Festa del gatto: i regali per sorprenderlo e coccolarlo

Il 17 febbraio è in Italia è la festa del gatto e per celebrare al meglio questa giornata i regali sono il modo perfetto per dimostrare a Micio tutto il nostro affetto

Foto di Francesca Baranello

Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Pubblicato:

iStock
La festa del gatto è l'occasione per fare dei piccoli doni a Micio

Sì è vero avrebbe bisogno più di una giornata per essere festeggiato, infatti ne ha due: stiamo parlando del gatto. Oltre al World Cat Day che si festeggia l’8 agosto, l’Italia ha deciso di dedicare una giornata extra al felino. Il 17 febbraio si celebra la festa nazionale del gatto, una data non scelta a caso.

La giornata che si festeggia da oltre 45 anni – era il 1990 quando è stata istituita per la prima volta – ha fatto di febbraio il mese dedicato a Micio. D’altronde è il mese dell’Acquario, un segno che spesso viene attribuito a persone dallo spirito libero esattamente come i felini che hanno una natura selvatica, ma sanno essere anche dei gran giocherelloni.

Quindi questa giornata è l’occasione giusta per coccolare il nostro felino e fargli un regalo che lo renderà di sicuro felice. Di idee ne abbiamo talmente tante che può capitare di non riuscire a decidere. Nessuno ci vieta di fare più di un pensierino al nostro pelosetto, anche perché online esistono tantissime alternative a prezzi contenuti che scegliere solo un regalo per la festa del gatto sembra quasi impossibile.

Per la festa del gatto non possono mancare i giochi

Nonostante siano considerati pigri, in realtà i gatti hanno un istinto predatorio e per soddisfarlo i giochi li manterranno attivi e nello stesso tempo li faranno divertire. Peluche, palline, ma anche piume e bacchette sono solo alcune delle idee da regalare a Micio per la festa del gatto, l’importante è che siano attività interattive così che possa correre, “cacciare” ed esprimere al meglio la sua natura.

Hianjoo set di giochi
Hianjoo set di giochi
Kit con 12 giochi interattivi. Prezzo: 11,90€
Acquista su Amazon
Nepfaivy giocattolo interattivo
Nepfaivy giocattolo interattivo
Giocattolo a forma di pesce. Prezzo: 11,90€
Acquista su Amazon
Nepfaivy giocattolo
Nepfaivy giocattolo
Giocattolo a forma di uccellino. Prezzo: 24,99€
Acquista su Amazon
Unnderwiss giocattolo
Unnderwiss giocattolo
Giocattolo con pallina di erba gatta. Prezzo: 7,49€
Acquista su Amazon
Migipaws giocattolo interattivo
Migipaws giocattolo interattivo
Giocattolo a forma di topo. Prezzo: 20,89€
Acquista su Amazon

Deliziosi snack per i più golosi

I gatti sono animali golosi e per la festa del gatto potete pensare a qualche snack o premietto adatti alle sue esigenze nutrizionali. Oltre alle classiche crocchette ci sono prodotti liquidi o in barrette (che potete acquistare dopo aver consultato il veterinario) che daranno un tocco delizioso alla sua festa.

Snack Vitakraft
Snack Vitakraft
Snack liquido. Prezzo: 1,69€
Acquista su Amazon
Snack Catisfactions
Snack Catisfactions
Snack con erba gatta. Prezzo: 8,34€
Acquista su Amazon
Snack Felix
Snack Felix
Snack misti. Prezzo: 12,72€
Acquista su Amazon
Snack GimCat
Snack GimCat
Snack ripieni. Prezzo: 2,19€
Acquista su Amazon
Snack Vitakraft
Snack Vitakraft
Snack a bastoncino. Prezzo: 1,19€
Acquista su Amazon

Il tiragraffi per far divertire Micio

Un regalo per Micio e per voi è il tiragraffi. Quello che può sembrare un semplice accessorio, in realtà è molto utile per il gatto. Infatti gli permette di sfogare il suo innato istinto di graffiare e si occupa anche della salute delle sue unghie che rimarranno forti e resistenti, proprio come i vostri mobili. Potete scegliere tra forme, dimensioni e altezze differenti, dipende molto dallo spazio che avete in casa. Qualsiasi sia il modello, la cosa certa è che il vostro gatto sarà contento e non vedrà l’ora di giocare.

Amazon Basics tiragraffi
Amazon Basics tiragraffi
Tiragraffi basic. Prezzo: 26,29€
30,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
lionto tiragraffi
lionto tiragraffi
Tiragraffi ad albero. Prezzo: 32,95€
32,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
Yaheetech tiragraffi
Yaheetech tiragraffi
Tiragraffi a tre piani. Prezzo: 44,79€
Acquista su Amazon
Trixie tiragraffi
Trixie tiragraffi
Tiragraffi in cartone. Prezzo: 7,99€
Acquista su Amazon
Fukumaru tiragraffi
Fukumaru tiragraffi
Tiragraffi verticale. Prezzo: 31,79€
Acquista su Amazon

Un angolo relax nuovo per la festa del gatto

Anche se i gatti si divertono in vostra compagna, amano riposarsi e rilassarsi e per la festa del gatto un’idea che li sorprenderà è una nuova e morbida cuccia in cui poter schiacciare un riposino. Quella coperta è la preferita, ma ci sono anche modelli aperti o a forma di amaca da posizionare vicino al termosifone e alla finestra per farli stare al caldo e appagare la loro curiosità. Per una coccola extra potete aggiungere anche una copertina.

Feandrea cuccia
Feandrea cuccia
Cuccia a forma di ciambella. Prezzo: 15,29€
Acquista su Amazon
Amazon Basics cuccia
Amazon Basics cuccia
Cuccia rotonda. Prezzo: 16,99€
Acquista su Amazon
Windracing cuccia
Windracing cuccia
Cuccia coperta. Prezzo: 24,98€
Acquista su Amazon
Nepfaivy cuccia
Nepfaivy cuccia
Cuccia morbida. Prezzo: 24,99€
Acquista su Amazon
Offerta
luciphia cuccia
luciphia cuccia
Coperta lavabile. Prezzo: 15,99€
12,79 EUR −5% 12,15 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

