Calendario dell’Avvento per gatti: la top 10 dei più amati dai mici. Parola di cat mom

Amati dai mici e dai cat lovers, abbiamo trovato i modelli più iconici e favolosi di Calendario dell'Avvento per gatti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Calendario dell'Avvento per Gatti: dove comprarlo

Il Natale si avvicina ed è arrivato il momento di vivere l’atmosfera delle feste nel modo giusto, coinvolgendo anche il tuo amico peloso! Come? Ovviamente con il Calendario dell’Avvento per gatti. Un’idea originale e divertente per realizzare il conto alla rovescia in attesa del Natale.

Le cat mom lo sanno bene, le feste possono essere molto stressanti per gli animali, dunque perché non addolcirle con un bel Calendario dell’Avvento? Su Amazon si possono trovare tantissime versioni, tutte a prezzi convenienti e con ottime recensioni degli utenti.

Proprio come accade per il Calendario dell’Avvento per cani, hai a disposizione numerose opzioni per rendere dolcissime le feste del tuo pelosetto. Nella selezione troverai dei Calendario dell’Avvento che custodiscono deliziosi snack, sani, di altissima qualità e con tanti gusti differenti, per il tuo pet. Ma anche una versione da riempire in base alla tua fantasia e ai gusti del gatto oppure alcuni modelli con giochi divertenti e accessori a tema natalizio.

Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Scopri i Calendari dell’Avvento per gatto più amati e trova quello che fa per te (e per il tuo amico a quattro zampe).

Vitakraft Calendario dell’Avvento gatto

Partiamo dal Calendario dell’Avvento più amato di Amazon con tanti snack deliziosi per gatti per rendere il periodo prenatalizio ancora più bello per il tuo amico peloso. Contiene 24 sorprese gustose per gatti, dagli snack liquidi alle gelatine fino ai Cat Sticks. I premietti hanno una grandissima varietà anche riguardo ai gusti che sono pollo, manzo, salmone o tacchino. Gli snack sono confezionati in bustine e si possono consumare da soli oppure aggiunti ai parti principali, nella ciotola del gatto.

Calendario dell’Avvento Vitakraft Calendario dell'Avvento con tanti snack golosi

Calendario dell’Avvento per gatti di Dogs’n Tiger

Tante caselline da aprire e premietti deliziosi: il Calendario dell’Avvento per gatti di Dogs’n Tiger è bello da vedere oltre che apprezzato dai cat lovers. All’interno infatti ci sono tanti snack da scoprire e sono uno più buono dell’altro, ma soprattutto di altissima qualità. Troviamo infatti premietti senza zucchero, cereali o ingredienti artificiali, a base di pollo, anatra e salmone. Sono inoltre amati perché hanno un’alta percentuale di carne pari all’85% di carne per garantire al tuo gatto una sana alimentazione anche a Natale.

Akone Calendario dell’Avvento per gatti

Se adori i gatti non puoi perderti il Calendario dell’Avvento di Akone, con tante decorazioni per albero di Natale. Progettato per essere aperto in 24 giorni, in attesa delle feste. Contiene dei dolcissimi ciondoli a forma di gattini da appendere sull’albero o da utilizzare per decorare casa. Il modo perfetto per rendere ancora più dolce l’attesa delle feste. E se ci aggiungi anche qualche premietto il tuo gatto apprezzerà!

Trixie Calendario dell’Avvento per gatti

Il calendario dell’avvento Trixie contiene ben 24 prelibatezze. Questo calendario è stato progettato per consentire ai gatti di vivere insieme ai propri padroni l’attesa del Natale, con un conto alla rovescia gustosissimo. Ogni porta contiene una delizia gustosa che il tuo amico a quattro zampe adorerà.

Offerta Calendario dell’Avvento Trixie Calendario dell'Avvento con spuntini per gatti

Dogs’n Tiger Guido Maria Kretschmer Calendario dell’Avvento per gatti

Disegnato dallo stilista Guido Maria Kretschmer, il Calendario dell’Avvento di Dogs’n Tiger è dedicato a padroni e gatti eleganti che vogliono solo il meglio. I premietti dietro le caselle sono infatti di qualità premium, con l’85% di pollo fresco, anatra e salmone. Si tratta di strisce di filetto particolarmente gustose realizzate con veri pezzi di carne, lavorate delicatamente per garantire il miglior gusto. Un regalo progettato per i proprietari di gatti che vogliono solo il meglio per il proprio pet. Gli snack sono senza zucchero o cereali, privi di additivi e adatti alla dieta del tuo gatto, per garantirgli il massimo.

MissFox Calendario dell’Avvento per gatti

Voglia di tanti giochi divertenti per attendere il Natale? Prova a regalare al tuo gatto il Calendario dell’Avvento di MissFox. Dietro ognuna delle 24 caselle infatti si nascondono dei giochi adorabili, dai topolini di peluche alle palline, passando per i giochi a forma di pesce o i bastoncini con piuma da inseguire. Tutti i giochi inclusi sono realizzati con materiali sicuri, non tossici e di alta qualità, resistenti, dipinti a mano e privi di sostanze nocive. Il risultato? Divertimento sicuro per gatti di tutte le età, dai cuccioli agli anziani. Questo Calendario dell’Avvento per gatti stimola movimento, curiosità e rafforza il legame tra animale e proprietario, offrendo intrattenimento e divertimento.

Calendario dell’Avvento MissFox Calendario dell'Avvento con giochi per gatti

Calendario dell’Avvento per Gatti Hifot

Sogni giochi super natalizi per il tuo gatto? Punta sul Calendario dell’Avvento Hifot. Include 24 fantastici regali per il tuo animale domestico, dalle bacchette di piume alle palline, passando per i topolini di peluche e i collari natalizi. Tutti giochi in tema con le feste, progettati per intrattenere il tuo pet e farlo divertire.

iZoeL Calendario Avvento Gatti

Fra i Calendari dell’Avvento tematici più venduti su Amazon, quello iZoeL è realizzato appositamente per gatti. Questo calendario ha 24 finestrelle da aprire insieme al tuo animale in attesa del Natale. I gatti sono vivaci per natura e particolarmente giocosi, dunque non c’è regalo più bello di un Calendario dell’Avvento con tantissimi giocattoli. Quello di iZoeL contiene mini sorprese favolose, come topini da inseguire, palline cerchietti e campanelli, sino ai collari per gatti.

Calendario dell’Avvento per Gatti Kodipets

Adatto per i gatti di tutte le razze, taglie ed età, il Calendario dell’Avvento di Kodipets unisce un prezzo super conveniente con sorprese favolose. Dietro le caselline troverai sorprese in 8 gusti differenti con snack a base di pollo, pesce, salmone e anatra, offrendo una grande varietà di premietti al tuo gatto.

Calendario dell’Avvento Kodipets Calendario dell'Avvento con snack senza glutine e frumento

Calendario dell’Avvento per gatti da comporre

Vuoi rendere ancora più speciale l’attesa del Natale per il tuo gatto? Allora prova a realizzare tu un Calendario dell’Avvento speciale! Su Amazon trovi quello di PaPIerDraCHeN con 24 sacchetti da riempire come preferisci e tanti adesivi per decorarli. Crea il tuo Calendario dell’Avvento in base ai tuoi gusti e riempilo con ciò che desideri regalare al tuo animale domestico. Un’idea originale per rendere ancora più magica l’attesa delle feste.