Il tuo pet è annoiato? Questo gioco interattivo è tutto ciò di cui ha bisogno

iStock Mai più animali annoiati con questi giochi interattivi

Il tuo pet sembra annoiato, apatico, o peggio… sta iniziando a combinare qualche guaio? Non preoccuparti, succede spesso: i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di attività che stimolino sia il corpo che la mente. I giochi interattivi fanno molto più che intrattenere: stimolano il cervello, scoraggiano comportamenti distruttivi e riducono ansia e stress.

Questi giochi aiutano a mantenere il pet attivo e mentalmente impegnato quando non puoi essere con lui, promuovendo il benessere cognitivo e fisico. Pronto a scoprire quattro titoli e sottotitoli ideali per presentare il gioco perfetto per accendere l’entusiasmo e l’energia del tuo compagno peloso?

Gerbala – il gioco che accende l’istinto e la felicità del tuo amico peloso!

Realizzato in polipropilene alimentare resistente ai morsi, la pallina di Gerbala è il compagno di gioco sicuro e durevole che mantiene il tuo animale attivo e divertito anche quando non sei a casa.

Progettata per resistere a morsi e graffi, garantisce divertimento senza rischi per i tuoi amici a quattro zampe. Con le modalità Smart & Normal, il gioco si adatta alle abitudini del tuo gatto: spegnimento automatico o attivazione al semplice tocco.

Dotata di batteria ricaricabile USB a lunga durata (fino a 90 minuti di gioco per carica) e di un sistema intelligente anti-ostacoli, questa palla interattiva non si ferma mai e mantiene il tuo animale sempre in movimento. La coda intercambiabile, i movimenti imprevedibili e la doppia velocità regolabile stimolano l’istinto naturale di caccia dei gatti e l’energia dei cani, offrendo esercizio e intrattenimento in ogni momento.

Gerbala Pallina interattiva

Smart Electric Toy – il compagno di gioco che risveglia anche i più pigri

Questo innovativo giocattolo interattivo si muove in avanti, indietro, gira e cambia direzione come una vera preda, stimolando l’istinto naturale di caccia del tuo gatto e del tuo cane e aiutandolo a ridurre stress, ansia e comportamenti indesiderati.

Grazie al sistema intelligente anti-ostacoli, si adatta a diversi pavimenti (legno, piastrelle, marmo) senza fermarsi, mentre le due modalità di velocità offrono varietà e divertimento sia per gattini curiosi che per gatti adulti energici.

Realizzato in silicone ABS sicuro e atossico, è adatto a gatti di tutte le età e condizioni fisiche. La ricarica USB con modalità sleep automatica lo rende pratico ed efficiente: dopo pochi minuti di inattività si mette in standby, pronto a ripartire con un semplice tocco. Un gioco intelligente, sicuro e coinvolgente che terrà il tuo animale in movimento e sempre felice

Offerta Tohdnc Smart electric toy

Puzzle Robot Toy – il gioco che diverte, nutre e sviluppa l’intelligenza del tuo pet!

A differenza dei classici giochi interattivi, questo innovativo giocattolo puzzle multifunzione combina intrattenimento e stimolo mentale. Con il suo design a forma di robot intelligente, unisce auto-giocattolo, dispenser di snack e mangiatoia divertente: mentre gioca, il tuo animale riceve piccole ricompense alimentari che ne incoraggiano l’apprendimento e il potenziamento delle capacità cognitive.

Facile da riempire grazie al coperchio trasparente a ribalta, permette di inserire cibo secco o snack in pochi secondi. Il sistema auto-bilanciante anti-ribaltamento assicura un movimento oscillante irresistibile, che stimola il gioco senza bisogno di batterie né elettricità. Perfetto per ridurre noia, ansia e comportamenti distruttivi, questo puzzle toy offre al tuo amico peloso un’attività educativa che migliora il suo QI, favorisce l’esercizio fisico e aumenta la sua felicità anche quando non sei a casa.

Un gioco interattivo, sicuro e intelligente che diventerà presto il suo preferito!

MMSGA Giocattolo cibo puzzle toy