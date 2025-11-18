Divertenti, classici o super eleganti: una selezione di collari perché il tuo amico a quattro zampe sia favoloso anche durante le festività natalizie

iStock Collari natalizi per i cani: 10 modelli

Le feste si avvicinano e c’è chi non vede l’ora di addobbare a festa la casa, ma non solo. Durante Natale, Capodanno e l’Epifania possiamo divertirci vestendoci a tema e regalando anche qualche accessorio ai nostri cani perché possano fare lo stesso.

I collari di Natale per i cani, ad esempio, sono la scelta più divertente per far vivere anche ai nostri amici a quattro zampe la magia di questo periodo.

Tra Calendari dell’Avvento pensati appositamente per loro, oppure piccoli regali che gli possiamo mettere sotto l’albero, non mancano oggetti divertenti per farli vestire a tema.

Dieci collari per il nostro pelosetto e per vivere insieme la magia delle feste.

I collari più semplici per le feste

Quando si avvicina il Natale il desiderio di creare l’atmosfera giusta non passa solo attraverso gli addobbi domestici, ma anche dall’abbigliamento. Per noi, ovviamente, ma anche per il nostro cane.

Ce ne sono di tantissime tipologie diverse e noi ne abbiamo selezionato 10 per tutti i gusti. Per chi ama le opzioni più semplici, ad esempio, Mihqy propone un modello con motivo natalizio, regolabile e che promette di durare a lungo, dal momento che è stato realizzato con fibra di poliestere.

Collare Mihqy Regolabile, robusto e con fantasia natalizia

Lionet Paws mette in vendita un elegante collare con fiocco removibile, realizzato in tessuto morbido, liscio e confortevole. Perfetto per essere indossato in un’occasione speciale ma anche per tutti i giorni: basta levare il fiocco.

Collare Lionet Paws Con elegante fiocco removibile

L’opzione di Codomor, invece, è un collare natalizio con fibbia in metallo, che può essere personalizzata con nome e numero di telefono. Se questo non bastasse, questo collare è facile da regolare e ha un anello a forma di D per agganciare il guinzaglio.

Collare Codomor Con fibbia in metallo personalizzabile

I collari più divertenti per il nostro pelosetto

Per chi cerca, invece, qualcosa di più divertente e particolare da far indossare al proprio cane, l’opzione di Kiiwah sono due bandane da legare al collo, una verde e una rossa, entrambe con fantasia natalizia.

Collare Kiiwah Due bandane colorate e con fantasia

Hanno invece un fiore in tartan e un ciondolo a tema i due collari natalizi di Peutier. Il fiore di può staccare, inoltre sono in cotone e pelle e risultano comodi da portare per il nostro pelosetto. Si possono utilizzare nelle giornate più speciali.

Collare Peutier Con fiore staccabile e ciondoli

Xianglongy mette in vendita un divertente collare con papillon, caratterizzato da una fantasia a quadretti e con motivo a fiocchi di neve. È regolabile per adattarsi al collo del nostro amico a quattro zampe, è in poliestere di alta qualità e ha la fibbia in plastica.

Collare Xianglongy Con fantasia a quadretti e papillon

Per chi vuole osare, la proposta di Aniepaa è davvero fantasiosa: si tratta di un collare con alcune campanelle attaccate a quelli che sembrano dei cappelli di Babbo Natale. Questo prodotto è realizzato in materiale di alta qualità, lavabile, morbido e traspirante. Per regalare gioia con lo scampanellio a ogni passo.

Collare Aniepaa Con campanelline e a forma di cappello di Babbo Natale

Non solo a Natale, ma da sfoggiare per tutte le festività la proposta di Lifreer che mette in vendita 5 collari, tutti diversi. Sono in nastro, regolabili e sono davvero perfetti per rendere il nostro cane pronto per i momenti di gioia e di condivisione con tutta la famiglia.

Collare Lifreer Cinque modelli diversi per le feste

I collari più chic per i nostri amici a quattro zampe

Per chi cerca qualcosa da usare non solo durante feste di Natale, ma tutto l’anno, la risposta è decisamente glamour e chic. Questi collari sembrano proprio dei veri gioielli e sono la scelta più adatta da indossare nelle occasioni speciali.

Quello scintillante e in strass di Haoyueer è in morbida pelle scamosciata, è regolabile grazie ai cinque fori ed è stato progettato perché i brillantini durino a lungo al loro posto.

Collare Haoyueer Con strass, morbido e regolabile

Infine, le proposte di MiaLover, anche questi collari hanno degli strass e i modelli sono due: uno ricoperto di brillantini e uno con fiocco gioiello. Sono morbidi e resistenti.

Collare MiaLover Due modelli con strass ed elegantissimi