Prenderci cura di noi non è solo qualcosa che fa bene al corpo, ma anche allo spirito: prodotti e device da avere in sconto

A volte non abbiamo il tempo per andare dall’estetista, in un salone per capelli o in una spa. Allora il sogno è quello di poterli avere a casa propria, dove ritagliarsi in ogni momento qualche coccola per noi. Che sia una doccia profumata, che si conclude con un bel massaggio, oppure una pulizia del viso con i giusti prodotti o, ancora, una bella piega o un make-up che ci fanno stare bene, non importa. La cosa importante è riuscire a dedicarsi qualche minuto ogni giorno per volersi bene dalla testa ai piedi.

E farlo acquistando i migliori prodotti con sconti eccezionali, che arrivano fino al 75%.

Ecco che oggi 24 settembre è possibile farlo approfittando delle tantissime offerte su Amazon dedicate alla bellezza: la nostra guida per ricreare una spa a casa per prenderci cura di noi dalla testa ai piedi e utilizzando i migliori prodotti e dispositivi in sconto.

Le migliori offerte beauty su Amazon del 24 settembre 2025

Viso

Quando si pensa a una spa o a un salone di bellezza non può che venirci in mente il viso: prendersi cura della sua pelle è importante perché è una delle parti del corpo che maggiormente osserviamo. E anche una di quelle dove si possono notare di più i segni di stanchezza o di un periodo faticoso. Ma ci possiamo prendere cura di lui anche a casa: magari accendendo qualche candela per creare l’ambiente giusto, aggiungendo una musica rilassante e una luce soffusa.

Il primo step (dopo la detersione) è una pulizia del viso: non c’è nulla di meglio per farla della sauna Beurer FS 60, si tratta di un dispositivo multifunzione che ci permette di procedere con la pulizia del viso, con l’aromaterapia e con l’inalazione.

In aggiunta si può utilizzare il kit routine viso purificante di Acqua alle Rose pensato per pelli miste e con imperfezioni: il set è composto da acqua micellare, gel lavaviso, siero in crema e maschera in tessuto.

Touchbeauty, poi propone un massaggiatore viso con energia solare integrata e con microcorrenti delicate che stimolano la produzione di collagene e migliorano l’elasticità della pelle. Il massaggio riduce gonfiori, migliora la circolazione e drena i liquidi. Si può usare si viso e corpo.

Step successivi quelli con le creme. Per chi ha la pelle grassa e a tendenza acneica la risposta arriva da Vichy con Normaderm SOS: si tratta di una pasta antibrufoli, che va ad agire sulle imperfezioni regalando un’azione antibatterica, lenitiva, purificante ed esfoliante.

Omia, invece, propone una crema idratante anti-rughe all’argan del Marocco e acido ialuronico. Per una pelle soda ed elastica.

È con acido ialuronico concentrato la crema con azione anti-rughe Revitalift Filler di L’Oréal Paris pensata per il giorno. Ha effetto rivolumizzante.

Corpo

Quando si tratta del corpo regalargli la giusta dose di distensione, magari dopo una lunga giornata piena di impegni, è tutto ciò che ci meritiamo prima di andare a dormire.

Quindi ben vengano prodotti che ci permettono di sentirci al meglio. Ovviamente si parte dalla doccia, magari con un gel al sale marino e menta. Questo è di Amazon e ne arrivano due confezioni: è delicato, rinfrescante e adatto a tutti i tipi di pelle.

Un’altra confezione multipack è quella di Omia: si tratta di una crema corpo eco bio con Argan del Marocco, pensata per pelli secche e ad azione elasticizzante. È idratante e la confezione è da tre.

Per trattare cicatrici e smagliature, invece, si può usare Bio – Oil: un olio per la cura della pelle, una vera e propria coccola da massaggiare.

Idratante per mani, viso e corpo: Urea Cica Repair di Mixa è una crema progettata per il rinnovamento della pelle ed è molto nutriente.

Da non dimenticare i piedi: è lì che forse maggiormente si accumula la stanchezza. Quindi si può usare l’idromassaggiatore plantare di Revlon che crea una vera e propria spa a casa. Tanti i vantaggi, tra cui il fatto di mantenere la temperatura dell’acqua, ha due accessori e il bagno idromassaggio.

Capelli

E la chioma? Quella è il nostro biglietto da visita. Coccolarla con i prodotti e i dispositivi giusti significa fare in modo che sia perfetta. I capelli hanno bisogno di cura, quindi ben vengano shampoo e balsami progettati per renderli ancora più belli e piastre e phon per acconciarli al meglio.

Sono confezioni extra large quelle dello shampoo e balsamo Rigenera e Protegge di Pantene. Sono formulate per capelli deboli, secchi e danneggiati che vengono riparati dall’interno. E alla fine li lascia sani in maniera visibile.

Sono, invece, sei le confezioni di balsamo Lisci effetto seta di Pantene: un prodotto ideato per capelli crespi e opachi.

Per passare allo styling, invece, un’offerta top è quella di HappyGoo: il suo asciugacapelli professionale ha un motore ad alta velocità e temperature e ionizzazione costanti. Arriva con due concentratori e un diffusore.

Il phon di BaByliss è di un bellissimo color rose gold, è leggero, dotato di concentratore, tecnologia ionica anti-crespo e un motore molto potente.

Lisci, in onde o ricci senza fatica, poi, grazie alla piastra Rosami al titanio: tra i suoi vantaggi ci sono il riscaldamento rapido, lo ionizzatore integrato per capelli lucidi e senza crespo e la sua versatilità.

One-Step, infine, è di Revlon ed è una spazzola ovale volumizzante di piccole dimensioni che coniuga la potenza di un asciugacapelli e il volume di uno styler. Quello che promette è un effetto finale favoloso: meno crespo e più luce.

Make-up

E se dopo la spa casalinga volessimo uscire? Possiamo acquistare alcuni prodotti make-up davvero top e focalizzarci sullo sguardo.

Le sopracciglia, ormai lo sappiamo, sono fondamentali: tenerle curate e perfette è una delle cose più importanti da fare per valorizzare il nostro sguardo. La penna ideata per loro da L’Oréal Paris promette una tenuta fino a 48 ore, un effetto naturale e folto.

The Brow Glue è un gel per sopracciglia (qui in confezione da due) di Nyx che è trasparente e a lunga tenuta: per tenerle nella posizione perfetta grazie a una definizione naturale. Si asciuga senza rimanere appiccicoso. Clicca il link per vedere lo sconto effettivo.

È di Bionike, infine, il mascara extra volume Defence Color che promette di triplicare le ciglia in sole due applicazioni. La sua formulazione è cremosa e avvolgente e l’effetto volumizzante istantaneo.

