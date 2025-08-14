Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

I piedi, soprattutto durante la bella stagione, sono al centro della scena: complice l’uso di sandali e scarpe aperte, che li rendono sempre visibili. Per questo prendersene cura diventa ancora più importante, non solo perché siano belli, ma anche morbidi e idratati.

Una coccola quotidiana è tutto ciò che serve non solo per nutrire, ma anche per dire addio alla pelle secca, screpolata e ruvida. Il tutto con un solo prodotto: si tratta di Urea Foot Care Stick di Cialpw, una crema di cui non potremo più fare a meno. Ora in offerta.

Lo stick per i piedi che li rende favolosi da mattina a sera

Coccolare i propri piedi è di fondamentale importanza, non solo dal punto di vista estetico, ma anche per farci sentire meglio. Ecco perché la crema Urea Foot Care Stick di Cialpw è l’acquisto furbo – e a un prezzo super piccolo – da fare per prendersi cura di loro, in inverno, ma soprattutto durante primavera ed estate, quando per forza di cose sono al centro della scena grazie a sandali aperti e che li lasciano scoperti.

Ma cosa fa nello specifico questo prodotto in stick? Per capirlo bisogna partire da due degli ingredienti che contiene, ovvero il 60% di urea e il 2% di acido salicilico che – insieme – non solo vanno a esfoliare in maniera leggera e delicata la pelle morta e le zone più dure (come i calli), ma ammorbidisce. Inoltre si tratta di un prodotto idratante, soprattutto per quei piedi che appaiono secchi e screpolati.

Al suo interno contiene olio di melaleuca il cui vantaggio è quello di lenire e ripristinare la pelle screpolata, mentre aiuta il rinnovamento naturale. Il risultato è un incarnato che appare più liscio e morbido. E piedi favolosi.

Tra gli altri ingredienti che arricchiscono la crema si possono segnalare: glicerina, acido ialuronico al 2%, olio di cocco, aloe vera. Un mix favoloso e multifunzione, dal momento che è pensata per i piedi ma si può usare anche su altre aree come mani, caviglie, gomiti, gambe, unghie e ginocchia.

Come utilizzare la crema per piedi morbidi e idratati

Belli, morbidi e idratati: i piedi devono essere curati, apparire favolosi e – soprattutto – essere nutriti e idratati. Spesso ci dimentichiamo di loro e, allora, dopo aver applicato i prodotti per la skincare, o una crema corpo dopo il bagno o la doccia, magari non utilizziamo nulla per coccolarli. Ma con Urea Foot Care Stick di Cialpw idratarli diventa super veloce, dal momento che il formato stick è comodo e pratico.

Tra i suoi vantaggi il fatto di non lasciare residui untosi, infatti il prodotto presenta una texture leggera che si assorbe in maniera veloce e lascia la pelle favolosa e per nulla appiccicosa.

Se questo non bastasse è adatta a tutti, anche a chi fa sport andando ad agire su arrossamenti e irritazioni.

Il prodotto perfetto da usare da mattina a sera, per sfoggiare dei piedi favolosi, curati e morbidi, donandogli una coccola veloce. Ora a un prezzo ancora più piccolo.

