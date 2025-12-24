Scopri come prenderti cura del tuo cane anziano con integratori e sostanze utili per le sue articolazioni e il suo benessere generale.

iStock Come curare le articolazioni dei cani anziani

Quando i nostri amici cani iniziano ad invecchiare compaiono tutta una serie di segnali estremamente chiari: articolazioni più rigide, meno voglia di muoversi e ridotta vitalità. Anche il pelo diventa meno lucente e il nostro amato pet può risultare decisamente meno attivo del solito. Per questo motivo, proprio come succede a noi, anche i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di affrontare la terza età con un supporto nutrizionale extra.

Oltre a un’alimentazione con prodotti specifici è opportuno acquistare anche integratori appositamente progettati per i cani più anziani e utili per migliorare la loro qualità della vita, a partire dalle articolazioni e preservando la massa muscolare e il metabolismo energetico.

In questa guida si scopriranno le sostanze che partecipano a questi effetti benefici e in quali integratori presenti in commercio è possibile trovarle.

Integratori per cani anziani: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

La maggior parte delle sostanze presenti all’interno di queste formulazioni ha un’azione lubrificante, trofica e antinfiammatoria sulle articolazioni, e partecipano anche al metabolismo energetico, al mantenimento della massa muscolare e ai problemi legati al pelo del cane.

Glucosammina

La glucosammina è una sostanza già presente all’interno delle cartilagini del cane, che aiuta a mantenere l’elasticità e la resistenza delle articolazioni. Questa molecola può entrare nella costituzione di integratori e mangimi per animali, garantendo la sua azione trofica in modo efficace su tutto l’organismo.

Condroitina

Questa molecola coadiuva la rigenerazione della cartilagine e aiuta a ridurre il deterioramento articolare. Per questo motivo è presente in moltissimi integratori pensati per supportare il benessere del cane a 360 gradi, anche quando diventa più anziano.

Acido ialuronico

È una sostanza in grado di lubrificare le articolazioni e ridurre l’attrito che provoca dolore durante la mobilità. Questo è possibile grazie alla capacità dell’acido ialuronico di trattenere molte molecole d’acqua sulla superficie.

MSM (metilsulfonilmetano)

Si tratta di un potente antinfiammatorio naturale, che viene inserito all’interno degli integratori per ridurre in modo efficace il dolore degli arti nell’animale anziano, migliorando così la mobilità.

Vitamine e minerali

Un mix di oligoelementi è sempre presente all’interno di integratori pensati per supportare l’organismo di animali più anziani, che hanno bisogno di uno sprint per il proprio sistema immunitario e per la produzione di energia metabolica.

Omega-3

Questi acidi grassi polinsaturi presenti all’interno di pesci grassi, semi di lino e altre sostanze vegetali, aiutano a svolgere un’importante azione di controllo del processo infiammatorio nell’organismo dell’animale.

Erbe ed estratti vegetali

Alcuni integratori per le articolazioni del cane possono essere arricchiti con estratti vegetali di curcuma, boswelia, artiglio del diavolo e altre sostanze naturali con azione antiossidante e antinfiammatoria.

Prima di procedere con l’acquisto di integratori per cani anziani è necessario valutare con il proprio veterinario lo stato di salute dell’animale, la sua taglia e il peso e la presenza di eventuali patologie che potrebbero compromettere il benessere del cane. Inoltre, è di fondamentale importanza scegliere anche la forma farmaceutica più adatta alla somministrazione, optando per snack gustosi o stick liquidi.

I migliori integratori per i cani anziani

Di seguito cinque tra i migliori integratori per il benessere dei cani più anziani, disponibili su Amazon e selezionati in base ai loro ingredienti e alla loro efficacia terapeutica:

Dolfos Pets ArthroDol Integratore Articolazioni Cane anziano

Integratore veterinario sviluppato per cani con problemi articolari legati all’età. Contiene MSM e artiglio del diavolo per migliorare la funzionalità articolare e ridurre l’infiammazione che si viene a creare localmente. La formulazione in compresse rende facile la somministrazione giornaliera, anche per periodi prolungati.

Veddelholzer Integratore per Articolazioni

Questo prodotto vincitore certificato 2024 si distingue per la presenza dell’estratto di cozze verdi della Nuova Zelanda, ricche di nutrienti utili per la cartilagine. Completano la formula glucosamina, condroitina, MSM e curcuma, noti per la loro azione sinergica contro infiammazione e dolore. Adatto anche a cani con sensibilità digestive.

Offerta Veddelholzer Integratore Articolazioni Con cozze verdi e molecole antinfiammatorie

YuMOVE Joint Care Integratore Articolazioni per Cani

Formula concentrata per il benessere delle anche e delle articolazioni, con glucosamina solfato, condroitina e acido ialuronico, combinati con vitamine antiossidanti. Il prodotto è ideale per cani di tutte le taglie, favorisce la mobilità e il recupero funzionale. La confezione include 240 compresse.

Dulàc Condrolac 90 Compresse

Integratore premium che combina condroprotettori (Glucosamina 37% + Condroitina 14,8%) per un sostegno completo delle articolazioni. Particolarmente indicato per cani anziani con osteoartrite, favorisce la rigenerazione della cartilagine e migliora la qualità della vita. Non contiene glutine né zuccheri aggiunti ed è adatto anche per il corretto sviluppo dei cuccioli.

IntegraPet Articolazioni Plus

Questo integratore masticabile è formulato per sostenere articolazioni, cartilagini e tessuti connettivi. Contiene glucosamina, MSM, condroitina e vitamina C, con aggiunta di boswellia serrata, pianta nota per le sue proprietà antinfiammatorie. Il gusto appetibile facilita l’assunzione quotidiana.

Offerta IntegraPet Articolazioni Plus Appetibile e ben tollerato dai cani anziani.

Come e quando assumere questi integratori

L’assunzione di integratori per cani anziani può iniziare già a partire dai 7-8 anni di età o in seguito alle prime manifestazioni di problemi articolari. Alcune razze di cane, in seguito al consulto con il proprio veterinario, possono iniziare l’integrazione anche prima, soprattutto se sono predisposte a sviluppare problemi articolari o vivono in casa.

La durata del trattamento prevede dei cicli di circa 30-60 giorni, che ne determinano un’assunzione di tipo continuativo. Inoltre, vanno seguite tutte le indicazioni fornite dal proprio veterinario e riportate sulla confezione del singolo integratore, soprattutto per quanto riguarda età e peso del cane.

Alcuni integratori possono essere utilizzati non solo a scopo preventivo ma anche per ridurre dolore, rigidità e infiammazioni acute che colpiscono le articolazioni del cane anziano.

Prima di iniziare qualsiasi ciclo di integratore specifico per i cani anziani è necessario consultare il proprio veterinario, soprattutto se il cane sta assumendo altri farmaci o integratori o presenta patologie in corso.

