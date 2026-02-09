San Valentino è l’occasione giusta per dimostrare tutto il nostro affetto ai nostri animali domestici facendogli piccoli doni originali e che li faranno di sicuro contenti

iStock I regali per cani e gatti a San Valentino sono la coccola extra

San Valentino da sempre è la festa dedicata agli innamorati, ma anche l’occasione per dimostrare il nostro affetto alle persone care e ai nostri amici pelosetti. Cani e gatti ci riempiono la vita di allegria e con piccoli gesti sono in grado di dimostrare tutto il loro amore incondizionato. Allora perché non sfruttare la giornata del 14 febbraio anche pensando a loro? Oltre a trascorrere del tempo extra in loro compagnia facendo lunghe passeggiate, giocando o coccolandoli, possiamo fargli a un regalo. Sì, perché i doni non fanno piacere solo a noi, ma anche ai nostri amici a quattro zampe. Tra gli accessori più belli ci sono quelli a tema San Valentino, ma anche quelli che li faranno sentire protetti e sicuri. Praticamente c’è l’imbarazzo della scelta, ma online troverete di sicuro idee regalo che faranno contenti Fido o Micio.

Il collare con stampa a cuore per Fido

Per un perfetto regalo di San Valentino i cuori sono immancabili e a confermarlo c’è il collare per cani con stampa all-over. Bianchi, rossi, rosa, è un tripudio di cuori su fondo rosa che vengono fatti risaltare ancora di più. Oltre a essere bello e a tema festa degli innamorati, questo collare è realizzato in fibra di poliestere e ha una chiusura con fibbia a sgancio rapido che permette a Fido di indossarlo senza alcun pericolo.

Collare per cani Il collare ha una deliziosa stampa a cuori

Il maglione per cani tenero e alla moda

Febbraio oltre a essere il mese degli innamorati è uno dei periodi dell’anno più freddi. Per proteggere Fido dalle basse temperature e nello stesso tempo riservargli un regalo per San Valentino, un’idea che apprezzerà di sicuro è il cappottino, o per meglio dire il maglioncino con stampa a cuore. Il tessuto elasticizzato, facile da indossare e togliere, terrà il vostro cane al sicuro e alla moda.

Maglione cane San Valentino Il maglione è caldo e morbido

Un gioco di cuore

Ai cani piace giocare e divertirsi in nostra compagnia e di sicuro saranno contenti di ricevere come regalo di San Valentino un morbido cuore di corda di cotone tutto da masticare. Il set formato da due giochi a forma di cuore lo farà divertire e preserverà la sua salute dentale.

Giocattoli da masticare Il giocattoli sono a forma di cuore

L’amaca per far riposare Micio

Online, oltre a regali per Fido ci sono tantissime altre soluzioni per Micio e tra le più cute merita di essere presa in considerazione l’amaca con stampa Happy Valentine’S Day. Il modello resistente e duraturo è completato da quattro cinghie regolabili e da ganci in acciaio inossidabile che vi consentono di appenderlo dove volete.

Amaca San Valentino L’amaca ha una dolcissima stampa a tema San Valentino

Una morbida cuccia è il regalo di San Valentino perfetto

Anche se online si trovano molti regali a tema San Valentino, un dono che il vostro gatto apprezzerà è una nuova cuccia, poi se è anche morbida non smetterà più di fare le fusa. Il modello a forma di ciambella ha il bordo rialzato per offrire un supporto extra alla testa. Il rivestimento rimovibile può essere lavato facilmente in lavatrice assicurando a Micio un posto caldo e pulito.

Cuccia per gatti La cuccia è morbida e comodissima

Il cuscino personalizzato

Se volete fare un regalo a Micio, ma soprattutto a voi, un’idea divertente è il cuscino personalizzato non solo con la foto del vostro gatto, ma anche con la sua sagoma. Ideale da mettere sul divano o come elemento d’arredo è talmente tanto morbido e leggero che il vostro gatto non vedrà l’ora di accoccolarsi e riposarsi sul cuscino.

Cuscino personalizzato Il cuscino con la sagoma del gatto è un regalo originale

