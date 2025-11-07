Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Donna che assume integratori per infiammazione articolare

I dolori che colpiscono le articolazioni sono una delle principali cause di disagio durante le diverse fasi della nostra vita, colpendo milioni di persone in tutto il mondo. Che si tratti di dolori che derivano da condizioni croniche come l’osteoporosi o da semplici sovraccarichi sportivi, il dolore e l’infiammazione che si vengono a generare possono essere invalidanti e ridurre la mobilità e le attività quotidiane delle persone. Oltre a indagare sulle cause del problema insieme al proprio medico e a degli esami diagnostici specifici, si possono utilizzare anche integratori naturali che dall’interno possono migliorare il benessere dei tessuti cartilaginei e articolari, ma anche ridurre l’infiammazione con cerotti e creme da applicare localmente. In questo articolo del magazine analizzeremo 10 tra i migliori prodotti presenti su Amazon per combattere dolori e infiammazioni articolari.

Integratori e prodotti per le infiammazioni articolari: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Quando si parla di integratori per combattere i dolori articolari o di formulazioni topiche da applicare localmente è necessario conoscere i principi attivi che sono contenuti al loro interno, in modo da scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Curcuma: la Curcuma longa contiene al suo interno la curcumina , che ha dimostrato proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, utili per il benessere articolare e dei tessuti.

la Curcuma longa contiene al suo interno la , che ha dimostrato proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, utili per il benessere articolare e dei tessuti. Boswellia serrata: riconosciuta per le sue proprietà di modulazione dell’infiammazione articolare, questa particolare componente vegetale può aiutare a ridurre tantissime tipologie di dolore. Per questo motivo è presente sia all’interno di integratori da assumere per via orale che in formulazioni topiche da applicare sulla cute.

riconosciuta per le sue proprietà di modulazione dell’infiammazione articolare, questa particolare componente vegetale può aiutare a ridurre tantissime tipologie di dolore. Per questo motivo è presente sia all’interno di integratori da assumere per via orale che in formulazioni topiche da applicare sulla cute. Glucosamina e condroitina: si tratta di molecole che entrano nella vera e propria strutturazione della cartilagine e per questo spesso sono impiegate all’interno di integratori che vanno a supportare la funzionalità delle articolazioni.

si tratta di molecole che entrano nella vera e propria strutturazione della cartilagine e per questo spesso sono impiegate all’interno di integratori che vanno a supportare la funzionalità delle articolazioni. MSM o metilsulfonilmetano: lo zolfo organico aiuta nella formazione dei tessuti connettivi e può essere essenziale per supportare il benessere generale delle articolazioni.

lo zolfo organico aiuta nella formazione dei tessuti connettivi e può essere essenziale per supportare il benessere generale delle articolazioni. Acido ialuronico e collagene idrolizzato: queste due molecole sono davvero utili per preservare il benessere della cute, ma anche per nutrire e lubrificare le articolazioni, riducendo il dolore e migliorando la mobilità.

queste due molecole sono davvero utili per preservare il benessere della cute, ma anche per nutrire e lubrificare le articolazioni, riducendo il dolore e migliorando la mobilità. Omega-3: acidi grassi, come EPA e DHA, possono esercitare un’azione antinfiammatoria sistemica che coinvolge tutti i tessuti compresi le articolazioni.

acidi grassi, come EPA e DHA, possono esercitare un’azione antinfiammatoria sistemica che coinvolge tutti i tessuti compresi le articolazioni. Minerali: microelementi come zinco, manganese, rame e selenio rappresentano elementi importanti per il benessere di ossa e cartilagini.

Quando si opterà per la scelta di un integratore alimentare o di una crema da applicare localmente è possibile che siano presenti più tipologie di ingredienti, in modo da avere un’azione completa sul processo flogistico e doloroso. Bisogna sempre controllare la concentrazione degli attivi, in modo da capire se risultano efficaci nella modulazione del dolore e bisogna affidarsi a marchi affidabili e certificati. L’utilizzo di queste formulazioni non permette di risolvere la causa che ha scatenato il dolore o l’infiammazione articolare, ma ne riduce i sintomi e li rende più sopportabili.

