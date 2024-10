Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Amazon Calendari dell'Avvento per bambini: i migliori da compare

Il Natale si sta avvicinando e quale modo migliore per aspettarlo se non con un calendario dell’Avvento per i bambini? L’attesa dell’arrivo di Babbo Natale e dei suoi doni può essere resa più divertente aprendo ogni giorno le finestrelle e scoprire una sorpresa sempre diversa che di sicuro farà felici i più piccoli.

Anche se è un modo per trascorrere del tempo in compagnia dei bimbi non sempre si ha il tempo di realizzare i calendari dell’Avvento fai da te. Fortunatamente le idee per accontentare sia i bambini piccoli che quelli più grandi non mancano! Devi solo scegliere quello ispirato al personaggio preferito o all’eroe di turno e ogni giorno potrai vedere i loro occhi brillare. Noi abbiamo selezionato i più belli, da comprare online con un semplice click!

Calendario dell’Avvento Playmobil: un magico paesaggio natalizio incantato

Le costruzioni sono la passione dei bambini e durante le lunghe giornate invernali sono un ottimo modo per ingannare il tempo divertendosi. Il calendario dell’Avvento Playmobil “Ballo di Natale nel salone di cristallo” ricrea in un attimo la magica atmosfera natalizia. Ogni casella nasconde personaggi e accessori per addobbare il castello di cristallo e sullo sfondo di un paesaggio innevato il ballo è l’occasione ideale per sfoggiare abiti e gioielli meravigliosi e riunirsi tutti insieme davanti all’albero per celebrare la festa più magica dell’anno.

Calendario dell'Avvento Playmobil Il ballo nel salone di cristallo renderà unico il Natale

Le meraviglie della natura racchiuse nel calendario dell’Avvento

Fin da piccoli i bambini sono affascinati dalla natura e dagli animali e con il calendario KreativeKraft potranno conoscere e giocare con tutti gli animali dello zoo. Ogni giorno troveranno un simpatico animaletto dietro la casellina come il buffo panda, il divertente koala e il regale leone: grazie al tappetino da gioco incluso, poi, potranno ricreare scene e mille avventure in attesa del Natale.

Offerta KreativeKraft calendario dell'Avvento La bellezza e la magia della natura

Alla scoperta delle gemme con National Geographic

Per ogni bambino che sogna di conoscere i tesori del mondo c’è il calendario dell’Avvento di National Geographic. Contiene 24 gemme e un mini set scavo, ma anche un sacchetto per conservarle sempre al sicuro. Un modo divertente e speciale di scoprire di più sulle pietre.

Calendario dell'Avvento National Geographic Contiene 24 gemme tutte da scoprire

Un’avventura sempre diversa con Lego

A Natale la casa si riempie di addobbi, colori e l’immancabile albero, ma per rendere l’atmosfera davvero magica non c’è niente di meglio che costruire un piccolo luogo in cui tutto questo prende forma. Per farlo il calendario dell’Avvento Lego a tema natalizio accompagnerà te e il tuo bambino dal primo al 24 dicembre con una sorpresa diversa ogni giorno. Tra slitte, trenini e i protagonisti di Lego City, i piccoli potranno dare libero sfogo alla loro fantasia e creare storie sempre nuove da condividere con i loro amici.

Offerta Lego City calendario dell'Avvento L'atmosfera di Natale direttamente in casa

In alternativa, Lego Friends permette di ricreare la magica atmosfera casalinga con personaggi e mini oggetti da costruire come trenini, cassetta delle lettere e anche un piano. E se diventi membro Prime lo ricevi prestissimo!

Offerta Lego friends calendario dell'Avvento Tanti personaggi e oggetti per giocare

Harry Potter rende più magica l’attesa del Natale

Il mago più amato dai bambini lascia momentaneamente Hogwarts, per diventare il protagonista assoluto del calendario dell’Avvento ispirato al mondo di Harry Potter. Le 24 sorprese sono sono oggetti che renderanno felice ogni appassionato della saga: piccino ma anche grande. Al suo interno si scoprono articoli gioielli, abbigliamento e accessori per la casa.

Harry Potter calendario dell'Avvento Il calendario dell'Avvento che ogni appassionato della saga sogna

Sono diverse, in realtà, le proposte che celebrano il maghetto più famoso del mondo e che consentono i bambini di trascorrere il countdown natalizio proprio insieme alla magia di Harry Potter e dei suoi amici. Tra queste segnaliamo il calendario dell’Avvento Lego a tema Harry Potter e quello della Funko. Li trovi su Amazon, acquistabili con un clik.

Offerta Funko Advent Calendar Harry Potter 24 giochi da collezione da scoprire ogni giorno fino a Natale

Un Natale alla moda con il calendario dell’Avvento Unicorno

Gioielli, ma anche cancelleria, tutto a tema unicorno: all’interno di questo calendario dell’Avvento si trovano matite, righelli, gomme, collane e anelli. Ma anche tante altre cose. Colorato e divertente è l’ideale per quei bambini che sognano di trovare un unicorno.

Offerta Calendario unicorno Ricco di cancelleria e di gioielli a tema

Calendario dell’Avvento a tema Minecraft

Tantissima cancelleria e oggetti a tema Minecraft: è il contenuto del calendario dell’Avvento da regalare a tutti quei bambini che amano il videogioco. Al suo interno si trovano – ad esempio – astuccio, temperino, penne e colori.

Pieno di sorprese e dalla forma molto particolare, farà la gioia dei più piccoli.

Calendario dell'Avvento Minecraft Pieno di cancelleria e oggetti a tema