20 idee da inserire nel calendario dell’avvento per tutta la famiglia!

Se il calendario dell'avvento lo vuoi fare tu, a volte, le idee languono o sono troppo costose. Ecco una lista da mixare per ottenere la giusta atmosfera natalizia che includa fascino e divertimento per tutta la famiglia.

iStock

Il calendario dell’avvento fai da te è sempre più amato in famiglia. Il suo successo non sta nella possibilità di risparmiare (cosa che, in pratica, non avviene mai) rispetto ai calendari dell’avvento acquistati ma nella possibilità di personalizzare le sorprese dietro ogni singola casella, cassettino, taschino, sacchettino (a seconda del tipo di contenitore scelto) in base ai desideri e alle passioni dei nostri figli e delle nostre figlie.

A proposito di costi, il calendario dell’avvento creato in casa, richiede certamente una riflessione più profonda per poter variare non solo fra i figli, ma anche giorno per giorno e, questa riflessione spesso ci porta a spendere di più! Per questo, nel presente articolo abbiamo inserito alcuni consigli da mixare in modo che il calendario possa rimanere originale e personalizzato, senza che la spesa complessiva rischi di mandare Babbo Natale in banca, per un prestito!

iStock

Calendario dell’avvento fai da te: 8 idee per i piccolini

Il successo dei calendari fai da te è palese: basta farsi un giro nei negozi dedicati al Natale o alla casa, o navigare su internet per constatare quanti ve ne siano in commercio. Ci sono quelli in legno, quelli in cartoncino, quelli in plastica o in stoffa ed il bello è che tutti possono essere conservati nel tempo, diventando un ricordo della propria infanzia, magari anche da tramandare. Finito il Natale, la struttura si ripone per prendere nuovamente vita, anno dopo anno.

Ovviamente, i calendari dell’avvento con taschine o cassetti più grandi possono essere più duttili, in quanto permettono anche l’inserimento di sorprese ingombranti ma, come vedremo, i regali sono molteplici e dalle dimensioni assai variabili. Inoltre, se un regalo che vogliamo inserire, davvero non entrasse nella casella, la soluzione è semplice: un bel bigliettino che, attraverso un indovinello o una caccia al tesoro, possa portare alla scoperta del grande dono.

Ora, per prima cosa, vediamo qualche idea da inserire nel calendario dell’avvento per i piccolini e piccoline di casa, da declinare e ulteriormente personalizzare in base ai giusti:

mini puzzle natalizio; stickers 3D con animali invernali; libricino illustrato natalizio; tatuaggi temporanei; formine per biscotti natalizi; macchinine o animaletti; cancelleria natalizia; block notes con attività natalizie.

iStock

Calendario dell’avvento fai da te: 8 idee per i grandicelli

Se in casa c’è tanta differenza di età fra i figli, considerate le diverse abilità, competenze ed interessi, sarebbe meglio creare due e più calendari dell’avvento dalle sorprese ben distinte. Soprattutto se parliamo di oggetti e non di esperienze da vivere in famiglia che, come vedremo, possono essere abbastanza trasversali, entro certi limiti ovviamente. Se, in casa, un/una componente della nostra prole si aggira sugli 8 – 10 e + anni, ecco qualche idea da nascondere sotto le 25 o 24 caselline del calendario dell’avvento creato ad hoc:

mini kit esperimenti scientifici; enigma o indovinello da risolvere; piccoli accessori da collezione; penna cancellabile decorata; origami con istruzioni; codice QR per una storia audio; gioco da tavolo pocket; rullini per foto istantanee.

Ovviamente, si tratta di idee base che possono essere utili come anche essere apprezzate in base alle abitudini familiari. Ad esempio, se a Natale ci aspetteranno ore in auto, per raggiungere parenti ed amici che si trovano in altre regioni, i giochi in formato travel sono certamente apprezzati, aiutandoci anche a non usare troppo i device durante il viaggio. Ancora, se nostro figlio/a è una persona appassionata di foto, possiamo accompagnare la nuova scatola di rullini a qualche scatto fatto durante l’anno. Se abbiamo, in casa, appassionati di penne stilografiche per bambini/ragazzi, al posto della penna decorata, potremmo inserire nel calendario dell’avvento, qualche scatola di inchiostro colorato. E così via.

iStock

10 idee originali con attività per tutta la famiglia

Ma torniamo da dove siamo partiti, a quel mix tra la voglia di personalizzare e sorprendere i nostri figli/figlie (senza eccessi che portino ancora più in alto le aspettative sui regali di Babbo Natale) e l’annosa questione sui costi. Come avete letto in alto, molte proposte sono economiche e, del resto, in alcuni casi, possono anche essere create in casa: come ad esempio gli enigmi o le attività creative. Per questo, potremmo mixare, all’interno delle caselle del calendario dell’avvento, anche altre idee dedicate all’intera famiglia, alcune costosette altre alla portata di tutte le tasche. In questo modo, oltre a variare le sorprese, a non ingolfare la casa di oggetti, a modulare in base al nostro budget, avremo davvero un’attesa magica perché condivisa con tutta la famiglia! Ecco le nostre idee:

visita a un mercatino di Natale; laboratorio per bambini in una biblioteca/libreria (a volte sono gratuiti); spettacolo teatrale per famiglie; passeggiata in un villaggio di Babbo Natale; visita guidata in un museo per bambini; lettura animata; pattinaggio sul ghiaccio; cinema con film natalizio; concerto/musical per bambini; un’attività da fare insieme per gli altri.

In questo ultimo caso, facendo insieme qualcosa per gli altri, magari coinvolgendo anche qualche altra famiglia, vivremo un’attesa del Natale con il giusto spirito. Si potrebbe scegliere, fra i giochi che abbiamo in casa, selezionando con i nostri figli, quelli da donare, portandoli personalmente in qualche associazione, casa famiglia o ospedale. Se possiamo, potremmo comprare qualcosa (da indumenti caldi, a cibo natalizio) sempre da portare in loco. Oppure potremmo fare qualche attività come passare un pomeriggio nei luoghi dove le persone vivono un Natale un po’ più complicato. Insomma, ognuno con la propria formula può regalare una sorpresa dell’avvento a qualche bimbo/a, nonno/a un po’ meno fortunata. Una casellina preziosa da ripetere ogni anno e portarsi nel cuore.