iStock I Calendari dell'Avvento al cioccolato 2025 da comprare in offerta

Una coccola cioccolatosa al giorno in attesa delle festività natalizie? La nostra risposa è sì. Decisamente sì.

Non c’è nulla di più bello, infatti, dell’avere un Calendario dell’Avvento con sorprese al cioccolato da scartare nel periodo che va dal primo dicembre alla Vigilia (oppure al 25 dicembre: dipende da quante caselle hanno).

Poi ora li possiamo comprare con le offerte del Black Friday 2025 a prezzi molto più vantaggiosi: basta scegliere quello che maggiormente fa al caso nostro (o che piace a chi lo vogliamo donare). Inoltre questo è il periodo ideale per fare gli acquisti di Natale comodamente a casa, senza aver bisogno di fare code nei negozi, con un semplice click e avendo a disposizione ribassi incredibili.

E per chi ha Prime le spedizioni non solo sono gratuite, ma anche super veloci. Se non bastassero solo questi due grandi vantaggi, basta ricordare che l’adesione al programma ci consente di avere accesso a un ampio catalogo di film, serie tv, libri e molto altro.

I Calendari dell’Avvento 2025 con il cioccolato per rendere l’attesa più dolce: i sette da comprare in offerta grazie al Black Friday 2025 di Amazon.

Calendario Avvento 2025 di Smarties

Contiene 24 pezzi, per altrettante caselle, il Calendario dell’Avvento ciccolatoso di Smarties. Nel dettaglio contiene 12 Festive Friends, 11 Festive Faces e 1 sorpresa dietro alla casella del 24 di dicembre, quella della Vigilia. È realizzato con cioccolato al latte e Smarties: perfetto per grandi e piccini. Ora può essere nostro con lo sconto che ammonta al 12% sul prezzo consigliato.

Calendario Avvento 2025 di Smarties Realizzato con cioccolato al latte e Smarties

Calendario dell’Avvento 2025 di Loacker

Sono 24 le caselle del Calendario dell’Avvento 2025 di Loacker che contiene 24 dolci per 10 gusti diversi, così da rendere ogni giorno speciale e profumato della magia delle feste. Nello specifico si trovano: Minis, Loackini, Tortine Mini e Patisserie. E non manca la creatività: infatti si devono montare le casette, per poi riempirle di sorprese. Si possono appendere all’albero, oppure si può dare spazio alla fantasia e creare un paesaggio di montagna. Il ribasso è del 19% sul prezzo consigliato.

Offerta Calendario dell'Avvento 2025 di Loacker Oltre a essere molto goloso ci permette anche di dare spazio alla manualità

Calendario dell’Avvento 2025 di Lindt

In un’elegante confezione dorata, il Calendario dell’Avvento 2025 Lindt è uno scrigno di dolcezza. Infatti contiene 24 praline, tutta da gustare nell’attesa che arrivi il 25 dicembre. Impossibile resistere a un mix così goloso e variegato di gusti, che possono accontentare tutti i palati. Il ribasso sul prezzo consigliato è dell’8%.

Offerta Calendario dell’Avvento 2025 Lindt Contiene 24 praline molto gustose

Calendario dell’Avvento 2025 di KitKat

Chi ama gli snack KitKat non può resistere a questo Calendario dell’Avvento realizzato con cioccolato al latte e ripieno morbido, mescolato a croccanti inclusioni di wafer. Nel dettaglio contiene: 5 KitKat Festive Friends, 8 KitKat Festive Baubles e 1 KitKat Santa, per un totale di 24 sorprese incartate singolarmente. Lo compriamo con lo sconto del 13% sul prezzo consigliato.

Calendario dell’Avvento 2025 di Galak

Chi adora il cioccolato bianco deve assolutamente provare il Calendario dell’Avvento Galak. Contiene 24 snack, ripieni di cerali croccanti (e assemblati nelle perfette forme natalizie), che ci possono accompagnare fino al 24 dicembre, ovvero il giorno della Vigilia. Favoloso e con uno sconto del 12% sul prezzo consigliato grazie al Black Friday 2025.

Offerta Calendario dell’Avvento 2025 Galak Per chi ama il cioccolato bianco

Calendari dell’Avvento 2025 di M&M’s

Non uno, ma due Calendari dell’Avvento 2025 M&M’s: si chiamano M&M’s & Friends M&M’s e sono super golosi. Per chi sogna di fare un vero e proprio viaggio nel gusto, a partire dal primo dicembre. Dentro ci sono alcuni degli snack più amati, tutti in formato ridotto. Pensati per fare felice tutta la famiglia. Un’idea furba? Aggiungerli ad altri calendari, magari scelti tra quelli beauty, per una coccola a 360 gradi. Lo sconto ammonta al 23% sul prezzo consigliato.

Offerta Calendario dell’Avvento 2025 M&M’s Sono due e possono fare la gioia di tutta la famiglia

Calendario dell’Avvento 2025 di Altromercato

Infine il Calendario dell’Avvento Altromercato che contiene prodotti realizzati con cioccolato che proviene da filiere etiche del commercio equo. I cioccolatini al latte hanno le forme più diverse e per chi ama dare sfogo alla manualità è bene sapere nel retro delle caselle è presente un puzzle da colorare. Al momento è ribassato del 15% sul prezzo consigliato.

Offerta Calendario dell’Avvento Altromercato Contiene 24 sorprese incartate singolarmente

