Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato: 30 Settembre 2025 12:04

iStock
I modelli più belli e pratici di impermeabili per cani

Chi ha un cane lo sa bene: le passeggiate per loro sono molto importanti, perché è quel momento dedicato al loro benessere: dai bisogni, alla possibilità di “sgranchirsi le zampe” e fare attività fisica, fino alla bellezza di trascorrere del tempo insieme andando in esplorazione. Poi ai nostri pelosetti piace sentire gli odori, incontrare altri cani e socializzare.

Ma ci sono dei momenti in cui uscire diventa più complicato: la pioggia, infatti, ci limita molto, soprattutto se il cane si bagna molto. A meno che non si prendano provvedimenti per loro, proprio come quelli che utilizziamo per noi. Ecco che, quindi, gli impermeabili progettati per proteggerli dalle prime piogge diventano l’accessorio immancabile dell’autunno.

In commercio si trovano tanti modelli differenti, basta scegliere quello che maggiormente fa al caso nostro, o che piace di più al nostro amico a quattro zampe, e godersi le passeggiate insieme.

Impermeabili, i modelli più classici per vestire i nostri cani

Avere a disposizione gli accessori giusti per il benessere e il divertimento dei nostri cani è un passaggio di fondamentale importanza se ci vogliamo prendere cura di loro nel modo migliore. Quindi ben vengano tutti quegli oggetti per coccolarli, farli giocare, oppure per rendere le loro passeggiate ancora più belle.

In caso di pioggia, ad esempio, possiamo affidarci all’impermeabile di Zellar tra i più amati e venduti. Ci piace perché ha alcune caratteristiche vincenti, come il fatto di essere ultraleggero, in tessuto sportivo che promette di asciugarsi velocemente e poi ha il rivestimento in pvc e la fodera in rete traspirante. Per maggiore sicurezza è dotato di strisce riflettenti su cappuccio e schiena, ha una tasca e un foro per il collare.

In tessuto sportivo, con buco per il collare e comoda tasca
Promette di proteggere da freddo, pioggia e neve la giacca impermeabile di Bella & Balu: in pvc e con fodera in rete, tra le caratteristiche top ha il fatto di essere traspirante, riflettente e regolabile. I catarifrangenti lo rendono il capo sicuro da indossare anche di notte e ha il foro per il collare, oltre al cappuccio e a una tasca accessori.

Promette di essere traspirante, riflettente e regolabile
Sle, poi, propone un impermeabile che protegge il nostro cane dalla pioggia e lo fa in maniera comoda, infatti è leggerissimo e questo lo rende confortevole anche se indossato tutto il giorno. Disponibile in cinque taglie, ha una zona riflettente e una fascia su pancia e collo, che sono regolabili.

Offerta
Con fascia su pancia e collo regolabile
Super basic, infine la giacca antipioggia di Trixie: è trasparente con dettagli neri, leggera ed è dotata di aree riflettenti. Inoltre, è facile da indossare grazie alla chiusura a strappo.

Trasparente, con profili neri e facile da indossare
I modelli più pratici di impermeabili per i nostri amici a quattro zampe

In commercio si trovano anche modelli super pratici di impermeabili per i cani, che si possono adattare a ogni esigenza. Come quello di Mosucoirl, è dotato di un rivestimento impermeabile e di cinghie regolabili, comode e sicure. Punto a suo favore il fatto che il cappuccio siamo removibile.

Con cappuccio removibile
È un due in uno l’impermeabile di Dolahovy con collare che si può regolare e attaccare in maniera veloce e pratica ai guinzagli, zip, e una V riflettente sulla schiena. Ha anche il cappuccio per proteggere dalla pioggia il muso del nostro pelosetto.

Offerta
Con cappuccio e v riflettente
Pawbose propone un impermeabile per cani con imbracatura e che va a coprire anche le zampe. Tra le caratteristiche vincenti, il fatto di avere le fibbie regolabili su collo e schiena, oltre a una coulisse. E ha una fibbia ad anello a D, oltre a un’imbracatura integrata.

Con fibbie regolabili su collo e schiena
Impermeabile giallo per cani? Sì, grazie

L’impermeabile “deve essere” giallo: nel nostro immaginario infatti non potrebbe avere un colore diverso da questo. E se anche noi ne possediamo uno, perché non provare un look matchy-matchy con il proprio pelosetto? Tra i modelli quello di Amexo, con tessuto antipioggia e design a quattro zampe. Ha le strisce riflettenti, un foro per il guinzaglio, si chiude con i bottoni e ha il cappuccio regolabile.

Impermeabile giallo con bottoni
BePetMia invece lo propone richiudibile e facilmente trasportabile grazie a una tasca in cui riporlo per averlo sempre in borsa con noi. Il cappuccio è traspirante, l’impermeabile ha una striscia riflettente, così si vede anche al buio ed è regolabile, grazie al velcro per chiuderlo.

Impermeabile giallo richiudibile
Cani coperti dalle zampe al muso: le opzioni migliori

Per chi desidera, infine, coprire il proprio cane dalla testa alle zampe si possono provare capi progettati appositamente per proteggere tutto il corpo.

Ad esempio, l’impermeabile per cani di Idepet che è dotato di due strati ed è pensato per proteggere dalla pioggia, ma anche dal vento. Inoltre, è facile da mettere, si può lavare in lavatrice ed è confortevole.

Impermeabile che compre dal muso alle zampe
Copertura completa, chiusura sul retro e cappuccio con coulisse, sono solo alcune delle caratteristiche vincenti dell’impermeabile per cani di Disnace. A queste possiamo aggiungere il fatto che è dotato di un apposito foro per il guinzaglio e che si può scegliere tra cinque taglie differenti.

Il materiale è di alta qualità, oltre a essere resistente, traspirante e sicuro.

Offerta
Con chiusura sulla schiena del nostro pelosetto
Infine Petitcute propone un modello con chiusura in velcro, dettagli riflettenti e un cappuccio molto particolare. Infatti è dotato di una parte trasparente, per garantire al nostro amico a quattro zampe un’ampia visibilità anche quando ha il muso coperto. Per passeggiare sotto la pioggia continuando a vedere intorno.

Con cappuccio in parte trasparente
