24 giorni di coccole uniche per viso, corpo e capelli prima del Natale: è questo che ti aspetta grazie al Calendario dell'Avvento di L'Occitane 2025. Tutto quello che dovresti sapere a riguardo

“Rivela la luce, giorno dopo giorno”: è questo l’invito con cui L’Occitane ci augura di vivere la magica attesa del Natale quest’anno. Il noto marchio francese ispirato alle meraviglie della natura, nato in Provenza nel lontano 1976 tra i profumatissimi campi di lavanda, da allora specializzato nella produzione di cosmetici e prodotti per il benessere, invita ancora una volta ogni beauty addicted lo desideri — e non solo — a scoprire un mondo straripante di bellezza attraverso il proprio Calendario dell’Avvento 2025.

L'OCCITANE - Calendario dell'Avvento 2025 Calendario dell'Avvento beauty con 24 prodotti per la cura del viso, dei capelli e del corpo firmati L'Occitane

Ad introdurci in questo viaggio sono 24 gioiose sorprese, pronte ad illuminare il nostro cuore ma anche la nostra immagine. Lo schema, dopotutto, è molto semplice: 24 giorni, 24 coccole uniche per il viso, per i capelli e per il corpo. Il suo prezzo è di 99 €, e ciò vale a dire poco più di 4 € al giorno. Pronta a goderti appieno il conto alla rovescia che ti condurrà sino al 25 dicembre?

Cosa contiene il Calendario dell’Avvento L’Occitane 2025?

Ferme tutte: ma cosa contiene nello specifico il Calendario dell’Avvento di L’Occitane 2025? Niente paura, prima di lanciarti senza pensieri nell’acquisto te lo sveliamo noi. Si tratta di uno spoiler accettabile, in fin dei conti.

La scenografica scatola dorata nasconde dentro sé:

L’Occitane Immortelle Divine crema viso 8 ml

L’Occitane Immortelle Reset siero ringiovanente occhi 5 ml

L’Occitane Immortelle Precious balsamo occhi 4 ml

L’Occitane Immortelle Precious emulsione idratante 10 ml

L’Occitane Shea crema detergente 20 ml

L’Occitane Almond olio doccia trattante 75 ml

L’Occitane Almond olio rassodante corpo 50 ml

L’Occitane Almond crema idratante mani 30 ml

L’Occitane Almond scrub corpo 20 ml

L’Occitane Almond latte idratante corpo 20 ml

L’Occitane Shea crema nutriente mani 30 ml

L’Occitane Shea crema per i piedi 30 ml

L’Occitane Shea docciaschiuma in crema per pelli secche e sensibili 35 ml

L’Occitane Shea crema corpo nutriente 20 ml

L’Occitane Verbena gel doccia profumato 30 ml

L’Occitane Verbena latte corpo 30 ml

L’Occitane Verbena Leaf sapone solido 25 g

L’Occitane Fleurs de Cerisier gel doccia 35 ml

L’Occitane Fleurs de Cerisier latte corpo 35 ml

L’Occitane Néroli Orchidée crema per le mani 30 ml

L’Occitane Néroli Orchidée latte corpo 35 ml

L’Occitane Intensive Repair shampoo 75 ml

L’Occitane Intensive Repair balsamo 75 ml

L’Occitane Intensive Repair maschera per capelli 40 ml

Perché sceglierlo?

Insomma, L’Occitane, come sempre, ha pensato proprio a tutto. Parliamo di un dono generoso da fare a noi stesse ma anche a chi amiamo di più, un vero e proprio invito a rompere la frenesia della routine di ogni giorno — in vista del Natale e, con la scusa, magari anche dopo di esso — per concedersi un privatissimo e meritato momento di cura e amore incondizionato. E secondo noi non c’è regalo più bello di questo.

