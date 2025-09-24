Una spa a casa nostra per coccole da capo a piedi con sconti fino al 75%: le offerte di oggi

Prenderci cura di noi non è solo qualcosa che fa bene al corpo, ma anche allo spirito: prodotti e device da avere in sconto

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato: 24 Settembre 2025 08:40

Una spa a casa nostra per coccole da capo a piedi con sconti fino al 75%: le offerte di oggi
iStock
Bellezza: i migliori prodotti e dispositivi in offerta

A volte non abbiamo il tempo per andare dall’estetista, in un salone per capelli o in una spa. Allora il sogno è quello di poterli avere a casa propria, dove ritagliarsi in ogni momento qualche coccola per noi. Che sia una doccia profumata, che si conclude con un bel massaggio, oppure una pulizia del viso con i giusti prodotti o, ancora, una bella piega o un make-up che ci fanno stare bene, non importa. La cosa importante è riuscire a dedicarsi qualche minuto ogni giorno per volersi bene dalla testa ai piedi.

E farlo acquistando i migliori prodotti con sconti eccezionali, che arrivano fino al 75%.

Ecco che oggi 24 settembre è possibile farlo approfittando delle tantissime offerte su Amazon dedicate alla bellezza: la nostra guida per ricreare una spa a casa per prenderci cura di noi dalla testa ai piedi e utilizzando i migliori prodotti e dispositivi in sconto.

Le migliori offerte beauty su Amazon del 24 settembre 2025

Viso

Quando si pensa a una spa o a un salone di bellezza non può che venirci in mente il viso: prendersi cura della sua pelle è importante perché è una delle parti del corpo che maggiormente osserviamo. E anche una di quelle dove si possono notare di più i segni di stanchezza o di un periodo faticoso. Ma ci possiamo prendere cura di lui anche a casa: magari accendendo qualche candela per creare l’ambiente giusto, aggiungendo una musica rilassante e una luce soffusa.

Il primo step (dopo la detersione) è una pulizia del viso: non c’è nulla di meglio per farla della sauna Beurer FS 60, si tratta di un dispositivo multifunzione che ci permette di procedere con la pulizia del viso, con l’aromaterapia e con l’inalazione.

Offerta
Sauna Beurer FS 60
Sauna Beurer FS 60
    49,99 EUR −34% 32,99 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    In aggiunta si può utilizzare il kit routine viso purificante di Acqua alle Rose pensato per pelli miste e con imperfezioni: il set è composto da acqua micellare, gel lavaviso, siero in crema e maschera in tessuto.

    Offerta
    Kit purificante Acqua alle Rose
    Kit purificante Acqua alle Rose
      19,79 EUR −5% 18,72 EUR Amazon Prime
      Acquista su Amazon

      Touchbeauty, poi propone un massaggiatore viso con energia solare integrata e con microcorrenti delicate che stimolano la produzione di collagene e migliorano l’elasticità della pelle. Il massaggio riduce gonfiori, migliora la circolazione e drena i liquidi. Si può usare si viso e corpo.

      Offerta
      Massaggiatore Touchbeauty
      Massaggiatore Touchbeauty
        39,99 EUR −50% 19,99 EUR Amazon Prime
        Acquista su Amazon

        Step successivi quelli con le creme. Per chi ha la pelle grassa e a tendenza acneica la risposta arriva da Vichy con Normaderm SOS: si tratta di una pasta antibrufoli, che va ad agire sulle imperfezioni regalando un’azione antibatterica, lenitiva, purificante ed esfoliante.

        Offerta
        Vichy Normaderm SOS
        Vichy Normaderm SOS
          20,61 EUR −23% 15,90 EUR Amazon Prime
          Acquista su Amazon

          Omia, invece, propone una crema idratante anti-rughe all’argan del Marocco e acido ialuronico. Per una pelle soda ed elastica.

          Offerta
          Omia crema anti-rughe
          Omia crema anti-rughe
            10,20 EUR −48% 5,32 EUR Amazon Prime
            Acquista su Amazon

            È con acido ialuronico concentrato la crema con azione anti-rughe Revitalift Filler di L’Oréal Paris pensata per il giorno. Ha effetto rivolumizzante.

            Offerta
            Revitalift Filler di L'Oréal Paris
            Revitalift Filler di L'Oréal Paris
              18,99 EUR −20% 15,19 EUR Amazon Prime
              Acquista su Amazon

              Corpo

              Quando si tratta del corpo regalargli la giusta dose di distensione, magari dopo una lunga giornata piena di impegni, è tutto ciò che ci meritiamo prima di andare a dormire.

              Quindi ben vengano prodotti che ci permettono di sentirci al meglio. Ovviamente si parte dalla doccia, magari con un gel al sale marino e menta. Questo è di Amazon e ne arrivano due confezioni: è delicato, rinfrescante e adatto a tutti i tipi di pelle.

              Offerta
              Gel doccia di Amazon
              Gel doccia di Amazon
                6,28 EUR −7% 5,81 EUR Amazon Prime
                Acquista su Amazon

                Un’altra confezione multipack è quella di Omia: si tratta di una crema corpo eco bio con Argan del Marocco, pensata per pelli secche e ad azione elasticizzante. È idratante e la confezione è da tre.

                Offerta
                Tre creme corpo di Omia
                Tre creme corpo di Omia
                  14,99 EUR −51% 7,37 EUR Amazon Prime
                  Acquista su Amazon

                  Per trattare cicatrici e smagliature, invece, si può usare Bio – Oil: un olio per la cura della pelle, una vera e propria coccola da massaggiare.

                  Offerta
                  Olio per il corpo Bio – Oil
                  Olio per il corpo Bio – Oil
                    9,50 EUR −7% 8,79 EUR Amazon Prime
                    Acquista su Amazon

                    Idratante per mani, viso e corpo: Urea Cica Repair di Mixa è una crema progettata per il rinnovamento della pelle ed è molto nutriente.

                    Offerta
                    Urea Cica Repair di Mixa
                    Urea Cica Repair di Mixa
                      12,17 EUR −6% 11,46 EUR Amazon Prime
                      Acquista su Amazon

                      Da non dimenticare i piedi: è lì che forse maggiormente si accumula la stanchezza. Quindi si può usare l’idromassaggiatore plantare di Revlon che crea una vera e propria spa a casa. Tanti i vantaggi, tra cui il fatto di mantenere la temperatura dell’acqua, ha due accessori e il bagno idromassaggio.

                      Offerta
                      Idromassaggiatore plantare di Revlon
                      Idromassaggiatore plantare di Revlon
                        39,90 EUR −30% 27,99 EUR Amazon Prime
                        Acquista su Amazon

                        Capelli

                        E la chioma? Quella è il nostro biglietto da visita. Coccolarla con i prodotti e i dispositivi giusti significa fare in modo che sia perfetta. I capelli hanno bisogno di cura, quindi ben vengano shampoo e balsami progettati per renderli ancora più belli e piastre e phon per acconciarli al meglio.

                        Sono confezioni extra large quelle dello shampoo e balsamo Rigenera e Protegge di Pantene. Sono formulate per capelli deboli, secchi e danneggiati che vengono riparati dall’interno. E alla fine li lascia sani in maniera visibile.

                        Offerta
                        Shampoo e balsamo Rigenera e Protegge di Pantene
                        Shampoo e balsamo Rigenera e Protegge di Pantene
                          35,93 EUR −42% 20,99 EUR Amazon Prime
                          Acquista su Amazon

                          Sono, invece, sei le confezioni di balsamo Lisci effetto seta di Pantene: un prodotto ideato per capelli crespi e opachi.

                          Offerta
                          Balsamo Lisci effetto seta di Pantene
                          Balsamo Lisci effetto seta di Pantene
                            29,99 EUR −37% 18,99 EUR Amazon Prime
                            Acquista su Amazon

                            Per passare allo styling, invece, un’offerta top è quella di HappyGoo: il suo asciugacapelli professionale ha un motore ad alta velocità e temperature e ionizzazione costanti. Arriva con due concentratori e un diffusore.

                            Offerta
                            Phon HappyGoo
                            Phon HappyGoo
                              99,99 EUR −60% 39,99 EUR Amazon Prime
                              Acquista su Amazon

                              Il phon di BaByliss è di un bellissimo color rose gold, è leggero, dotato di concentratore, tecnologia ionica anti-crespo e un motore molto potente.

                              Offerta
                              Phon BaByliss
                              Phon BaByliss
                                79,90 EUR −50% 39,90 EUR Amazon Prime
                                Acquista su Amazon

                                Lisci, in onde o ricci senza fatica, poi, grazie alla piastra Rosami al titanio: tra i suoi vantaggi ci sono il riscaldamento rapido, lo ionizzatore integrato per capelli lucidi e senza crespo e la sua versatilità.

                                Offerta
                                Piastra Rosami
                                Piastra Rosami
                                  159,99 EUR −75% 39,99 EUR Amazon Prime
                                  Acquista su Amazon

                                  One-Step, infine, è di Revlon ed è una spazzola ovale volumizzante di piccole dimensioni che coniuga la potenza di un asciugacapelli e il volume di uno styler. Quello che promette è un effetto finale favoloso: meno crespo e più luce.

                                  Offerta
                                  One-Step di Revlon
                                  One-Step di Revlon
                                    47,90 EUR −9% 43,67 EUR Amazon Prime
                                    Acquista su Amazon

                                    Make-up

                                    E se dopo la spa casalinga volessimo uscire? Possiamo acquistare alcuni prodotti make-up davvero top e focalizzarci sullo sguardo.

                                    Le sopracciglia, ormai lo sappiamo, sono fondamentali: tenerle curate e perfette è una delle cose più importanti da fare per valorizzare il nostro sguardo. La penna ideata per loro da L’Oréal Paris promette una tenuta fino a 48 ore, un effetto naturale e folto.

                                    Offerta
                                    Penna sopracciglia di L'Oréal Paris
                                    Penna sopracciglia di L'Oréal Paris
                                      14,95 EUR −20% 11,96 EUR Amazon Prime
                                      Acquista su Amazon

                                      The Brow Glue è un gel per sopracciglia (qui in confezione da due) di Nyx che è trasparente e a lunga tenuta: per tenerle nella posizione perfetta grazie a una definizione naturale. Si asciuga senza rimanere appiccicoso. Clicca il link per vedere lo sconto effettivo.

                                      The Brow Glue di Nyx
                                      The Brow Glue di Nyx
                                        19,97 EUR Amazon Prime
                                        Acquista su Amazon

                                        È di Bionike, infine, il mascara extra volume Defence Color che promette di triplicare le ciglia in sole due applicazioni. La sua formulazione è cremosa e avvolgente e l’effetto volumizzante istantaneo.

                                        Offerta
                                        Defence Color di Bionike
                                        Defence Color di Bionike
                                          20,90 EUR −20% 16,80 EUR Amazon Prime
                                          Acquista su Amazon

                                          Scopri tutte le offerte e gli sconti imperdibili: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.

                                          Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

                                          Amazon Cosmetici Cura del viso