comodità dell’animale e il suo comfort.

Ha uno stile retrò quello di Hjumarayan, in acrilico 100% di alta qualità risulta morbido, comodo e caldo. È composto da diversi colori a contrasto, il collo alto ed è elastico.

Con un design che vede diversi blocchi di colore a contrasto
Eastilion, invece, propone un modello super romantico con tantissimi cuori: i colori sono verde menta, rosa e rosso ed è realizzato con filato acrilico morbido e caldo. Ha il collo alto.

Con cuori e colori bellissimi
E per un cane dal look sportivo, invece, ci sono le maglie in pile, colorate, durevoli e facili da far indossare. Le mette in vendita HuaLiSiJi e si trova la combo in diversi colori.

Infine, Izefia e la sua felpa con cappuccio nera, con la simpatica scritta security. È dotata della coulisse per il cappuccio, mentre il materiale è un mix: 60% cotone e 40% poliestere; l’interno invece è in morbido pile.

Felpa con cappuccio e scritta simpatica
