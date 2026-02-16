Il 17 febbraio è in Italia è la festa del gatto e per celebrare al meglio questa giornata i regali sono il modo perfetto per dimostrare a Micio tutto il nostro affetto

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La festa del gatto è l'occasione per fare dei piccoli doni a Micio

Sì è vero avrebbe bisogno più di una giornata per essere festeggiato, infatti ne ha due: stiamo parlando del gatto. Oltre al World Cat Day che si festeggia l’8 agosto, l’Italia ha deciso di dedicare una giornata extra al felino. Il 17 febbraio si celebra la festa nazionale del gatto, una data non scelta a caso.

La giornata che si festeggia da oltre 45 anni – era il 1990 quando è stata istituita per la prima volta – ha fatto di febbraio il mese dedicato a Micio. D’altronde è il mese dell’Acquario, un segno che spesso viene attribuito a persone dallo spirito libero esattamente come i felini che hanno una natura selvatica, ma sanno essere anche dei gran giocherelloni.

Quindi questa giornata è l’occasione giusta per coccolare il nostro felino e fargli un regalo che lo renderà di sicuro felice. Di idee ne abbiamo talmente tante che può capitare di non riuscire a decidere. Nessuno ci vieta di fare più di un pensierino al nostro pelosetto, anche perché online esistono tantissime alternative a prezzi contenuti che scegliere solo un regalo per la festa del gatto sembra quasi impossibile.

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Per la festa del gatto non possono mancare i giochi

Nonostante siano considerati pigri, in realtà i gatti hanno un istinto predatorio e per soddisfarlo i giochi li manterranno attivi e nello stesso tempo li faranno divertire. Peluche, palline, ma anche piume e bacchette sono solo alcune delle idee da regalare a Micio per la festa del gatto, l’importante è che siano attività interattive così che possa correre, “cacciare” ed esprimere al meglio la sua natura.

Nepfaivy giocattolo interattivo Giocattolo a forma di pesce. Prezzo: 11,90€

Nepfaivy giocattolo Giocattolo a forma di uccellino. Prezzo: 24,99€

Unnderwiss giocattolo Giocattolo con pallina di erba gatta. Prezzo: 7,49€

Migipaws giocattolo interattivo Giocattolo a forma di topo. Prezzo: 20,89€

Deliziosi snack per i più golosi

I gatti sono animali golosi e per la festa del gatto potete pensare a qualche snack o premietto adatti alle sue esigenze nutrizionali. Oltre alle classiche crocchette ci sono prodotti liquidi o in barrette (che potete acquistare dopo aver consultato il veterinario) che daranno un tocco delizioso alla sua festa.

Snack Catisfactions Snack con erba gatta. Prezzo: 8,34€

Il tiragraffi per far divertire Micio

Un regalo per Micio e per voi è il tiragraffi. Quello che può sembrare un semplice accessorio, in realtà è molto utile per il gatto. Infatti gli permette di sfogare il suo innato istinto di graffiare e si occupa anche della salute delle sue unghie che rimarranno forti e resistenti, proprio come i vostri mobili. Potete scegliere tra forme, dimensioni e altezze differenti, dipende molto dallo spazio che avete in casa. Qualsiasi sia il modello, la cosa certa è che il vostro gatto sarà contento e non vedrà l’ora di giocare.

Yaheetech tiragraffi Tiragraffi a tre piani. Prezzo: 44,79€

Un angolo relax nuovo per la festa del gatto

Anche se i gatti si divertono in vostra compagna, amano riposarsi e rilassarsi e per la festa del gatto un’idea che li sorprenderà è una nuova e morbida cuccia in cui poter schiacciare un riposino. Quella coperta è la preferita, ma ci sono anche modelli aperti o a forma di amaca da posizionare vicino al termosifone e alla finestra per farli stare al caldo e appagare la loro curiosità. Per una coccola extra potete aggiungere anche una copertina.

Feandrea cuccia Cuccia a forma di ciambella. Prezzo: 15,29€

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp