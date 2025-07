Comodi, perfetti in ogni occasione e capaci di svoltare un look dandogli un tocco di carattere: i sandali Teva da provare

Getty Sandali Teva: i modelli da avere

Comodi, da indossare in tutte le occasioni, anche con accostamenti che potrebbero sembrare azzardati, ma che invece risultano un mix and match di carattere. Sono i sandali Teva: perfetti per chi ama sfoggiare look sportivi, ma anche per coloro che li vogliono indossare in città e nelle occasioni più formali. Il trucco è indossarli con capi a contrasto: un abito, oppure dei pantaloni anche dal taglio più chic, senza dimenticare gonne svolazzanti e shorts.

Scarpa pratica e comoda, il sandalo Teva è l’emblema di accessorio da utilizzare davvero in ogni occasione: da una giornata fuori porta, in cui è richiesto di camminare, alla città, senza escludere serate al mare.

E la buona notizia è che alcuni modelli sono in sconto: quindi è il momento giusto per fare scorta e provare abbinamenti estrorsi, divertenti e – soprattutto – comodi.

Sandali Teva, i mix and match originali che ti svoltano il look

Una cosa è certa: la nuova frontiera dello stile, per molte, è diventata quella di sentirsi sempre a proprio agio, pur non rinunciando a un tocco glamour e non avendo paura di osare. Quindi ben vengano mix and match che prima avremmo ignorato, come la scelta di abbinare sandali sportivi con outfit super chic.

Getty

I sandali Teva si sposano con ogni abito che si sceglie di indossare, non solo perché sono estremamente pratici e comodi, ma perché la loro linea semplice e minimal risulta perfetta con tutto: da pantaloncini e canottiera per una passeggiata in città o al mare, fino a una gonna, pantaloni super eleganti e abiti di ogni foggia.

Si possono davvero indossare con tutto e ci fanno sentire comode e stilose in tutte le occasioni: dalla mattina alla sera.

Sandali Teva, i modelli da provare

Super comodi, perfetti per una camminata, ma anche per dare un tocco più sportivo a ogni look: i sandali Teva sono la scelta giusta per chi non vuole rinunciare a stile e comfort. Tra i modelli vi è Originale Universale, caratterizzato da una chiusura a strappo – che rende i sandali veloci da indossare – e un’intersuola in Eva pensata per un supporto maggiore.

Offerta Teva Originale Universale Sandali con chiusura a strappo, comodissimi

Teva Original Universal W’s è un modello con la tessitura in plastica riciclata ad asciugatura rapida e resistente, la suola è leggera e si presta a gite leggere o attività in acqua.

Offerta Teva Original Universal W's Sandali con tessitura in plastica riciclata

Teva Winsted, invece, sono le scarpe perfette per le gite. Tra le caratteristiche del modello: tomaia in poliestere, chiusura in velcro, plantare sagomato in EVA per supporto e ammortizzazione e suola che resiste all’abrasione.

Offerta Teva Winsted Sandali con chiusura a strappo e suola che resiste all’abrasione

I modelli più particolari per essere sempre cool

Ci sono modelli di Teva più particolari, che ci permettono di essere cool in ogni situazione. Come i sandali con una leggera zeppa che coniugano la comodità del modello a un piccolo rialzo che ci rende perfette con ogni tipologia di abbigliamento, in città ma anche al mare: si chiama Teva Midform Universal ed è la scelta giusta per tutte coloro che vogliono essere pratiche e perfette.

Offerta Teva Midform Universal Sandali con una leggera zeppa

Non passano di certo inosservati, invece, i sandali Hurricane Xlt2 Ampsole Brite: sono coloratissimi e caratterizzati da un’intersuola in schiuma EVA che offre un’ammortizzazione leggera e una resistente suola in gomma. Perfetti in città ma anche per le attività acquatiche.

Teva Hurricane Xlt2 Ampsole Brite Colorati e perfetti per una giornata in città o al mare

Infine, Teva Hurricane Drift Huemix con una tomaia pensata per asciugarsi velocemente e per resistere all’acqua. E la fantasia è super accattivante.

Teva Hurricane Drift Huemix Fantasia super e tomaia che si asciuga in maniera rapida

