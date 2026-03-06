Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Pulci, zecche o pappataci possono essere molto pericolosi per il nostro cane perché rischiano di esporlo a malattie gravi come la leishmaniosi. Chi condivide la propria vita con un animale domestico sa perfettamente quanto sia importante il suo benessere per questo siamo alla costante ricerca di soluzioni che lo mettano al sicuro da possibili malattie. Nel caso di parassiti fortunatamente abbiamo molte opportunità per prenderci cura di Fido e la soluzione più semplice è quella di utilizzare un collare antiparassitario.

Collare antiparassitario Seresto Il collare elimina pulci e zecche. Prezzo: 30,49€

Sebbene la primavera e l’estate siano i periodi dell’anno più pericolosi, non vuol dire che il resto dell’anno dobbiamo abbassare la guardia. Il collare infatti è l’accessorio che dovremmo usare tutto l’anno perché rilascia nel corso del tempo sostanze naturali che creano una sorta di barriera protettiva attorno al mantello del cane. Questi collari sono ormai una delle soluzioni più efficaci, spesso consigliati anche dai veterinari, tanto che trovarli online è semplicissimo. Sbirciando tra i prodotti presenti su Amazon abbiamo trovato un collare antiparassitario per cani che è il più amato dai quattro zampe e dai suoi padroni: Seresto. Il collare con oltre 60mila recensioni, è un must per la protezione dei cani perché oltre a essere efficace si prende cura del benessere di Fido.

Il collare a rilascio lento e a protezione continua

Quello che ha reso il collare antiparassitario per cani Seresto il preferito dagli utenti è il fatto che è un rimedio semplice e pratico per tenere lontane pulci, zecche dal manto non solo dei cani, ma anche dei gatti. Da utilizzare su cani adulti e cuccioli a partire dalle 7 settimane di età, deve essere scelto in base alla taglia di Fido. Quello di Seresto è pensato per qualsiasi tipologia di cane, una caratteristica che lo ha reso tra i più gettonati, ma non l’unica.

Il collare contiene ben due principi attivi, l’imidacloprid che ha il compito di eliminare le larve, i pidocchi e le pulci adulte e la flumetrina che uccide le zecche proteggendolo in contemporanea dal rischio di trasmettere la leishmaniosi.

Grazie alla tecnologia innovativa Polymer Matrix questi due principi attivi vengono rilasciati lentamente sia sulla cute che sullo strato lipidico, e sul mantello del cane. In questo modo si crea uno strato protettivo invisibile attorno alla zona in grado di eliminare le pulci e di prevenire possibili punture da parte di zecche.

Una soluzione che vi farà stare tranquilli fino a otto mesi, grazie al rilascio lento, ma anche alla speciale composizione del collare antiparassitario che resiste al tempo, all’usura e al contatto con l’acqua.

Il collare antiparassitario facile da applicare

Per essere efficace, il collare antiparassitario deve essere anche semplice da applicare. Un aspetto che possiamo ritrovare anche in quello di Seresto e che ha contribuito a farlo diventare un best seller.

Una volta scelto il modello adatto al peso del vostro cane non dovete fare altro che rimuovere i connettori di plastica presenti sul collare, posizionarlo attorno al collo e regolarlo senza stringere troppo, lasciando come minimo due dita di spazio. Una volta chiuso eliminate la porzione in eccesso e dopo 48 ore i principi presenti inizieranno a fare effetto così potrete passeggiare e andare al parco con il vostro cane in totale sicurezza.

