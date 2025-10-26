Cura del pelo del cane: la guida ai migliori integratori per renderlo lucido, sano e forte

Scopri le sostanze più utilizzate all'interno degli integratori per mantenere il pelo del proprio cane più bello, luminoso e in salute

Foto di Biagio Flavietti

Biagio Flavietti

Farmacista e nutrizionista

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Pubblicato: 26 Ottobre 2025 13:14

Il pelo del cane non è solo una questione di estetica e pulizia, ma rappresenta un vero e proprio indicatore dello stato di benessere dell’animale. Un mantello di peli lucido, fitto e forte, riflette un’alimentazione equilibrata, una buona salute del pelo dell’animale e un apporto giusto di vitamine e micronutrienti essenziali. Tuttavia, condizioni di forte stress a cui viene sottoposto il pet, nonché deficit nutrizionali, parassiti e patologie della cute, possono rendere il pelo opaco, fragile e soggetto a caduta. Per questo motivo, proprio come noi esseri umani utilizziamo integratori per prenderci cura dei nostri capelli, così molti veterinari consigliano l’utilizzo di mangimi complementari o integratori specifici per il pelo del cane. Si tratta di formulazioni ricche di acidi grassi, vitamine e sostanze antinfiammatorie naturali, che agiscono in profondità tra pelle e pelo. In questo articolo verranno analizzate le sostanze più efficaci per nutrire il pelo del cane, mostrando quali sono gli integratori più famosi presenti in commercio.

Integratori per il pelo del cane: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

Pur rimanendo essenziale per il benessere del pelo del cane un’alimentazione sana ed equilibrata, spesso può essere necessario utilizzare integratori che apportino molecole specifiche per nutrire non solo il folto manto dell’animale, ma anche la cute sottostante. Tra le sostanze più utilizzate in ambito veterinario troviamo:

  • Acidi grassi Omega-3 e Omega-6: riducono l’infiammazione dei tessuti e migliorano l’idratazione della pelle, rendendo il pelo più lucido e meno soggetto a caduta.
  • Biotina: vitamina idrosolubile essenziale per il metabolismo cutaneo e per la crescita del pelo.
  • Zinco: minerale fondamentale per la salute della pelle e del sistema immunitario.
  • Vitamina E: molecola liposolubile con un effetto antiossidante e protettivo.
  • Vitamina A e carotenoidi: stimolano la rigenerazione cellulare e la produzione di sebo.
  • Estratti naturali: come bardana, ortica o olio di borragine, noti per l’azione lenitiva e purificante sulla cute dell’animale.

Quando si procede all’acquisto di un integratore per il pelo è necessario leggere attentamente l’etichetta per capire quali sono le sostanze contenute al suo interno. Andranno preferiti integratori naturali a base di vitamine, minerali ed estratti vegetali, che aiutano l’animale a sopperire ad eventuali deficit nutrizionali. Si ricorda che è sempre preferibile consultare il proprio veterinario per scegliere la formulazione giusta e affrontare le problematiche specifiche del cane, come allergie, dermatiti o muta del pelo.

I migliori integratori per il pelo dei cani

Di seguito una selezione con i migliori integratori per il pelo del cane presenti su Amazon:

Barkode Bocconcini Multivitaminici per cani
Si tratta di gustosi snack al gusto salmone perfetti per il cane e arricchiti con un mix completo di vitamine e minerali, utili per rafforzare il sistema immunitario e migliorare la salute del pelo. Contiene vitamine, minerali, acidi grassi, probiotici ed elementi fondamentali per contrastare la secchezza cutanea e la perdita di pelo. La consistenza morbida lo rende adatto anche ai cani più anziani e con difficoltà nella masticazione. La formulazione assiste anche il benessere articolare dell’animale.

Barkode Bocconcini Multivitaminici
Barkode Bocconcini Multivitaminici
Snack morbidi per pelo e articolazioni
Dolvit Beta Carotene & Biotin Forte 90 CPR
Integratore in compresse senza sapore formulato specificamente per migliorare pelle e mantello del cane. La combinazione di betacarotene, biotina e lievito di birra favorisce la crescita del pelo e ne migliora la struttura. Si tratta di un rimedio ottimo durante i periodi di muta o nei soggetti con pelo sfibrato o con prurito e dermatite canina.

Dolvit Beta Carotene & Biotin Forte 90 CPR
Dolvit Beta Carotene & Biotin Forte 90 CPR
Compresse con betacarotene e biotina
Petceutica Cutipet per dermatite e prurito 50 ml
Un supporto completo per cani con problemi cutanei, prurito e desquamazione. Contiene acidi grassi essenziali (olio di ribes), vitamine E, zinco e biotina, che aiutano a nutrire la pelle e il pelo del pet. L’azione antinfiammatoria e lenitiva è utile anche nei casi di dermatite atopica o allergie alimentari.

Petceutica Cutipet per dermatite e prurito 50 ml
Petceutica Cutipet per dermatite e prurito 50 ml
Integratore per prurito, dermatite e pelo fragile
Active Pet Cute e Pelo
Active Pet Cute e Pelo è un mangime complementare utile in caso di dermatosi o eccessiva perdita di pelo. Contiene omega 3, vitamina E, MSM e biotina ad azione nutriente e antiossidante. Ideale per cani con pelle sensibile o soggetti a stress ambientali.

Active Pet Cute e Pelo
Active Pet Cute e Pelo
Mangime complementare per cani con perdita di pelo
Doppelherz Aktiv Cane Pelo Lucido
Morbidi bocconcini masticabili ricchi in omega 3 e 6, zinco, biotina e vitamine, che favoriscono un mantello lucente e una pelle sana, aiutando anche nei periodi di stress o cambi di stagione. Formulazione appetibile e facile da somministrare per tutte le razze di cane.

Doppelherz Aktiv Cane Pelo Lucido
Doppelherz Aktiv Cane Pelo Lucido
Bocconcini masticabili
Quando e come assumerli

Tutti gli integratori per il benessere del cane, e in particolar modo del pelo e della cute, vanno utilizzati per periodi regolari di almeno 30-60 giorni, per poter ottenere i risultati visibili.

  • La somministrazione deve seguire sempre il dosaggio che è riportato sulla confezione e che si basa sul peso del cane. Alcuni mangimi o integratori si somministrano una volta al giorno, mentre altri si utilizzano in più momenti della giornata, preferibilmente insieme al pasto dell’animale. Esistono, inoltre, formulazioni con un sapore neutro che è possibile nascondere all’interno del pasto o di un bocconcino, ma sono disponibili anche mangimi e integratori con aromi gustosi e appetibili per il proprio animale a quattro zampe.
  • Gli integratori per problematiche specifiche del pelo vanno utilizzati nei periodi di muta, in caso di dermatite o di perdita anomala del pelo.
  • In caso di patologie cutanee, intolleranze o allergie è sempre necessario chiedere un consulto al proprio veterinario prima di iniziare qualsiasi tipo di integratore.

Un pelo sano nasce dall’interno: con una corretta alimentazione e la giusta integrazione, il tuo cane potrà sfoggiare un mantello forte, lucente e sano in ogni stagione dell’anno!

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