I migliori prodotti per le infiammazioni articolari

Di seguito la top 10 degli integratori e prodotti per applicazione locale da utilizzare per combattere infiammazioni e dolori articolari:

CollagenAID Integratore per articolazioni e ossa

Un integratore completo a base di peptidi di collagene idrolizzato, acido ialuronico e coenzima Q10. La sua formulazione è studiata per rinforzare le cartilagini, migliorare l’idratazione articolare e contrastare i radicali liberi.

Offerta CollagenAID Integratore Articolazioni Peptidi Collagene Idrolizzato + Acido Ialuronico

ESI No-Dol Integratore Alimentare

Contiene una miscela sinergica di glucosamina, condroitina, MSM, acido ialuronico e artiglio del diavolo. Ideale per chi soffre di dolori articolari cronici, grazie al suo effetto antinfiammatorio e rigenerante della cartilagine.

Offerta ESI No-Dol Integratore Alimentare Glucosamina, Condroitina, MSM e Artiglio del Diavolo

ARNIplus Integratore per Articolazioni con Artiglio del Diavolo

Formulazione ad alto assorbimento con artiglio del diavolo montano e arnica. Pensato per lenire il dolore articolare in modo naturale, soprattutto in caso di affaticamento o infiammazioni muscolari e tendinee.

Offerta ARNIplus Articolazioni Artiglio del Diavolo Artiglio del Diavolo e arnica

CartiJoint FORTE di Fidia Farmaceutici

Integratore a base di glucosamina solfato e condroitina solfato, arricchito con manganese. Utile per contrastare i sintomi dell’artrosi e promuovere la rigenerazione della cartilagine articolare in modo graduale e sicuro.

Offerta Fidia CartiJoint FORTE Glucosamina e Condroitina

BIOLYBRA Integratore Articolazioni e Cartilagini

Una formula 100% naturale a base di estratto di zenzero. Promuove la mobilità articolare e svolge un’azione antiossidante e antinfiammatoria potente.

Equilibra Glucosamina e Condroitina

Combinazione mirata di glucosamina solfato e condroitina per favorire la formazione del collagene e supportare la salute articolare. Indicato per coloro che vogliono prendersi cura delle articolazioni nel tempo.

Reaptasi integratore con Boswellia e Curcuma

Con una combinazione vegetale altamente concentrata, questo integratore sfrutta l’effetto antinfiammatorio di artiglio del diavolo, boswellia e partenio per un sollievo naturale e duraturo.

Offerta Reaptasi Articolazioni Funzionali Estratti naturali per infiammazione articolare

CuraDol Antinfiammatorio Naturale

Realizzato con artiglio del diavolo, arnica, salice e canfora, è un valido supporto per ridurre l’infiammazione e lenire dolori localizzati o diffusi. Ottimo anche in caso di dolori muscolari associati.

Offerta CuraDol Antinfiammatorio Naturale Cerotti per il dolore

Cetilar Patch Cerotto per Dolori Locali

Cerotto a rilascio controllato con cetilati per il trattamento topico dei dolori articolari e muscolari. Utile in fase acuta, agisce localmente migliorando la mobilità e riducendo l’infiammazione.

Cetilar Patch Cerotto Azione locale con cetilati per dolori muscolari e articolari

ArtiNorm Integratore con Glucosammina e Acido Ialuronico

Un prodotto completo pensato per il mantenimento della funzionalità articolare a base di glucosammina, acido ialuronico, condroitina e vitamina D3. Ideale in prevenzione o in mantenimento.

Quando e come assumerli

Per un effetto ottimale è consigliata l’assunzione dell’integratore in modo quotidiano per almeno 8-12 settimane o secondo le indicazioni riportate in confezione o dal proprio medico. Anche le creme e le formulazioni topiche vanno applicate in modo continuativo, in modo da ridurre l’infiammazione e il dolore articolare.

La maggior parte di questi prodotti va assunta durante o subito dopo i pasti per favorire un corretto assorbimento di tutti i nutrienti e ridurre al minimo gli effetti collaterali a livello gastrico.

