Per farli arrampicare, riposare e divertire: questi alberi di Natale sono a misura dei pelosetti

Pubblicato: 26 Novembre 2025 12:15

Natale a 4 Zampe. L’albero pensato solo per lui è la tendenza che farà impazzire di gioia il tuo gatto
I modelli di alberi di Natale per gatti

Gatti e albero di Natale non sono sempre un binomio che funziona.  Per loro, infatti, tutte quelle palline appese, i nastri e le luci, sono una tentazione irresistibile e il rischio che le prendano per un gioco e le facciano cadere è davvero dietro l’angolo. Quindi, come correre ai ripari?

Esistono in commercio degli alberi di Natale su cui i nostri pelosetti possono tranquillamente arrampicarsi e divertirsi e, se questo non bastasse, arredano la stanza e la rendono perfetta e accogliente per le festività.

Possiamo usarli per sostituire l’albero di Natale, oppure allestirli insieme, per dare un tocco aggiuntivo e dare vita alla magia delle feste.

Gli alberi di Natale che ama il nostro gatto

Sono divertenti, perfetti per diventare un nascondiglio, oppure per arrampicarsi e giocare: tutte attività che piacciono tantissimo ai nostri gatti.

Sono gli alberi di Natale progettati appositamente per loro che, non solo vanno a rendere l’ambiente ancora più bello durante le feste, ma sono la soluzione ideale per quei gatti che non resistono all’attrazione dell’albero e si divertono a far cadere le palline (se non peggio).

Costway vende un modello alto 123 centimetri: si tratta di una vera e propria torre a forma di albero, con peluche verde ghiacciato, proprio come quello di una foresta innevata, due cucce semi – chiuse per gatti di taglie diverse, una stella scintillante e tre palline. La base è solida e ha un tiragraffi spesso 18cm.

Modello con due condo semi – chiusi e tre palline
121,99 EUR
Sempre dello stesso brand è quello alto 153 centimetri, che presenta due cucce in cui i nostri gatti possono infilarsi. Hanno entrambe due entrate, inoltre la struttura presenta dei punti perfetti per essere graffiati e un gioco a molla per divertirsi.

Alto 153 centimetri e con due cucce con altrettante aperture
162,99 EUR
È alto 144 centimetri quello di Bybyme ed è strutturato a più livelli: nel dettaglio include una casetta, un tiragraffi e una palla giocattolo appesa. E quindi, il nostro amico a quattro zampe, può arrampicarsi, giocare o semplicemente riposare. Ed è morbido e al tempo stesso robusto.

Alto 144 centimetri, include una casetta
109,99 EUR Amazon Prime
Soars, infine, lo propone molto alto (179 centimetri) con diversi livelli e una cuccia posta sulla sommità. Anche questo presenta delle zone adibite a tiragraffi ed è dotato di accessori appesi per giocare. Nello specifico le palle appese con campanelle sono undici, mentre le piattaforme sono tre e sono molto spaziose.

Alto 179 centimetri, ha undici palline appese con campanella
148,19 EUR
I giochi per gli alberi di Natale ( o che li sostituiscono)

Un’alternativa all’albero di Natale? Ci sono diversi giochi perfetti per loro e che magari possono distogliere l’attenzione dal nostro albero di Natale. Ad esempio dei tunnel da posizionare proprio sotto, per regalare una distrazione al nostro gatto e offrirgli anche un piccolo divertimento.

La tana-tunnel di Tivray è perfetta per essere messa intorno alla base dell’albero di Natale ed è pensata per farli giocare e nascondere, ma anche riposare. E farà la gioia dei nostri gatti.

Un gioco divertente da mettere intorno all’albero
36,99 EUR Amazon Prime
Super divertente, invece, il gioco interattivo a forma di albero di Natale progettato da Pawise: è a molla e in cima presenta una stella con nastri. Lo si può far muovere e stimola il gatto.

Dotato di una molla
20,99 EUR Amazon Prime
