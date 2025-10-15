Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Copere: le migliori per i cani

L’autunno è la stagione cozy per antonomasia: ci piace trascorrere pigri pomeriggi a leggere, o a guardare una serie tv, magari lasciandoci coccolare dal rumore della pioggia di una giornata uggiosa.

Il momento perfetto per rigenerarsi, ricariche le pile, dedicarsi agli hobby che amiamo. E il piacere di una coperta calda non è un’idea fantastica solo per noi, ma anche per i nostri amici a quattro zampe che così possono trascorrere del tempo di relax insieme a noi.

Accendiamo una candela, lasciamo che ci avvolgano i colori più intensi dell’autunno e passiamo un pomeriggio di coccole con i nostri pelosetti: le migliori coperte per cani (ma anche per gatti) da provare.

Le coperte per i nostri pelosetti: in formato multi-pacco

Proprio come noi anche i nostri cani hanno voglia di una calda coccola: coperte, cucce, ma anche pigiami, sono gli accessori da acquistare per fargli trascorrere un autunno – inverno in formato cozy.

Tra le coperte da provare quelle vendute in più capi, come quelle di Luciphia: nella confezione ce ne sono tre, sono beige, soffici e misurano 45 per 75 centimetri. Inoltre, sono lavabili in lavatrice e realizzate al 100% in microfibra e morbido pile sherpa.

Coperte di Luciphia In confezioni a tre, morbide e lavabili in lavatrice

Dello stesso brand le tre opzioni fantasia, pratiche e versatili, sono anche adatte a essere portate dove vogliamo e sono morbidissime. Hanno molte recensioni e sono uno dei prodotti più venduti.

Offerta Coperte di Luciphia Morbide, versatili e molto pratiche

Sono sei, invece, quelle di Bvagss in pile di alta qualità: sono l’ideale per proteggere dai peli ma anche per regalare ai nostri cani e gatti quel comfort e calore che gli piace tanto. Hanno una bella fantasia a zampa di animale.

Coperte di Bvagss Confezione da sei con bella fantasia

La mettiamo nei trasportini, sul divano, ma anche sul nostro letto: è la coperta di Nobleza, molto resistente anche a strappi e morsi. Inoltre, è in flanella super morbida, si lava in lavatrice e arriva in una confezione con tre prodotti.

Coperte di Nobleza Confezione da tre in flanella molto morbida

Slson mette in vendita due coperte in materiale premium, morbide al tatto e durevoli, che regalano la coccola calda che piace ai nostro pelosetti. Sono anche belle da vedere.

Offerta Coperte di Slson Confezione da due, morbide e durevoli

Infine, le tre opzioni di Votoko in materiale super soft, con bordi progettati per essere resistenti a morsi e strappi, adatta per l’uso quotidiano, si può portare ovunque e usare in auto, ma anche sul divano o nella cuccia. La confezione ne comprende tre.

Coperte di Votoko In materiale soft premium con bordi resistenti

Impermeabili, ma non solo: le coperte singole

Per tutti coloro che, invece, vogliono acquistare un prodotto singolo e che sia anche impermeabile le opzioni sono numerose e di alta qualità. Ad esempio una proposta ci arriva da Luciphia, che ci propone una coperta che promette di essere impermeabile grazie alla fodera interna, mentre la superficie della fibra non lo è. È composta da morbido e spesso pile da un lato e sherpa nell’altro, si lava facilmente ed è versatile.

Coperta di Luciphia Impermeabile grazie alla fodera interna

Quella di Feandrea – invce – ha un rivestimento interno impermeabile in TPU che mantiene puliti e asciutti divani e letti, è reversibile ed è realizzata in sherpa su un lato e flanella sull’altro, entrambi risultano morbidi, caldi e coccolosi. E – aspetto da non sottovalutare – è anche facile da pulire.