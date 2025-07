Leggeri e comodissimi, questi sono gli unici sandali che vorrai indossare questa estate

GettyImages I sandali più comodi per la tua estate

Skechers è uno dei brand più conosciuti al mondo per le calzature comode e funzionali, e negli ultimi anni ha conquistato anche il mercato dei sandali grazie a una combinazione vincente di stile sportivo, tecnologia del comfort e prezzi accessibili. Che tu stia cercando un sandalo per lunghe camminate, per il tempo libero o per le vacanze estive, Skechers ha un modello adatto a ogni esigenza.

Chi è Skechers? Un brand incentrato sul comfort

Fondata nel 1992 a Manhattan Beach, in California, Skechers è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei principali marchi di calzature a livello globale. La sua filosofia ruota attorno a tre elementi fondamentali:

Comfort tecnologico: grazie a tecnologie brevettate come Memory Foam, Arch Fit e Goga Mat, Skechers punta a offrire un’esperienza di camminata morbida e sostenuta.

Versatilità: dai modelli sportivi a quelli casual, Skechers propone una gamma molto ampia di scarpe e sandali per ogni occasione.

Prezzi accessibili: pur investendo in ricerca e design, Skechers riesce a mantenere prezzi competitivi.

I migliori sandali Skechers del 2025

Con più di 9.000 recensioni positive si Amazon, Skechers Reggae Slim‑Vacay sono tra i sandali più amati del brand.

Lo amerai per queste caratteristiche:

Plantare Memory Foam: il cuore del sandalo è il plantare in schiuma viscoelastica che si modella al piede, donando una calzata morbida e avvolgente

Materiali vegani e sostenibili: tomaia in sintetico e tessuto con dettagli ricamati, realizzati completamente senza materiali di origine animale .

Design “river style” a più cinturini: tre cinturini regolabili (e un cinturino posteriore rimovibile), per una calzata personalizzabile e sicura .

Suola ammortizzante e flessibile: intersuola shock‑absorbing e outsole in gomma flessibile per camminate leggere su vari terreni

Tacco basso (circa 1,2 cm): comfort prolungato senza sacrificare stabilità

Colori neutri e facilmente abbinabili

Skechers Skechers Reggae Slim‑Vacay

Cerchi una ciabatta-sandalo grintoso che unisca comfort e look estivo? Allora ti innamorerai di Skechers On‑The‑Go 600 – Glistening, una ciabatta leggera, pratica e confortevole con un tocco glamour estivo; particolarmente apprezzata da chi cammina molto grazie alla suola reattiva e il supporto plantare.

Ecco le principali caratteristiche di questo modello:

Plantare Goga Mat® + ammortizzazione 5GEN®: plantare anatomico in

Goga Mat e intersuola in schiuma 5GEN garantiscono un’esperienza reattiva e morbida ad ogni passo

Tomaia mesh metallizzata: leggero effetto shimmer, traspirante e lavabile in lavatrice

Cinturini incrociati elastici: design “cross-strap” per vestibilità sicura e stile sporty

Suola multidirezionale: ottima aderenza su superfici urbane

Peso piuma: approssimativamente 113 g, perfetta da portare in valigia.

Offerta Skechers Skechers 600-Glistening

Comodo come una pantofola, cool come un sandalo alla moda: se non puoi fare a meno delle infradito ma non vuoi rinunciare al confort, dai un’occhiata a Skechers Meditation – New Moon.

Ecco cosa caratterizza questo modello:

Plantare YOGA FOAM®: super imbottito, avvolgente, fornisce una calzata morbida e rilassante. Ideale per chi predilige la comodità da subito

Tomaia sintetica effetto nubuck: touch morbido e minimamente lucido, abbellita da dettagli con strass sul pannello frontale

Design slingback con cinturino elasticizzato: slip-on con cinturino posteriore elastico che assicura stabilità senza frizioni .

Suola flessibile e leggera: midsole shock-absorbing e outsole in gomma per aderenza sicura e sensazione di camminare “su marshmallow” .

Tacco basso da circa 0,5 cm: l’altezza è discreta e adatta all’uso prolungato

Skechers Skechers Meditation – New Moon

Se hai bisogno del massimo supporto e sostegno per le tue camminate estive, hai bisogno di Skechers Arch Fit – Catchy Wave, un sandalo femminile dal design sportivo ma elegante, perfetto per lunghe camminate, viaggi o giornate intense in città. Leggero, flessibile e con materiali traspiranti, questo sandalo offre un comfort superiore senza rinunciare a un tocco di stile.

Se soffri di dolori plantari, passi molte ore in piedi o semplicemente vuoi una calzatura che si prenda cura del tuo benessere, la linea Arch Fit è una scelta eccellente.

Soletta Arch Fit® podologicamente certificata: supporto plantare progettato con oltre 20 anni di dati e 120.000 scansioni, ottimo per distribuire il peso e ridurre l’impatto

Tomaia stretch knit: stile slip-on con effetto calzino, avvolge il piede senza costrizioni

Materiali vegani e lavabili in lavatrice: esterno in tessuto e suola flessibile, comoda e pratica per la cura quotidiana

Tacco da circa 3,8 cm: leggero rialzo che non compromette la stabilità

Offerta Skechers Skechers Arch Fit – Catchy Wave

