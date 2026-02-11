Quando arriva l'inverno anche le unghie possono risentirne e spezzarsi più facilmente. Per questo può essere utile assumere integratori alimentari che le rinforzano e le proteggono.

iStock Rinforzare le unghie con gli integratori giusti

Durante i mesi invernali è frequente notare che le proprie unghie diventino più deboli, fragili e soggette a sfaldamenti e rotture. Purtroppo, a causa di freddo, sbalzi di temperatura e aria secca si può avere un indebolimento dell’unghia, che diventa più vulnerabile e fragile. Inoltre, la continua esposizione all’acqua e a detersivi può provocare un lieve danneggiamento della matrice ungueale e della barriera lipidica naturale che riveste le unghie.

Per questo motivo, oltre a prenderci cura delle unghie proprio come tutti gli altri tessuti dell’organismo attraverso creme e smalti rinforzanti, può essere necessario utilizzare anche integratori alimentari specifici. Si tratta di formulazioni a base di collagene, acido ialuronico, peptidi, ma anche vitamine e minerali dall’azione idratante e rinforzante.

In questo articolo del magazine di DiLei analizzeremo alcuni dei prodotti più utili da utilizzare per rinforzare le unghie dall’interno e dall’esterno e alcuni dei migliori integratori alimentari disponibili in commercio.

Prodotti e integratori per rinforzare le unghie d’inverno: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Le unghie, come i capelli, sono dei tessuti composti principalmente da cheratina. Questa proteina strutturale ha bisogno di nutrienti specifici per potersi rigenerare ed entrare nella formazione di nuovo tessuto ungueale. Per proteggere le unghie d’inverno è necessario puntare su due strategie differenti:

Cura esterna delle unghie

Attraverso l’utilizzo di detergenti delicati, creme, oli nutrienti e smalti rinforzanti è possibile prendersi cura delle proprie unghie dall’esterno. La maggior parte di questi prodotti saranno realizzati con l’utilizzo di ingredienti quali:

Olio di jojoba o argan , che hanno un’azione nutriente e idratante soprattutto a livello delle cuticole che circondano le unghie.

, che hanno un’azione nutriente e idratante soprattutto a livello delle cuticole che circondano le unghie. Vitamina E, con azione antiossidante e idratante per la lamina ungueale

con azione antiossidante e idratante per la lamina ungueale Smalti rinforzanti contenenti calcio, silicio o cheratina idrolizzata, capaci di creare una vera e propria pellicola protettiva contro le aggressioni esterne.

Integratori da assumere per via orale

Gli integratori specifici per unghie forniscono i nutrienti che aiutano la formazione della cheratina:

Biotina (vitamina B8) : fondamentale per la crescita sana delle unghie.

: fondamentale per la crescita sana delle unghie. Zinco e selenio : contribuiscono al mantenimento di unghie normali. Scopri di più sugli integratori di selenio e zinco.

: contribuiscono al mantenimento di unghie normali. Scopri di più sugli integratori di selenio e zinco. Silicio organico : stimola la produzione di collagene e rinforza le strutture cheratiniche.

: stimola la produzione di collagene e rinforza le strutture cheratiniche. Cistina e metionina: aminoacidi solforati fondamentali per la sintesi della cheratina.

I migliori integratori per unghie da acquistare su Amazon

Biomineral Unghie 30 compresse

Un integratore completo e ben bilanciato, utile per rinforzare le unghie sfaldate e fragili. La presenza di cistina e metionina lo rende particolarmente indicato nei cambi di stagione o nei periodi di stress, ma anche per proteggere le unghie durante la stagione fredda.

Biomineral Integratore Unghie Con aminoacidi solforati, zinco e biotina

Phyto Phytophanere Capelli e Unghie

Integratore fortificante naturale che contiene olio di borragine, zinco, vitamina E e biotina. Oltre a rinforzare le unghie, l’integratore alimentare migliora anche la salute dei capelli e della pelle. Nel suo formato da 180 capsule riesce a soddisfare l’assunzione per 3 mesi di trattamento.

Offerta Phyto Phytophanere Capelli e Unghie Fortificante con vitamina E e biotina

Gummies alla cheratina per unghie e capelli

Caramelle gommose vegetali, piacevoli da assumere e formulate con cheratina, biotina, zinco e selenio. Un prodotto ideale per chi non ama capsule e compresse da ingoiare e preferisce formulazioni più semplici da assumere in qualsiasi momento della giornata.

Gummies Cheratina Unghie Integratore masticabile a base di biotina e cheratina

DoppleHerz Unghie Forti EXTRA

Formula studiata appositamente per rafforzare le unghie e combattere la fragilità. Contiene anche vitamina B6 e MSM, utile per la formazione della cheratina e per migliorare la struttura delle unghie. Basta una capsula al giorno per integrare il giusto mix di micronutrienti per il benessere invernale delle unghie.

DoppleHerz Unghie Forti EXTRA Integratore per rinforzare le unghie

Solgar Estetic Formula

Linea premium con un mix avanzato di nutrienti per pelle, capelli e unghie. Contiene MSM, silicio, vitamina C, rame, biotina e altri cofattori essenziali. Una scelta top per chi cerca un prodotto completo da assumere ogni giorno per proteggere e rinforzare le unghie.

Solgar Estetic Formula Integratore completo per le unghie

Come e quando assumere questi integratori

Per ottenere dei risultati veramente visibili per il benessere delle unghie è necessario assumere questa tipologia di integratori alimentari con regolarità per almeno 2-3 mesi consecutivi. Se il problema riguarda la fragilità e la debolezza delle unghie durante l’inverno è necessario iniziare l’assunzione già durante l’autunno, in modo da rendere le unghie più forti e resistenti al freddo.

Il momento della giornata perfetto per assumere questi integratori è durante o subito dopo i pasti, in modo da favorire l’assorbimento dei nutrienti liposolubili, come la vitamina E. Ovviamente è necessario seguire le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo o sulla confezione dell’integratore.

Bisogna evitare l’assunzione di integratori di questa tipologia se si hanno patologie tiroidee, si assumono altri farmaci o senza aver preventivamente consultato il proprio medico o un farmacista. Inoltre, gli integratori vanno sempre abbinati a una routine di cura topica delle unghie, che deve avvenire con oli nutrienti e smalti rinforzanti.

Infine, per avere delle unghie sane e forti è necessario bere almeno 2 litri d’acqua al giorno, in modo che tutti i tessuti dell’organismo risultino idratati in profondità.

