Il Calendario dell'Avvento più magico e profumato di sempre è arrivato e ora costa pochissimo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Il migliore Calendario dell'Avvento Yankee Candle 2025 in offerta

Il conto alla rovescia per Natale sta per cominciare e quest’anno sarà decisamente profumato! Su Amazon infatti puoi trovare in sconto le candele profumate più desiderate, amate e recensite di sempre ad un prezzo super scontato. Per un Calendario dell’Avvento davvero indimenticabile.

La fragranza di biscotti alla cannella, il sentore di un dolce alla vaniglia o il profumo del bosco in uno chalet di montagna: il Calendario dell’Avvento di Yankee Candle 2025 è in grado di regalarti qualcosa di unico: l’atmosfera del Natale direttamente a casa tua.

Perché – ormai lo sappiamo – Natale non è solamente un giorno, ma è bello vivere le feste soprattutto nell’attesa di quel momento. Fra copertine di lana, il camino in cui scoppietta il fuoco, un buon libro o film a tema, e una cioccolata calda da sorseggiare, meglio se con la panna!

Insomma, il periodo natalizio è fatto di magia, e quella magia ce la regala proprio un calendario dell’avvento così profumato e iconico. Immagina di scartare le caselline, una dopo l’altra, in attesa del 24 dicembre, con un conto alla rovescia che profumerà tutta la tua casa.

Il prezzo? 33,69 euro con lo sconto di Amazon! Per un’offerta da cogliere al volo.

Il migliore Calendario dell’Avvento profumato

Non è un caso se il Calendario dell’Avvento di Yankee Candle è uno fra i più amati. Su Amazon ha più di 47mila recensioni con commenti entusiastici da parte di chi l’ha acquistato. Gli utenti affermano che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, che la combustione dura tantissimo, diffondendo un odore che rimane a lungo.

“Un regalo ideale per chi ama immergersi nei profumi caldi e familiari del Natale, oppure per chi vuole semplicemente creare un ambiente accogliente in casa propria. La qualità è quella tipica di Yankee Candle: fragranza pura, lunga durata e un effetto rilassante garantito”, scrive qualcuno.

“L’idea perfetta per creare atmosfera e rilassarsi: una candela che trasforma davvero l’umore della casa”, spiega un altro utente che ha provato il prodotto.

D’altronde non c’è niente come una candela che profuma di cannella e chiodi di garofano o di vaniglia per accendere la magia del Natale. Donando un momento di coccola, ma creando anche una tradizione da poter condividere, nell’attesa delle feste. Il Calendario dell’Avvento, d’altronde, è molto più di un’usanza stagionale, ma accendendo una candela al giorno diventa una tradizione che prende vita, rendendo tutto più speciale.

La scatola è ottagonale, elegante e studiata nei dettagli, all’interno troverai un set di candele profumate con 24 lumini – uno per ogni giorno del calendario – e un portalumino in vetro a forma di costellazione argentata. Le profumazioni a disposizione sono otto, una più buona dell’altra.

Le candele hanno una durata di combustione di ben 6 ore, durante le quali diffonderanno per tutta casa un aroma invitante. Accendi Cupcake alla Vaniglia, lasciandoti avvolgere dalle note di cristalli di vaniglia zuccherata, vetiver e ambra dolce. Prova gli iconici Christmas Cookie, Christmas Eve e Cinnamon Stick per respirare la magia vera del Natale.

Vuoi fare acquisti furbi e trovare prodotti scontati per la casa? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato.