Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Calendario dell'Avvento per i cani: quali scegliere

Golosi, simpatici e – soprattutto – perfetti per rendere l’attesa del Natale super divertente. I Calendari dell’Avvento fanno tutti gli anni la gioia di grandi e piccini, con le loro sorprese tutte da scoprire.

E anche i nostri cani possono avere la loro piccola razione di gioia quotidiana: sono diversi, infatti, i Calendari dell’Avvento pensati appositamente per loro e che contengono piccoli premi, oppure accessori o – ancora – ciò che desideriamo noi, dal momento che basta riempirli con tutto ciò che ci viene in mente.

Abbiamo fatto una selezione spaziando tra quelli che si trovano in commercio: alimentari, con giocattoli e oggetti utili, oppure semplici contenitori da colmare a nostro piacere con i loro cibi o giochi preferiti.

Dieci regali da fare al nostro amico a quattro zampe per rendere il mese di dicembre il più bello, divertente e goloso di tutti. Anche per noi.

Snuffle: Calendario dell’Avvento di Q Honey

Sono 24 le sorprese che si nascondono dietro le altrettante caselle del Calendario dell’Avvento Snuffle di Q Honey. Nello specifico si tratta di otto varietà di snack realizzati con pollo, anatra, manzo e pesce, prodotti con ingredienti selezionati e di alta qualità. Una vera coccola per il nostro pet, ma anche il modo perfetto per creare una piccola routine prenatalizia insieme al nostro amico a quattro zampe.

Offerta Snuffle: Calendario dell'Avvento di Q Honey Con otto varietà di snack per il cane

Calendario dell’Avvento di Kodipets

Il Calendario dell’Avvento di Kodipets contiene 24 sorprese alimentari che spaziano in otto gusti diversi, nello specifico: pollo, anatra, pesce e salmone. Sono prodotti preparati senza frumento e glutine, senza zuccheri aggiunti e additivi artificiali, quindi sani ma senza rinunciare al piacere del gusto. Il Calendario va bene a partire dai quattro mesi del nostro pelosetto ed è il modo giusto e divertente per premiarlo e per fargli vivere la magia delle feste.

Calendario dell’Avvento di Kodipets Otto gusti differenti per 24 sorprese

Calendario dell’Avvento Cupid and Comet di Rosewood

Per i cani più golosi? Ecco che Cupid and Comet di Rosewood è il Calendario dell’Avvento con il dolcetto perfetto. Infatti, è realizzato con un’alternativa al cioccolato: si tratta di carruba e ogni giorno possiamo aprire insieme al nostro amico a quattro zampe la sua sorpresa. La scelta adatta per renderlo felice.

Calendario dell’Avvento di PetPal

Sani e gustosi: i biscotti contenuti nel Calendario dell’Avvento di PetPal sono una vera delizia. Privi di cerali, glutine, zucchero e sale, sono sani e vanno bene per tutti i pelosetti. Dietro ogni porticina i nostri cani trovano la coccola gustosa (e di qualità premium) del giorno.

Calendario dell’Avvento di PetPal Con biscotti dani ma super golosi

Calendario dell’Avvento di Vitakraft

All’interno del Calendario dell’Avvento di Vitakraft le sorprese sono golose, ma al tempo stesso sane: infatti non contengono zuccheri aggiunti o farine di carne. Inoltre, ogni snack è confezionato singolarmente il che significa che rimangono freschi. Ci sono sei tipologie di premietti, per avere una sorpresa da scartare ogni giorno.

Calendario dell’Avvento di Vitakraft Con snack sani e confezionati singolarmente

Calendario dell’Avvento di Dogs’n Tiger

La carne è di qualità premium e queste piccole sorprese non contengono cereali o zucchero. Stiamo parlando del Calendario dell’Avvento di Dogs’n Tiger, che contiene prodotti che sono realizzati con l’85% di pollo fresco, anatra e salmone, facili da digerire e che rendono le giornate che precedono il Natale speciali anche per il nostro amico a quattro zampe. Un gioco (goloso) per loro.

Calendario dell’Avvento di Howaf

Per chi, invece, vuole scegliere autonomamente i premi da inserire nel Calendario dell’Avvento, quello di Howaf è strutturato con 24 tasche ed è in tessuto. Si può riutilizzare ed è adatto per essere riempito di piccole sorprese e giochini. Così possiamo dare sfoggio di tutta la nostra fantasia e scegliere gli oggetti e i cibi amati dal nostro amico a quattro zampe. E aspettare la sua reazione.

Calendario dell’Avvento di Brubaker

Un prodotto simile, ma rigido e in cartone, è il Calendario dell’Avvento di Brubaker con tanti piccoli cassetti da colmare con snack di ogni genere e piccoli doni per il nostro pelosetto. A patto che siano piccoli: ogni cassettino misura 5 x 5 x 5 centimetri. Ed è divertente per noi scegliere cosa inserire e scoprire la gioia del nostro cane nel trovare ogni giorno un regalo ad attenderlo.

Calendario dell’Avvento di iZoeL

Contiene 24 accessori per il nostro amico a quattro zampe il Calendario dell’Avvento di iZoeL. Dietro ogni porta troviamo giocattoli in corda, cinturini, collari, oggetti per i denti e molto altro. Ed è il perfetto regalo per cane e padrone, dal momento che dento ci sono anche molte cose utili come ciotole portatili o porta sacchetti. Insomma, questo Calendario dell’Avvento è l’acquisto ideale per il nostro amico a quattro zampe che rende molto felici anche noi.

Calendario dell’Avvento di iZoeL Contiene 24 oggetti favolosi per i pelosetti

Calendario dell’Avvento di Corlidea

Anche Corlidea propone un Calendario dell’Avvento ricco di oggetti utili e divertenti per il nostro amico a quattro zampe. Come collari, giochi (anche in corda al 100% naturale, non tossica, inodore e lavabile), oppure palline in gomma naturale, che risulta più forte e resistente ai morsi.

Sono tutti pensati per fare in modo di andare a creare dei momenti di divertimento insieme e a rendere l’attesa del Natale speciale anche per i nostri amici pelosi.

Calendario dell’Avvento di Corlidea Con 24 sorprese divertenti e utili