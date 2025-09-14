I tuoi capelli hanno bisogno di una vacanza... dalla vacanza! Scopri come ripristinare il benessere dei capelli dopo mesi di sole, mare e salsedine.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Ragazza con le mani nei capelli al mare

Sole, mare, salsedine e lavaggi frequenti possono mettere a dura prova la salute e l’aspetto dei propri capelli. Al rientro dalle vacanze è possibile notare chiome più opache, secche e sfibrate, ma soprattutto più difficili da gestire. I capelli sono esposti 365 giorni l’anno ai fattori ambientali, che possono alterarne la consistenza e renderli più spenti, soprattutto durante la stagione estiva. Fortunatamente, in commercio esistono molte formulazioni cosmetiche e dermatologiche da applicare sul capello, per andarlo a nutrire, riparare e ripristinare la sua vitalità. Sono tanti anche gli integratori alimentari per migliorare la struttura dei capelli dall’interno, fornendo mix completi di micronutrienti essenziali per il trofismo di tutta la chioma e del cuoio capelluto. In questa guida si analizzeranno i migliori ingredienti e le formulazioni per ripartire a settembre con capelli più vitali, luminosi e belli.

Integratori per capelli rovinati dal sole: come sceglierli

Per andare a trattare i capelli danneggiati dal sole e dalla salsedine è necessario scegliere prodotti per applicazione topica (locale) che abbiano delle azioni specifiche sul capello e sulla cute. È importante scegliere soluzioni con effetto idratante e nutriente, utili per ricostruire la barriera lipidica che riveste il fusto del capello. Sono necessarie, però, anche molecole antiossidanti per contrastare i danni provocati dai radicali liberi e ristrutturanti per ricompattare la fibra e sigillare tutte le cuticole. In questo modo, si avrà la possibilità di avere dei capelli più lisci, luminosi e che riflettono meglio la luce del sole.

Di seguito alcuni degli attivi più utili presenti in shampoo, creme e maschere per i capelli:

Olio di Argan: si tratta di un olio naturale ricco di vitamina E, acidi grassi e antiossidanti, utile per idratare e nutrire in profondità i capelli. L’utilizzo di questo olio sul cuoio capelluto può aiutare anche a contrastare fenomeni di secchezza e dermatite che possono manifestarsi nei periodi successivi all’estate.

si tratta di un olio naturale ricco di vitamina E, acidi grassi e antiossidanti, utile per idratare e nutrire in profondità i capelli. L’utilizzo di questo olio sul cuoio capelluto può aiutare anche a contrastare fenomeni di secchezza e dermatite che possono manifestarsi nei periodi successivi all’estate. Cheratina idrolizzata: la cheratina è un elemento strutturale dei capelli, che aiuta a riparare le chiome dall’interno.

la cheratina è un elemento strutturale dei capelli, che aiuta a riparare le chiome dall’interno. Collagene: aiuta a rimpolpare e fortificare la chioma ed è presente sia in prodotti da applicare localmente, ma anche all’interno di integratori alimentari da assumere per via orale, sotto forma di flaconcini da bere o compresse. Potrebbe interessarti anche l’articolo specifico sugli integratori di collagene.

aiuta a rimpolpare e fortificare la chioma ed è presente sia in prodotti da applicare localmente, ma anche all’interno di integratori alimentari da assumere per via orale, sotto forma di flaconcini da bere o compresse. Potrebbe interessarti anche l’articolo specifico sugli integratori di collagene. Pantenolo e glicerina: migliorano idratazione e lucentezza con un effetto ristrutturante a 360 gradi.

migliorano idratazione e lucentezza con un effetto ristrutturante a 360 gradi. Estratti vegetali: come girasole, camomilla e agrumi, lenitivi e protettivi, ma anche purificanti e utilizzabili per combattere piccole infiammazioni, secchezza e prurito del cuoio capelluto.

I migliori integratori per i capelli rovinati da sole e salsedine

Di seguito una selezione con i migliori prodotti per il benessere dei capelli post-estate: no solo creme e balsami, ma anche prodotti da assumere per via orale.

Kérastase Soleil Bain 250 ml e Masque UV Defense

Si tratta di un vero e proprio cofanetto che permette di ripristinare l’aspetto dei capelli già dalle prime applicazione. All’interno del kit è presente lo shampoo doposole creato per riparare capelli colorati che sono stati esposti al sole e la maschera anti-crespo per capelli danneggiati dal sole, arricchita con acqua di cocco, vitamina E e filtri UV. L’abbinamento dei 2 prodotti aiuta a nutrire in profondità, donare morbidezza e proteggere dai danni ambientali.

Bionoble Olio di Argan Puro Biologico 100%

Un olio marocchino spremuto a freddo, con semi di argan 100% puri e naturali. È un ottimo rimedio da utilizzare come impacco pre-shampoo o come finish sulle punte dei capelli. L’olio nutre e lucida senza lasciare i capelli unti ed è adatto anche per il benessere di pelle e unghie.

ESTETiA Integratore Capelli Forte

L’integratore alimentare contiene polidatina ad azione antiossidante, ma anche componenti che vanno a nutrire in profondità la cute e i capelli, come cheratina idrolizzata, MSM, zinco, biotina e selenio. L’assunzione del prodotto aiuta a rinforzare i capelli dall’interno, contrastando la caduta e stimolandone la crescita in salute.

Offerta ESTETiA Integratore Capelli Forte Rinforza e favorisce la crescita dei capelli

La Saponaria Shampoo Girasole e Arancio Dolce

Shampoo biologico formulato con tensioattivi delicati e ingredienti naturali come olio di semi di girasole e arancio dolce. Ideale per capelli secchi e spenti, restituisce vitalità e lucentezza anche a tutte quelle persone che ricercano soluzioni naturali e delicate sul cuoio capelluto.

Karseell Collagene Maschera Capelli 12ml x 8Pcs

Un trattamento rigenerante professionale a base di collagene e proteine del latte, che nutre i capelli dall’esterno. La maschera è realizzata in comodissime confezioni monodose, che vanno applicate interamente sui capelli per renderli più setosi, corposi e meno crespi già dalle prime applicazione.

Quando e come assumerli

L’utilizzo di shampoo, maschere e integratori per i capelli va considerato come parte di una grande routine dedicata al benessere del corpo. Gli integratori vanno utilizzati per cicli di almeno 2-3 mesi, in modo da vederne gli effetti sulla pelle e sulla fibra capillare stessa. Ovviamente, vanno seguite le posologie consigliate dal medico o presenti sulla confezione del prodotto, facendo attenzione anche alle modalità d’assunzione. Molte volte, infatti, per gli integratori contenenti vitamine liposolubili e altre sostanze utili per il benessere dei tessuti, si consiglia un’assunzione subito dopo i pasti. In questo modo si facilita l’assorbimento intestinale di vari micronutrienti.

Per quanto riguarda, invece, i prodotti da applicare sulla superficie esterna dei capelli, è necessario integrarli nella propria routine di benessere quotidiano, seguendo tutte le indicazioni riportate sulle singole confezioni.

