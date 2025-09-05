Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Cane a passeggio

Le articolazioni del cane sono uno dei punti più importanti per garantire una vita attiva, sana e vitale al nostro animale domestico. Adottare un’alimentazione sana ed equilibrata, che contenga omega-3, proteine e altri nutrienti specifici è fondamentale, ma molte volte non basta. Con il passare degli anni o a causa di traumi, sovrappeso o predisposizioni genetiche della razza canina, può capitare che l’animale possa avvertire particolari disturbi articolari, tali da compromettergli la mobilità e quindi il benessere quotidiano. Tutti vorremmo correre al parco insieme ai nostri amici fedeli, eppure bisogna fare i conti con artrosi e infiammazioni croniche, che possono colpire soprattutto le razze più grandi o i soggetti più anziani. Fortunatamente, in commercio esistono integratori e mangimi specifici che sono appositamente formulati per supportare la salute articolare del cane, migliorandone la mobilità e i piccoli dolori. In questo articolo analizzeremo le sostanze presenti in queste formulazioni e proporremo 5 tra i migliori integratori presenti in commercio.

Integratori per le articolazioni del cane: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Come per l’acquisto di integratori ad uso umano, anche quando si sceglie un prodotto per il benessere articolare degli animali è necessario comprendere gli elementi costitutivi e i loro effetti sulla salute canina. La maggior parte delle sostanze presenti all’interno di queste formulazioni hanno un’azione lubrificante, trofica e antinfiammatoria sulle articolazioni.

Glucosammina

Si tratta di una sostanza normalmente presente all’interno delle cartilagini del cane, che aiuta a mantenere l’elasticità e la resistenza delle articolazioni. Tale molecola può entrare nella costituzione di integratori e mangimi per animali, garantendo la sua azione trofica in modo efficace.

Condroitina

La condroitina è una molecola che partecipa alla rigenerazione della cartilagine e aiuta a ridurre il deterioramento delle articolazioni. Per questo motivo è presente in moltissimi integratori pensati per supportare il benessere del cane a 360 gradi.

MSM (metilsulfonilmetano)

Si tratta di una potente sostanza antinfiammatoria di origine naturale, che viene inserita all’interno degli integratori per ridurre in modo efficace il dolore degli arti nell’animale.

Acido ialuronico

Presente anche nelle formulazioni destinate all’essere umano, l’acido ialuronico è una sostanza che lega molte molecole d’acqua e, quindi, aiuta a lubrificare e idratare le articolazioni, riducendo al minimo l’attrito che genera dolore e fastidio.

Omega-3

Questi acidi grassi polinsaturi presenti all’interno di pesci grassi, semi di lino e altre sostanze vegetali, aiutano a svolgere un’importante azione di controllo del processo infiammatorio nell’organismo dell’animale.

Estratti vegetali

Alcuni integratori per le articolazioni del cane possono essere arricchiti con estratti vegetali di curcuma, boswelia, artiglio del diavolo e altre sostanze naturali con azione antiossidante e antinfiammatoria.

Quando si procede con l’acquisto di un integratore per le articolazioni del cane è necessario valutare la taglia e il peso, l’età e la presenza di patologie, ma anche la tipologia di prodotto che si sta andando a comprare. Molti animali non riescono ad assumere compresse o integratori solidi e, per questo motivo, sono stati realizzati integratori sotto forma di snack gustosi o liquidi, più pratici da somministrare.

I migliori integratori per le articolazioni del cane

Di seguito cinque tra i migliori integratori per il benessere articolare del cane disponibili su Amazon, selezionati in base ai loro ingredienti e alla loro efficacia:

Veddelholzer Integratore articolare per cani

Un integratore in compresse con una formulazione completa a base di glucosamina, condroitina, MSM, acido ialuronico e curcuma. Il prodotto è indicato per cani di tutte le taglie ed è capace di migliorare la mobilità e agire sul dolore articolare. Ottimo anche in fase preventiva per cani che hanno particolari sollecitazioni articolari o anziani.

Offerta Veddelholzer Articolazioni Cani Con glucosamina, condroitina, MSM e curcuma

Zesty Paws Mobility Bites

Snack masticabili dal gusto irresistibile, pensati per cani esigenti e che difficilmente assumono compresse o altri integratori. Il mangime contiene glucosamina HCl, condroitina solfato, OptiMSM e vitamina C. La formula è, inoltre, arricchita con estratti di alghe e acidi grassi omega-3 per un supporto completo al benessere canino.

Zesty Paws Mobility Bites Gustosi bocconcini per le articolazioni

Lintbells Yumove Dog

Uno degli integratori più noti e studiati, con oltre 15 anni di ricerca clinica alle spalle. Il rimedio contiene glucosamina, condroitina, estratti di cozze verdi neozelandesi, MSM, acidi grassi omega 3 e antiossidanti naturali. Aiuta la mobilità in cani con osteoartrite e grazie alla presenza dell’estratto di cozze verdi agisce in modo mirato sull’infiammazione dei tessuti.

Yumove Cani Integratore Con cozze verdi, glucosamina e antiossidanti

Animigo Joint Care Advanced

Formula potenziata pensata per cani in età avanzata o con dolori cronici. Ogni compressa contiene glucosamina, condroitina, MSM e vitamina C. Utile per favorire la rigenerazione dei tessuti articolari e migliorare il comfort dell’animale.

Offerta Animigo Joint Care Advanced Supporto articolare per cani in età avanzata

Dr Flex Integratore per articolazioni

Un integratore professionale formulato da veterinari, con elevato contenuto di MSM e condroitina. Presenta al suo interno anche acido ialuronico, utile per il liquido sinoviale. Ideale per animali con displasia o che hanno subito interventi.

Dr Flex Articolazioni Cani Con MSM, condroitina e acido ialuronico

Come e quando assumere questi integratori

Quando si somministrano integratori articolari per cani, lo si fa sia a scopo preventivo (in razze predisposte o in soggetti più anziani) sia in caso di problematiche articolari già manifestate. La somministrazione viene effettuata con l’aiuto del veterinario, che può stabilire il dosaggio dell’integratore in base al peso del cane.

Tra i consigli utili che si possono adottare c’è sicuramente quello di iniziare con un ciclo di almeno 6-8 settimane di assunzione continuativa dell’integratore. Inoltre, è consigliabile l’acquisto di prodotti masticabili o aromatizzati, soprattutto in caso di animali diffidenti. Tali formulazioni non si sostituiscono mai ad una dieta bilanciata e, anzi, si affiancano a regimi nutrizionali specifici. Qualora non si vedano risultati nel breve termine, non bisogna sospendere l’assunzione dell’integratore ma continuare per periodi di tempo più lunghi.

Infine, si ricorda che integratori non sostituisco in alcun modo farmaci o interventi medici che sono fondamentali quando il dolore diventa persistente e porta a zoppia o problemi di mobilità del cane.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.