Decorazioni di Natale a 2, 3 e 5 euro. La lista low cost, e definitiva, per portare la magia in casa

Decorazioni di Natale a 2, 3 e 5 euro. La lista low cost, e definitiva, per portare la magia in casa

Foto di Valentina Vanzini

Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pubblicato: 7 Novembre 2025 08:09

Decorazioni di Natale a 2, 3 e 5 euro. La lista low cost, e definitiva, per portare la magia in casa
iStock Photos
Le migliori decorazioni di Natale low cost

Palline colorate, alberelli, fiocchi di neve e renne buffissime: le decorazioni di Natale sono il segreto per portare la bellezza delle feste in casa, rendendo tutto più scintillante, favoloso e magico. E se la “febbre da decorazioni” ti ha già conquistato, ma hai paura di spendere troppo, non ti preoccupare: su Amazon Haul può trovare tantissimi prodotti a 2,3 e 5 euro.

Ma non è finita qui, perché ora grazie alla promozione di Amazon Haul puoi approfittare dello sconto ulteriore del 10% sul tuo primo ordine, pagando ancora meno!

Scopri tutti i prodotti su Amazon Haul e approfitta della promozione!

Decorazioni per porta, set e casette innevate a 2 euro

Con soli 2 euro ti porti a casa le decorazioni natalizie più cute che trovi su Amazon Haul. Come le casette innevate da appendere sull’albero di Natale o dove preferisci, per portare l’atmosfera delle feste ovunque, lasciando spazio alla fantasia. Il set da 5 casette costa solamente 2,66 euro!

Se desideri qualcosa di più divertente c’è invece la decorazioni ad angolo, da posizionare sulla porta d’ingresso di casa oppure su una porta interna. Rappresenta Babbo Natale che scivola e viene salvato dalle renne e…non potrebbe essere più divertente! Vedendola i tuoi ospiti scoppieranno a ridere! Non è l’unica decorazione divertentissima che costa appena 2 euro, per rendere la tua abitazione perfetta per le feste e accogliente.

Per il soggiorno o la camera da letto, ma anche per decorare la tavola delle feste o l’angolo accanto all’albero di Natale, prova la mini mongolfiera in acrilico…dolcissima! Infine non perderti il set di decorazioni dedicate a chi ama colorare e sperimentare, creando delle decorazioni personalizzate.

Decorazioni natalizie a forma di casa innevata
Decorazioni natalizie a forma di casa innevata
Decorazione natalizia casetta con neve. Prezzo: 2,66 euro
Acquista su Amazon
Decorazioni natalizia per porta
Decorazioni natalizia per porta
Decorazione natalizia ad angolo. Prezzo: 2,33 euro
Acquista su Amazon
Decorazione natalizia ad angolo retto
Decorazione natalizia ad angolo retto
Decorazione natalizia con Babbo Natale. Prezzo: 2,33 euro
Acquista su Amazon
Decorazione natalizia a forma di mongolfiera
Decorazione natalizia a forma di mongolfiera
Decorazione natalizia da tavolo. Prezzo: 2,46 euro
Acquista su Amazon
Set decorazioni natalizie
Set decorazioni natalizie
Set di ornamenti natalizi. Prezzo: 2,12 euro
Acquista su Amazon
Decorazioni natalizie lecca lecca
Decorazioni natalizie lecca lecca
Set di ornamenti a forma di lecca lecca. Prezzo: 2,60 euro
Acquista su Amazon
Ghirlanda natalizia
Ghirlanda natalizia
Ghirlanda natalizia colorata. Prezzo: 2,60 euro
Acquista su Amazon

Decorazioni per l’albero di Natale, fiocchi e renne a 3 euro

Bastano solamente 3 euro per decorare l’albero di Natale, abbellire la porta di casa o impreziosire il salotto con decorazioni che richiamano la magia delle feste. I biscotti di Pan di zenzero, ad esempio, sono dolcissimi e super cute, perfetti da lasciare in giro per l’abitazione o regalare. Allo stesso prezzo trovi anche gli alberelli colorati, da mettere sui mobili o sulla scrivania, per ricordare l’arrivo del Natale, ma anche da usare per realizzare un originale (e fai da te) Calendario dell’Avvento. E se gli alberelli natalizi sono la tua passione non puoi perderti quello realizzato all’uncinetto.

Non perderti le campanelle, artigianali, con fiocchi e piccole corna di renna, ma anche le decorazioni per bottiglie lavorate a mano e a forma di Babbo Natale.

Decorazione a forma di pupazzi di pan di zenzero
Decorazione a forma di pupazzi di pan di zenzero
Decorazioni natalizie da appendere. Prezzo: 3,18 euro
Acquista su Amazon
Mini alberi di Natale colorati
Mini alberi di Natale colorati
Decorazioni natalizie mini a forma di albero. Prezzo: 3,18 euro
Acquista su Amazon
Albero di Natale all'uncinetto
Albero di Natale all'uncinetto
Decorazione natalizia realizzata all'uncinetto. Prezzo: 3,18 euro
Acquista su Amazon
Campanelle di Natale
Campanelle di Natale
Campanelle dorate artigianali. Prezzo: 3,93 euro
Acquista su Amazon
Decorazione per bottiglia di Natale
Decorazione per bottiglia di Natale
Decorazione natalizia per bottiglia. Prezzo: 3,18 euro
Acquista su Amazon
Decorazione Babbo Natale
Decorazione Babbo Natale
Decorazione a forma di Babbo Natale. Prezzo: 3,18 euro
Acquista su Amazon
Adesivi per finestre
Adesivi per finestre
Set di adesivi per finestre natalizi. Prezzo: 3,18 euro
Acquista su Amazon

Cuscini natalizi, decorazioni per finestre e runner a 5 euro

Con 5 euro ti porti a casa decorazioni favolose per creare l’atmosfera natalizia perfetta a casa tua. Partendo dai cuscini rossi che augurano Buon Natale, per arrivare agli adesivi che si attaccano ai vetri delle finestre. Costano meno di 5 euro e sono l’ideale per arredare e abbellire gli interni in occasione delle feste.

Non dimenticare poi il runner delle feste, rigorosamente rosso e dorato, da abbinare alle tantissime decorazioni a disposizione su Amazon Haul e decisamente low cost. Online trovi il set da 10 ciondoli in cristallo per l’albero di Natale, super scintillanti, ma anche i set di palline (quello da 24 viene solamente 2,61 euro).

Copri cuscini natalizi
Copri cuscini natalizi
Decorazione natalizia per cuscini. Prezzo: 4,55 euro
Acquista su Amazon
Decorazioni natalizia per finestre
Decorazioni natalizia per finestre
Adesivi per finestre. Prezzo: 4,26 euro
Acquista su Amazon
Runner da tavola natalizio
Runner da tavola natalizio
Runner con stella di Natale. Prezzo: 4,68 euro
Acquista su Amazon
Ciondoli in cristallo
Ciondoli in cristallo
Decorazione trasparenti e luccicanti. Prezzo: 3,18 euro
Acquista su Amazon
Set palline natalizie
Set palline natalizie
24 palline natalizie. Prezzo: 2,61 euro
Acquista su Amazon
Runner natalizio
Runner natalizio
Runner con fiocchi di neve. Prezzo: 3,75 euro
Acquista su Amazon

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Amazon Haul