Calendario dell’avvento fai da te: tutti i prodotti da acquistare e tante idee da realizzare

Fonte: iStock Calendario dell'avvento fai da te: le idee migliori

Una delle tradizioni più belle che ci accompagna verso il Natale è il calendario dell’avvento: dal 1° dicembre, ogni mattina c’è una piccola sorpresa ad attenderci per pregustare la magia delle feste che si avvicinano sempre più. Ormai in commercio esistono prodotti davvero per tutte le esigenze, ma il piacere di realizzare a mano il proprio calendario è qualcosa di speciale. A volte basta un po’ di fantasia e di buona manualità, per ottenere risultati strepitosi. E per chi va di fretta, ci sono divertentissimi kit già pronti da assemblare: è il modo migliore per sorprendere le persone che amiamo e vivere con loro l’attesa del Natale. Ecco tutto ciò di cui hai bisogno per preparare il tuo calendario dell’avvento.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

Calendario dell’avvento in juta

Se quest’anno vuoi dedicarti al fai da te in vista del Natale, il calendario dell’avvento è un ottimo banco di prova. Il kit Livaia con sacchetti di juta è senza dubbio una delle scelte più facili e d’effetto, soprattutto se vuoi condividere questo momento con i tuoi bimbi. Non dovrai far altro che sbizzarrirti con gli adesivi per personalizzare ciascun sacchetto, riempirli di dolcetti e altre piccole sorprese e poi appenderli alla cordicella in dotazione, con simpatiche mollettine di legno. L’atmosfera natalizia è assicurata!

Offerta Calendario dell'avvento in juta Deliziosi sacchettini di juta da riempire con tutto ciò che preferisci

Calendario dell’avvento coloratissimo

Vivere il Natale in casa significa anche godere della magia delle luci e dei colori: perché non iniziare già dal calendario dell’avvento? Quello offerto da Onehaus è davvero speciale e coloratissimo, con i suoi sacchetti in carta regalo dalle stampe vivaci che ricordano le feste. Puoi scegliere tra diverse fantasie, dai pupazzi di neve a Babbo Natale o alle più semplici bande di mille sfumature: grazie agli adesivi e ai bigliettini inclusi nel set, potrai divertirti e rendere speciale ogni singolo giorno in attesa del Natale.

Calendario dell'avvento coloratissimo Sbizzarrisci la tua fantasia, tra colori e stampe meravigliose

Calendario dell’avvento in legno

Vai di fretta e non hai proprio tempo per realizzare il tuo calendario dell’avvento fai da te? Se non vuoi comunque rinunciare alla magia di questo momento dell’anno, non ti resta che optare per qualcosa di già pronto, da personalizzare con il tuo tocco: il calendario in legno a forma di libro è composto da tanti piccoli cassettini in cui puoi inserire dolcetti o mini regali per sorprendere le persone che ami. E puoi riutilizzarlo anno dopo anno! L’idea originale? Scegli ogni volta un tema diverso e sarà sempre come avere un calendario dell’avvento nuovo.

Calendario dell'avvento in legno Solido e bellissimo, puoi riutilizzarlo anno dopo anno con regalini sempre diversi

Calendario dell’avvento con scatoline

Se ti senti in vena di fai da te, il calendario dell’avvento Kesote è la scelta giusta per divertirti e trascorrere del tempo con i tuoi bimbi: il kit contiene delle scatoline in cartone da piegare e poi decorare con tanti adesivi colorati, naturalmente in tema natalizio. Non ti resta che riempirle con caramelle e cioccolatini, sistemarle sotto l’albero di Natale e regalarti preziosi momenti in famiglia.

Calendario dell'avvento con scatoline Bellissime scatoline in cartone da mettere sotto l'albero

Calendario dell’avvento in cartone

I calendari dell’avvento di Papierdrachen sono semplicemente stupendi: tutti realizzati in cartone, sono composti da sacchettini che rappresentano alcuni dei simboli più tradizionali del Natale. Come ad esempio le renne, personalizzabili con adesivi coloratissimi e piccole corna ramificate. Dentro ciascun sacchetto, potrai inserire dolciumi a volontà o piccoli pensierini per rendere l’attesa delle feste ancora più speciale.

Calendario dell'avvento in cartone Graziosissime renne colorate ti accompagneranno verso il Natale

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram