Sono delle vere e proprie tane, in cui rilassarsi o giocare: sono le cucce per gatti e loro non potranno più fare a meno. I modelli da provare

Foto di Virginia Leoni

Pubblicato: 4 Novembre 2025 12:00

Le cucce per i gatti da usare in inverno

Calde, accoglienti e una vera e propria coccola in formato tana per i nostri gatti: sono le cucce perfette per l’inverno, quelle in cui loro possono andare per riposare, in cui nascondersi, giocare o sentirsi protetti.

In commercio ci sono tantissimi modelli, con le forme e le fantasie più disparate. Basta scegliere quella che riteniamo maggiormente adatta al nostro pelosetto e acquistarla. Sono nascondigli caldissimi e molto cozy, che magari non avremmo mai pensato di acquistare ma che senza dubbio i nostri gatti ameranno e faranno diventare la perfetta casetta in cui risposare.

Grotta per gatti di Meowfia

Sembra una vera e propria grotta ed è realizzata a mano con lana merino: il che significa che, oltre a essere calda, è anche resistente, morbida e leggera. La cuccia di Meowfia non è solo l’antro coccoloso in cui andare a riposare, ma diventa anche il perfetto luogo che il nostro amico a quattro zampe può scegliere per giocare, per nascondersi e divertirsi.

Oltre a tutto questo è anche bella da vedere, grazie a un design minimal che si sposa con ogni ambiente.

Cuccia per gatti di Meowfia
Cuccia per gatti di Meowfia
Bellissima cuccia per i gatti in lana merino
Cuccia a cupola di Windracing

Ha la forma a cupola la cuccia di Windracing, progettata con un materiale che promette di resistere a graffi e morsi. Ed è un vero e proprio rifugio grazie alla finta pelliccia super morbida in cui coricarsi, inoltre il fondo è in tessuto antiscivolo, mentre l’esterno è in microfibra. L’ingresso è triangolare e il cuscino interno si può facilmente rimuovere. Le dimensioni sono le seguenti: 38 x 38 x 38 cm.

Cuccia per gatti di Windracing
Cuccia per gatti di Windracing
Con la forma a cupola, calda e accogliente
Cuccia cozy di Allsopets

È super cozy l’opzione di Allsopets: sembra quasi una zucca e promette di essere il rifugio caldo e accogliente che ameranno i nostri gatti. L’interno è realizzato in cotone PP e la superficie è stata prodotto con materiale di flanella, che risulta morbido e delicato. Il fondo è antiscivolo e il cuscino è removibile. E questa cuccia è il luogo perfetto per il tuo gatto, per riposare e per giocare.

Cuccia per gatti di Allsopets
Cuccia per gatti di Allsopets
Design super cozy e cuccia molto accogliente
Cuccia a forma di gatto di KawaiPets

Sembra proprio il muso di un gatto la cuccia di KawaiPets, che contiene al suo interno un cuscino di peluche per riposare e un gioco (una pallina appesa) per divertire il nostro pelosetto. Se tutto questo non bastasse si può utilizzare in due modi diversi: come grotta, oppure come lettino, infatti basta ripiegarla e posizionare sopra il cuscino.

Cuccia per gatti di KawaiPets
Cuccia per gatti di KawaiPets
Ha la forma del muso di un gatto ed è perfetta per giocare o per riposarsi
Scatola della pappa di Zhuiyiwin

Per chi vuole osare un po’, invece, la cuccia di Zhuiyiwin è davvero una scelta fantasiosa: infatti sembra una scatoletta per la pappa, con la copertura che fa da apertura. Questo prodotto è dotato di fondo antiscivolo e da un morbido cuscino.

Cuccia per gatti di Zhuiyiwin
Cuccia per gatti di Zhuiyiwin
Dal simpatico design a forma di scatoletta di cibo
Cuccia tenera di Hojoas

Hojoas propone un modello molto tenero: a forma di muso di gatto, con pallina appesa per giocare, ha una morbida imbottitura per rendere il riposo del nostro amico a quattro zampe perfetto. Inoltre il cuscino è removibile, per una pulizia facile e veloce, e le dimensioni sono le seguenti: 30 x 30 x 28 cm.

Cuccia per gatti di Hojoas
Cuccia per gatti di Hojoas
Tenera cuccia morbida e calda
Igloo di Ved

Ved, infine, propone una piccola cuccia dotata di un cuscino realizzato internamente con fibra di poliestere, mentre nella parte esterna la struttura è rivestita in morbido sherpa. L’esterno risulta elegante, grazie al filato di lino, e a osservarlo sembra una tenda igloo. Anche questa cuccia è dotata di una pallina appesa, di fondo antiscivolo e di una cinghia per essere spostata con estrema facilità.

Cuccia per gatti di Ved
Cuccia per gatti di Ved
Igloo accogliente per gatti
