Skincare routine completa a partire da 10 euro. 50% di sconto sui marchi virali per tutto il weekend

Skincare viso: tutte le offerte di Amazon del weekend per coccolare la pelle

C’è una cosa che amo concedermi, soprattutto quando il calendario mi conferma che sì il weekend è vicino, ed è prendermi cura di me. Lo faccio in tanti modi, e lo faccio soprattutto dedicandomi alla skincare. L’ispirazione arriva dal web: Instagram, e sopratutto TikTok sono una fonte inesauribile di idee, consigli e segreti, quelli svelati dalle star.

Non solo marchi di lusso, ma anche brand disponibili online – e a prezzi accessibili – che sono diventati virali. Un esempio? Quelli che arrivano dalla Corea che sono diventati un ossessione per tutti, me compresa.

Perché ve ne parlo adesso è presto detto: su Amazon, a partire da oggi e per tutto il weekend, ci sono sconti e offerte folli su tantissimi prodotti per la skincare. E io li ho scovati tutti.

Le migliori offerte skincare del 19 settembre

Minzon, Lanbena, Collistar, e poi, ancora, L’oreal e Ikzee. Gli sconti arrivano, e in alcuni casi superano, il 50% e questo vuol dire in poche parole che possiamo regalarci una skincare routine completa a partire da 10 euro. Perché non approfittarne per concederci un weekend di coccole e benessere, e magari per preparare la pelle all’imminente arrivo dell’autunno?

Creme

Tra i marchi scontati oggi, e per tutto il weekend, troviamo Mizon, un marchio di cosmetica coreana che negli ultimi anni ha, letteralmente, conquistato le masse. Tra i suoi prodotti best seller troviamo la crema viso arricchita con collagene marino che ha un’azione antirughe e antietà e che al contempo idrata e rimpolpa la pelle. Da oggi, e fino al 21 settembre la Collagen Power Firming Enriched Cream è scontata del 33%.

Anche L’Oréal, per questo weekend, scende in campo con le sue offerte migliori: creme e sieri per idratare, rimpolpare, rassodare e prendersi cura delle pelle del viso. Tra i best seller troviamo la crema viso illuminante Revitalift Clinical di L’Oréal Paris, in confezione da 2, destinata alle pelli sensibili. L’azione levigante e uniformante, ottenuta grazie alla presenza di Vitamina C e Acido Salicilico dona all’epidermide morbidezza ed elasticità.

Per chi è, invece, alla ricerca di un prodotto idratante e ad azione antirughe segnalo L’Oréal Paris Revitalift Filler, l’iconica crema gel, tra le più vendute di casa L’Oréal, arricchita con acido ialuronico, niacinamide e glicerina, tre ingredienti che ammorbidiscono le rughe e le linee sottili e che mantengono la pelle idratata a lungo.

Tra le creme all in one in offerta per tutto il weekend c’è anche la crema riparatrice alla bava di lumaca di Mizon. Cos’ha di speciale è presto detto: idrata, lenisce, ripara la pelle e, contemporaneamente, svolge un’azione antirughe. Insomma si tratta di un super prodotto che, da solo, si prende cura della nostra pelle (ed è scontato del 29%).

Una routine anti-macchie e idratante completa, invece, è offerta da L’Oréal Paris con il suo kit Bright Reveal che comprende una crema idratante con SPF 50, un fluido UV con SPF 50, un peeling esfoliante e un siero detergente con con niacinamide e acido salicilico. 4 prodotti con un unica missione: uniformare la pelle del viso e cancellare le macchie.

Con uno sconto del 52%, la crema antirughe per viso e collo di Collistar si conferma il must have del momento. Perfetta per preparare la pelle all’arrivo dei primi freddi, la sua formulazione con acido ialuronico e peptidi idrata, affina la grana della pelle e svolge un’azione antirughe garantendo una profonda rigenerazione cellulare.

Chi cerca un boost di idratazione per il viso, invece, non può non approfittare dell’offerta del 20% di sconto sulla crema viso ultra ricca al Karité de L’OCCITANE. Un crema ultraricca, come il nome stesso suggerisce, che idrata e nutre l’epidermide, sopratuttto quando è sotto stress a causa dei cambi di stagione. La formulazione è perfetta per pelli secche e sensibili e i risultati, immediatamente visibili, sono confermati anche dalle migliaia recensioni positive.

Amatissimo dalle celebrities di tutto il mondo, Cerave è un marchio che non ha bisogno di presentazioni, così come non ne ha bisogno la crema viso idratante con protezione solare, oggi in offerta del 27% insieme all’iconico detergente idratante.

Sieri

Tra i sieri in offerta su Amazon, per questo weekend, troviamo l’anti-età Collagen Expert di L’Oreal Paris, in confezione da due con uno sconto del 16%. Questo siero viso giorno, che favorisce elasticità e dona alla pelle un aspetto più tonico e luminoso, è pensato per tutti i tipi di pelle, anche per quelle particolarmente sensibili.

Troviamo poi Mizon nuovamente con il collagene, ma questa volta in versione siero. Un trattamento intensivo per rughe, linee sottili e segni dell’invecchiamento, che vanta ingredienti naturali e un rapido assorbimento. Perfetto, quindi, anche come base trucco.

Con uno sconto del 18% sul prezzo d’acquisto l‘Hydra Pro Serum di Kiko Milano è il siero su cui puntare adesso. Si tratta di un prodotto virale, ed efficace, che lascia la pelle morbida, levigata, radiosa ed elastica sin dai primi utilizzi. Tutto merito di ingredienti come acido ialuronico e rosa italiana.

Il siero viso di BELL’ITALIABIO, 100% made in Italy, è un concentrato di benessere per la pelle grazie alla presenza di ingredienti preziosi come bava di lumaca, acido ialuronico, vitamina E e Aloe Vera. Si tratta di un trattamento anti-età multifunzionale che rigenera, illumina e corregge le discromie della pelle.

Maschere viso

Una skincare routine, non può essere chiamata tale senza una maschera viso. Ce ne sono tantissime e le più amate, come sempre, arrivano dalla Corea. Tra le mie preferite in offerta c’è la Wrapping Night Mask di Ikzee, una maschera viso peel off al collagene che agisce di notte per rivitalizzare la pelle e garantire, al mattino dopo, un incarnato liscio, tonico e luminoso.

Tra le offerte del weekend troviamo anche Rilastil D-Clar, una maschera viso illuminante ideale per tutti i tipi di pelle. Su Amazon, al momento, è scontata del 31%.

Se è un fine settimana all’insegna del relax che volete concedervi, allora, la maschera viso Garnier SkinActive Cryo Gelly è il prodotto adatto a voi. Si tratta di una maschera in tessuto biodegradabile che utilizza il potere della crioterapia per rassodare la pelle e minimizzare i segni della stanchezza. È disponibile scontata su Amazon in un set che comprende 2 maschere Cryo Gelly+ 2 maschere Hydra Bomb per l contorno occhi.

Curcuma e acido cogico sono i due ingredienti di questa maschera al collagene per il viso dall’azione idratante, rassodante e antirughe. Una vera e propria coccola per la pelle da concedersi tutti i weekend. La trovate su Amazon scontata del 24% in confezione da 4.

Ultima, ma non per importanza s’intende, la viralissima (su TikTok) LANBENA Blackhead Remover Peel Off Mask, la maschera peel of per la rimozione dei punti neri. Fa miracoli, confermati anche dalle recensioni, ed è perfetta per dire addio a punti neri, impurità ed eccesso di sebo. Ovviamente è scontata, per tutto il weekend, del 18%.

