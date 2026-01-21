Il freddo e la pioggia saranno un lontano ricordo per Fido grazie ai cappottini per cani che lo mantengono protetto e all’asciutto

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I cappottini per cani sono caldi e proteggono Fido dal freddo

L’inverno è il periodo dell’anno più freddo e ogni volta che usciamo non vediamo l’ora di coprirci con cappotti, cappelli e guanti. Lo stesso vale per Fido che anche se è naturalmente provvisto di pelo che lo protegge dalle basse temperature, in alcuni casi ha bisogno di coprirsi anche lui. La soluzione è tanto semplice quanto comoda: i cappottini per cani.

Quello che può essere considerato più di un accessorio per i nostri amici a quattro zampe, in realtà è realizzato in materiali caldi che lo mettono al riparo dal freddo e dalla pioggia. Molti cappottini, infatti hanno un rivestimento impermeabile che resiste a tutte le intemperie come pioggia intensa e vento.

Se il benessere di Fido deve essere messo al primo posto, anche lo stile non va sottovalutato, molti cappottini per cani hanno un design unico tanto che, una volta indossati, renderà cool (sì avete letto bene) i nostri amici a quattro zampe. Online c’è una grande varietà di modelli in materiali differenti e adatti a cani di grande o piccola taglia così da rendere ogni passeggiata con lui piacevole anche se le giornate sono particolarmente fredde.

Il cappottino per cani di piccola taglia

Come succede per noi, anche per i cani il cappottino deve calzare a pennello e quindi adattarsi alla taglia. Per i pelosi di taglia piccola, il modello ideale è quello pensato per ogni clima. Infatti l’esterno è in materiale impermeabile, mentre nella parte interna c’è un morbidissimo pile composito che lascia una sensazione di leggerezza sulla pelle. Non solo caldo, il cappottino è dotato di una cinghia regolabile e resistente a cui agganciare il guinzaglio quando uscite per fare una passeggiata.

Per i cani di taglia media il cappottino è antivento

Se siete alla ricerca di cappottini per cani che uniscano efficienza e design questo modello ha in un solo capo entrambe le esigenze. Il design vintage dato dalla stampa tartan disponibile in differenti colori è reversibile così da avere un accessorio 2 in 1 cambiando stile in base alla giornata. L’interno in lana alternata al cotone protegge Fido dal freddo, ma anche dal vento grazie al rivestimento esterno impermeabile.

Offerta Cappottino per cani di taglia media Il cappottino ha uno stile vintage

Il cappottino con cappuccio e tessuto impermeabile si addice ai cani di grande taglia

Online ci sono tantissimi modelli di cappottini per cani di grande taglia, ma tra i più venduti c’è quello con cappuccio. Il modello riesce a combinare stile e praticità in un solo capo. L’impermeabile, infatti è completato anche da una comoda tasca con patta, per conservare all’interno l’indispensabile per il vostro amico a quattro zampe come cibo o sacchetti. La mantella diventerà la preferita di Fido perché è facile da indossare grazie al velcro che semplifica la chiusura.

Cappottino per cani di taglia grande Il cappottino è completato da un cappuccio e una comoda tasca

Il cappottino per cani con collo in pelliccia

Le passeggiate invernali saranno un’esperienza calda e piacevole se il vostro cane indossa questo cappottino con interno in pile ed esterno rivestito con materiale impermeabile. A farne davvero il capo adatto alle basse temperature, però, è il collo in morbida pelliccia sintetica che può essere regolato da una pratica coulisse così da impedire il passaggio del vento.

Cappottino antivento Il cappottino è caldissimo grazie a un collo in pelliccia sintetica

Il cappottino da indossare anche di sera

Le passeggiate notturne devono essere fatte al caldo e in totale sicurezza, ecco perché tra i cappottini per cani da avere assolutamente c’è il modello con strisce riflettenti. Disponibile in vari colori e taglie, terrà Fido al caldo grazie al pile, e all’asciutto grazie al rivestimento impermeabile.

Cappottino catarifrangente Il cappottino protegge il cane dal freddo e dal buio

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp