Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Lo shampoo più iconico per capelli biondi

Essere bionde è una scelta di stile meravigliosa, ma diciamocelo con franchezza: richiede molto impegno. La decolorazione, per quanto ci regali sfumature da sogno, indebolisce inevitabilmente la struttura del capello, rendendolo fragile, sensibile e spesso estremamente secco. Se stai cercando una soluzione concreta per far risplendere i tuoi capelli biondi senza comprometterne la salute, lo shampoo Kérastase Blond Absolu Bain Lumière (nel formato da 250 ml) potrebbe essere l’alleato perfetto.

E c’è una fantastica notizia: se stavi pensando di provarlo o di farne scorta, questo è decisamente il momento ideale perché lo shampoo perfetto per bionde addicted è a un prezzo scontatissimo su Amazon.

Offerta Kérastase Shampoo Kérastase Blond Absolu Bain Lumière

I segreti di una formula professionale

Con una valutazione di 4,6 su 5 stelle basata su oltre 7.000 recensioni, questo shampoo ha conquistato chiome bionde, decolorate e con mèches in tutto il mondo. Il segreto del suo successo risiede in una formulazione che non si limita a detergere, ma tratta attivamente il capello stressato dai processi chimici.

I veri protagonisti di questa magia sono l’Acido Ialuronico e l’estratto di fiore di Stella Alpina. L’Acido Ialuronico, celebre per le sue incredibili proprietà idratanti, interviene per riempire e riparare la fibra capillare in profondità, allontanando il rischio di secchezza e prevenendo la fastidiosa rottura di lunghezze e punte. L’estratto di Stella Alpina (Edelweiss), noto in natura per la sua resistenza alle condizioni atmosferiche più estreme, dona invece un’elasticità straordinaria e crea uno scudo protettivo quotidiano contro le aggressioni esterne.

Un biondo che brilla di luce propria

L’azione combinata di questi ingredienti si traduce in un’esperienza trasformativa per i capelli. Questo shampoo deterge in modo estremamente delicato ma nutre intensamente, il tutto senza appesantire la chioma. Levigando la fibra capillare dalle radici alle punte, permette alla luce di riflettersi in modo ottimale: il risultato è un biondo che appare subito fresco, vibrante e straordinariamente luminoso.

Come confermano moltissime utenti che lo hanno provato, l’effetto è quello di un vero toccasana: l’idratazione profonda restituisce morbidezza e setosità fin dai primi lavaggi, mantenendo il colore radioso e sano.

La routine ideale

Per ottenere i massimi benefici, l’applicazione richiede qualche piccola accortezza. Ti consigliamo di procedere in due fasi: applica prima una noce di prodotto sul cuoio capelluto bagnato, massaggiando delicatamente con i polpastrelli con movimenti circolari per rimuovere impurità e accumuli, e poi risciacqua. Successivamente, applica una seconda dose concentrandoti maggiormente sulle lunghezze, emulsiona bene per far penetrare gli attivi idratanti e risciacqua abbondantemente. Per sigillare l’idratazione, puoi completare la routine con il trattamento Cicaflash o con la Maschera Ultra-Violet del brand.

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E se te lo stessi chiedendo, la linea Blond Absolu è estremamente versatile. Sebbene sia nata per i capelli decolorati, è perfetta anche per chi ha capelli grigi o biondi naturali che appaiono un po’ spenti e hanno bisogno di un boost di lucentezza. Inoltre, se vuoi eliminare i fastidiosi riflessi gialli e ramati, puoi tranquillamente alternare questo shampoo con i trattamenti Ultra-Violet della stessa linea, che contengono pigmenti blu e viola, adattando la frequenza di utilizzo in base al grado di neutralizzazione che desideri ottenere.

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